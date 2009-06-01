Блог Яндекса
июнь 2009
Итоги «Интернет-математики 2009»
1 июня 2009, 12:04
10 марта мы объявили о старте «Интернет-математики 2009». За два месяца 129 команд подали свои решения на конкурс. Сегодня мы объявляем победителей: 1 место — Иван Красильников (участник ACGT), Ставрополь, Ставропольский государственный университет 2 место — Алексей Казаков (участник OMEGA), Дзержинск, Нижегородский государственный университет 3 место — команда stohastic (Москва): Александр Татузов, ФГНУ Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти Алексей Татузов, Московский государственный университет
День защиты детей
1 июня 2009, 12:46
Благотворительное собрание «Все вместе», объединяющее на данный момент 26 благотворительных фондов и волонтерских групп и существующее в Сети при поддержке Яндекса, поздравляет всех с сегодняшним праздником – Днём защиты детей. Члены нашего Собрания – это фонды, уже прочно зарекомендовавшие себя как честные и эффективные благотворители – «Подари жизнь», «Детские сердца», «Помоги.орг», «Созидание», «Дети Марии», «Здесь и сейчас» и другие. К счастью, их становится всё больше. За последний год членами нашего Собрания была оказана помощь нуждающимся суммарно более чем на 100 млн. рублей. Эти деньги были направлены на срочные операции, дорогостоящее лечение, покупку медицинской техники и лекарств, программы помощи детям-сиротам и инвалидам и много на что еще нужное и полезное. Спасибо всем, кто помогает нам помогать! Мы решаем общие проблемы, поэтому не конкурируем друг с другом, а объединяем наши материальные и нематериальные ресурсы и помогаем вместе. Мы хотим, чтобы те, кто только начинает работать в сфере благотворительности, не наступали на известные нам «грабли», мы рады делиться опытом. В рамках проекта проходит множество мероприятий и акций. Заходите на наш сайт, смотрите расписание акций, приуроченных к 1 июня, и присоединяйтесь! Получить дополнительную информацию можно по телефону 8-916-641-26-46 или по адресу info@wse-wmeste.ru. Татьяна Тульчинская, «Все вместе»
Лечу-лечу, куда хочу!
1 июня 2009, 13:13
Нет ничего проще, чем планировать путешествия. Особенно — пользователям Яндекс.Денег. И особенно теперь, когда к нашей платежной системе подключился сайт Агент.ру, где представлены билеты на рейсы более 120 авиакомпаний. К услугам путешественников — как обычные бумажные билеты, так и электронные, которые можно купить для себя, а также для друга, товарища или брата, но совершенно невозможно потерять или забыть дома. Агент.ру дружит не только с Яндекс.Деньгами, но и с Яндекс.Расписаниями, а это значит, что вы можете выбрать на Расписаниях нужный рейс, нажать на кнопку «Купить» и сразу же перейти к оформлению заказа на сайте Агент.ру. И, конечно, оплатить его Яндекс.Деньгами — как обычно, мгновенно и без комиссии.
Елена Трускова, люблю самолеты
Солнце, море, Крым
1 июня 2009, 16:44
Лето наступило, а вместе с ним и сезон отпусков. Если свой вы планируете провести в Крыму или на других курортах Украины, Яндекс.Погода будет держать вас в курсе прогнозов синоптиков. Всего прибавилось 129 украинских городов, среди которых Луцк, Керчь, Северодонецк, Алушта и многие другие. Где бы вы ни запланировали свой отпуск, Яндекс.Погода желает Вам ласкового солнца, попутного ветра и просто отличного настроения! Лидия Попело, слежу за погодой
Лучшая статья на KDD-2009
1 июня 2009, 17:17
Статья научного сотрудника Яндекса Дмитрия Павлова (Yandex.Labs) признана лучшей статьей года на международной конференции Conference on Knowledge Discovery and Data Mining 2009 по разделу прикладных работ. "Large-Scale Behavioral Targeting" посвящена выбору объявлений контекстной рекламы на основе поведения пользователя. Илья Сегалович, директор по технологиям и разработке
Ваша курортная карта
2 июня 2009, 11:43
Вчера был первый день июня, а значит, началась пора отпусков. Как и вы, мы очень любим лето, солнце и море, и сегодня запустили новые карты и спутниковые снимки, которые помогут сориентироваться на популярных курортах.
