Мы всегда хотели, чтобы Яндекс.Календарь был общим. Теперь он такой и есть. Вы можете открыть друзьям доступ к вашему календарю и пользоваться им все вместе. Или - настроить права доступа для каждого вашего друга в отдельности. Вы можете создавать в Календаре события и приглашать на них друзей, ориентируясь на их занятость (если ваши друзья пока не пользуются Яндекс.Календарем, скажите им, что это большое упущение). Ваши друзья, в свою очередь, могут пригласить к вам своих друзей, если вы им это разрешите. Приглашать можно решительно всех - даже если ваши гости не пользуются Яндексом, они всё равно получат приглашение. Отправив приглашение, честно ждите ответа. Вы увидите, кто захочет прийти, и сможете прочитать их комментарии. Чтобы ваши друзья знали, когда можно пригласить вас, вы можете настроить отображение вашей занятости и заодно - автоматический ответ на приглашения. А теперь про маленькую и удобную мобильную версию Яндекс.Календаря. В ней появилось вот что:страница «Мои дела»;