Новые книги в Яндекс.Словарях
2 июня 2009, 13:54
Яндекс.Словари, а точнее раздел словарей русского языка, пополнился новыми изданиями, став еще полезнее. Увидев противоположное значение слова «абстрактно» легче понять его собственное значение, чем и предлагает воспользоваться «Словарь антонимов русского языка». Антонимические пары проиллюстрированы цитатами из художественной, научной литературы и публицистики. Если кто-то сказал, что вы «как свинья в апельсинах», это совсем не означает, что вы превратились в животное и сидите среди фруктов. Что в действительности имел в виду говорящий, может пояснить «Фразеологический словарь русского литературного языка». Часть фразеологизмов в нем сопровождается исторической справкой, объясняющей их происхождение. Еще одно издание — «Русский орфографический словарь» — хранит в себе около 180 тысяч слов с указанием ударений и необходимой грамматической информацией. Желаю приятного изучения, Лидия Попело.
Личные связи помогают выбрать место работы
3 июня 2009, 17:05
"У вас в компании нет подходящей вакансии для меня?" Этот вопрос мы задаем друзьям, когда ищем работу. Если ответ отрицательный, мы продолжаем: "А может, твои знакомые что-нибудь порекомендуют?" Часто именно таким образом мы и находим новое место работы. Раздел «Компании» позволяет вам получить эту же информацию, но без утомительного обзвона всех знакомых.
Яндекс.Календарь для всех и для каждого
5 июня 2009, 12:12
Мы всегда хотели, чтобы Яндекс.Календарь был общим. Теперь он такой и есть. Вы можете открыть друзьям доступ к вашему календарю и пользоваться им все вместе. Или - настроить права доступа для каждого вашего друга в отдельности. Вы можете создавать в Календаре события и приглашать на них друзей, ориентируясь на их занятость (если ваши друзья пока не пользуются Яндекс.Календарем, скажите им, что это большое упущение). Ваши друзья, в свою очередь, могут пригласить к вам своих друзей, если вы им это разрешите. Приглашать можно решительно всех - даже если ваши гости не пользуются Яндексом, они всё равно получат приглашение. Отправив приглашение, честно ждите ответа. Вы увидите, кто захочет прийти, и сможете прочитать их комментарии. Чтобы ваши друзья знали, когда можно пригласить вас, вы можете настроить отображение вашей занятости и заодно - автоматический ответ на приглашения. А теперь про маленькую и удобную мобильную версию Яндекс.Календаря. В ней появилось вот что:страница «Мои дела»;
Яндекс ищет стихи
5 июня 2009, 14:55
У роботов Яндекса тоже есть душа. С сегодняшнего дня наш робот начал добавлять к своим произведениям — страницам с результатами поиска — «эпиграфы». Теперь пользователь, задавший запрос с цитатой из известного поэтического произведения, над первым результатом поиска увидит строки и название произведения, имя автора и ссылки на полный текст. Роботы уже цитируют русских поэтов-классиков и начинают изучать мировое наследие. Любите стихи? Не знаете, откуда та или иная цитата? Найдите её в Яндексе. Ростислав Шоргин и команда стихолюбов
Больше народу
10 июня 2009, 12:54
Сегодня мы начинаем бета-тестирование нового инструмента создания сайтов на Народе — Конструктора сайтов.
Визуальные закладки с новым Яндекс.Баром
10 июня 2009, 15:52
У нас есть хорошая новость для любителей организовывать свое интернет-пространство наиболее удобным образом. Теперь пользователи Firefox и Internet Explorer с новым Яндекс.Баром могут насладиться функцией быстрого перехода к любимым сайтам при помощи визуальных закладок, аналог «speed dial» в браузере Opera. Выглядит это так: вы открываете новую вкладку и вместо пустой страницы видите изображения девяти ваших любимых сайтов, а также удобный поиск Яндекса. Один клик, и вы на сайте! Как работают визуальные закладки? Быстро. Кликнув на пустой блок, вы можете добавить в визуальные закладки одну из открытых сейчас страниц или любой из посещенных недавно сайтов, или ввести адрес любой страницы по вашему желанию. Яндекс.Бар сохранит для вас уменьшенное изображение и название страницы. Просто. Теперь вам не нужно вводить по букве адрес сайта или искать его название в списках закладок. Вы открываете новую вкладку, кликаете на изображении нужного сайта и вы уже там. Можно даже не шевелить мышью! Комбинация клавиш «Ctrl-T» открывает окно визуальных закладок, а нужный сайт выбирается комбинацией «Alt-1», «Alt-2» … «Alt-9», где 1-9 – номер визуальной закладки, отображаемый в ее правом нижнем углу. Хотите попробовать? Скачайте новый Яндекс.Бар.
И в ванне, и в бане, всегда и везде — 2
11 июня 2009, 16:29
Как мы сообщали ранее, в поиске на сезонных работах трудится специальный колдунщик горячей воды. Вы можете заранее узнать, когда в вашем доме отключат воду — достаточно набрать в поисковой строке «горячая вода», «отключение воды» или «график отключения» — колдунщик предложит ввести адрес и покажет даты. Теперь список городов пополнился Санкт-Петербургом, Самарой и Тулой. Мы продолжаем получать и обрабатывать данные по другим городам. Следите за апдейтами, сообщайте о неточностях и заранее покупайте водонагреватели. Горячий отдел
Мир кошелькам — война хакерам
15 июня 2009, 10:52
С сегодняшнего дня у наших пользователей появился еще более надежный способ уберечь свои Яндекс.Деньги от хакеров, вирусов или последствий собственной забывчивости. В этом им поможет новая услуга, которая называется «Усиленная авторизация». Она особенно пригодится:
Встреча о Яндекс.Блогах и Яндекс.Новостях
15 июня 2009, 13:37
Приглашаем всех желающих в этот четверг, 18 июня, в 16:00 на встречу в московский офис Яндекса на Самокатной о том, как устроен Поиск по блогам и Яндекс.Новости. Это уже не первая подобная встреча, о том, как проходили предыдущие, мы писали в одном из предыдущих постов.
Дай пять!
16 июня 2009, 18:23
31 июля 2001 года Яндекс.Директ опубликовал первое рекламное объявление. А несколько дней назад, 15 июня 2009 года, количество размещенных в системе объявлений достигло пяти миллионов. На то чтобы "получить" первый миллион, Директу потребовалось почти шесть лет, а чтобы "заработать" последующие четыре - всего два года. Рекламодатели шли к этому достижению по-стахановски - в среднем в рабочее время за один час создавалось 882 объявления, то есть почти 15 объявлений в минуту.
Рисуйте письма
17 июня 2009, 13:57
У Яндекс.Почты есть несколько новостей. Во-первых, в обновленном интерфейсе появилась новая возможность – «Рисовалка». С ее помощью письма можно не только писать, но и рисовать. В деловом письме, например, можно быстро набросать схему проезда до офиса, а, в случае личного письма, вы сможете создать картинку и отправить ее близким, чтобы поднять им настроение. Как это работает – можно посмотреть в видеоролике: http://mail-blog.ya.ru/replies.xml?item_no=43&ncrnd=9711. Во-вторых, запущен блог новой Яндекс.Почты, и описания этого и других обновлений сервиса теперь можно читать там. И самое главное: мы благодарим вас за отзывы о новой Почте. Мы внимательно прочитали все комментарии, как оставленные в блоге Яндекса, на Хабре, в ваших личных дневниках, так и отправленные через страницу «Бочка меда, ложка дегтя». К сожалению, у нас нет возможности ответить на все записи, но каждое мнение было или еще будет учтено, а найденные вами баги мы обязательно исправим (а многие уже исправили). Спасибо всем, кто откликнулся!
Оформите подписку на новый автомобиль
19 июня 2009, 15:14
Если вы уже остановили выбор на понравившейся модели автомобиля, для вас начинается самое трудное и интересное – поиск подходящего предложения. С этой целью можно периодически просматривать Яндекс.Авто, но мы придумали и кое-что новое – подписку на объявления.
О пользователях и непользователях
22 июня 2009, 18:58
Самые частые вопросы, которые задают все интересующиеся развитием интернета в России (и особенно любят журналисты): «Сколько в России пользователей, и как будет расти интернет в дальнейшем, повлияет ли кризис на рост интернета?» и «Что происходит с интернетом вне столиц, и насколько регионы страны действительно интернетизированы?»
Словари подсказывают
25 июня 2009, 12:35
Теперь вы сможете искать и находить статьи и переводы на Яндекс.Словарях быстрее, благодаря поисковой подсказке. Например, нас интересует «эпоха дворцовых переворотов». Достаточно набрать одно слово из трех и выбрать один из предложенных вариантов.