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Блог Яндекса

октябрь 2009
Видеопоздравление с Днём учителя
2 октября 2009, 17:33
В бывшем СССР День учителя отмечали в первое воскресенье октября. Пятнадцать лет назад в России его стали отмечать 5 октября вместе со Всемирным днём учителей. Каждый год мы мучительно вспоминаем, какая дата правильная, потому что в каких-то странах по-прежнему это первое воскресенье октября, во Вьетнаме 20 ноября, а в Албании – 7 марта. Так что, пожалуй, начнем поздравлять сегодня. Дорогие учителя, посмотрите наше видеописьмо, вдруг кто-то в нём обращается именно к вам: С праздником! Ваши ученики
Семинар Алексея Эфроса в Яндексе
5 октября 2009, 14:13
В пятницу, 9 октября 2009 года, в офисе Яндекса в Красной Розе выступит Алексей Эфрос, доцент кафедры компьютерных наук (Computer Science Department) School of Computer Science Carnegie Mellon University (CMU). Тема выступления – «The use of massive amounts of visual data to solve problems in computer vision and computer graphics». The availability of massive amounts of text and speech data has dramatically improved the performance of automatic systems such as speech recognition and automatic translation. Can similar advances be on the horizon for visual data? In this talk, I will briefly discuss our progress on a set of challenging problems including: filling holes in images, finding and segmenting objects, inserting objects into new scenes, geo-locating images, etc. In each case, access to a large image database proved crucial to tackling the problem. While some examples require labeled data, others just require a very large set of images, such as our recently collected dataset of 6 million Flickr photographs.
Киевский Я.Субботник (доклады и фото)
7 октября 2009, 11:51
Киевский Я.Субботник «API - виджеты, карты, метрика, вебмастер» прошел 3 октября. Посмотреть презентации можно на страничке Я.Субботников. Фотографии выложены здесь. Видеоверсии выступлений появятся на следующей неделе. Об этом мы отдельно напишем в блог. Спасибо! Юлия Симутенко, обучаем и развиваем не только в России ;0)
Поисковые подсказки как сюжет для мелодрамы
9 октября 2009, 16:26
Одной из заметных тенденций развития поисковых систем последних лет стали поисковые подсказки. И это неудивительно, учитывая экономию времени и другие выгоды для пользователей, которые несут в себе подсказки (например, исправление ошибок и помощь в формулировании запросов, которая особенно актуальна для неопытных интернет-пользователей). Подсказки присутствуют уже на многих сервисах Яндекса. Первыми стали главная страница и страница с результатами поиска, позже к ним добавились сервисы Яндекс.Словари, Яндекс.Маркет и Яндекс.Картинки, а совсем недавно подсказки появились и на нашем «легком» интерфейсе к поиску — www.ya.ru. В течение первых дней работы подсказок на сервисе www.ya.ru мы неожиданно стали свидетелями разыгравшейся мелодрамы, которой не можем не поделиться: В будущем мы планируем и дальше развивать технологию поисковых подсказок, запуская их на все новых сервисах. Ростислав Шоргин, люблю подсказки еще со школы
Статистику «народных» сайтов посчитает Яндекс.Метрика
13 октября 2009, 14:08
Недавно у пользователей Конструктора сайтов на Народе появилась возможность следить за статистикой посещений сайта. На все сайты, созданные в Конструкторе сайтов, автоматически устанавливается счетчик Метрики. Данные по сайту начинают собираться сразу после установки счетчика, т.е. с момента создания или с момента очередного обновления сайта для ранее созданных страниц. Яндекс.Метрика предоставляет самые свежие данные. Отчеты обновляются с периодичностью раз в 15 минут и доступны только автору сайта. Подробные отчеты смотрите на сервисе Яндекс.Метрика.
12 новых карт городов России
13 октября 2009, 18:21
Сегодня на Яндекс.Картах опубликовано 12 новых свежих и подробных карт российских городов.
Киевский Я.Субботник (видео)
14 октября 2009, 12:49
3 октября в Киеве прошел Я.Субботник под названием «API — виджеты, карты, метрика, вебмастер». Посмотреть видеоверсии докладов и скачать их в хорошем качестве можно на страничке Я.Субботников. А завтра, как мы сообщали ранее, в Алматы состоится первый Я.Субботник в Казахстане, где наши ведущие специалисты расскажут об основных сервисах Яндекса. Симутенко Юлия, обучаем и развиваем не только в России ;0)
Яндекс.Карты пришли в Казахстан
14 октября 2009, 16:12
На Яндекс.Картах появились подробные карты двух крупнейших городов Казахстана – Астаны и Алматы. На них обозначены все дороги и абсолютное большинство городских зданий, в том числе самых новых! Карты новой и старой столиц Казахстана дополняют спутниковые снимки высокого разрешения. Карты этих и многих других городов можно использовать и в своих собственных веб-проектах – воспользуйтесь API Яндекс.Карт. Кроме того, карты Астаны и Алматы стали доступны в мобильных Яндекс.Картах версии 3.01. Пользователи приложения теперь имеют возможность не только пользоваться картами в пути, но и формировать «карту пробок» – картину загрузки дорог своих городов. Команда Яндекс.Карт, открываем новые горизонты
Цикл научных семинаров «Информационный поиск и анализ данных»
16 октября 2009, 13:33
Яндекс и Microsoft Research представляют серию научных семинаров под общим названием «Информационный поиск и анализ данных». Лекции читают ведущие исследователи анализа данных и информационного поиска – как российские, так и зарубежные. Цикл расчитан на студентов, аспирантов, научных сотрудников и разработчиков.

В рамках научных семинаров мы планируем привлечь молодых специалистов к научной деятельности в области анализа данных и информационного поиска, обсудить новые идеи и подходы, создать благоприятную среду для обмена опытом. Тематика семинаров будет касаться анализа текста, графики, видео и других сложных данных (климатических, технологических, медицинских, финансовых и др.), анализа запросов, логов, Data Mining, высокопроизводительныx вычислений для анализа и поиска данных. Каждый семинар длится два часа, из которых первый час отводится на доклад, а второй – на обсуждение темы. У слушателей будет возможность самостоятельно поработать с данными, которые до или после семинара предоставит докладчик. Для того чтобы вести обсуждение и за пределами лектория, мы создали Клуб на Я.ру. Именно там будут анонсироваться семинары, выкладываться фото- и видеоматериалы, презентации, задачи и их решения. Семинары проводятся один раз в месяц с 18:30 до 20:30 в московском офисе Яндекса. Начало регистрации на семинар анонсируется в блоге Яндекса и в Клубе. Количество мест на каждый семинар ограничено. Юлия Симутенко, обучаем и развиваем.

Семинар «Семантический анализ текстов с использованием Википедии»
16 октября 2009, 17:17
В среду, 28 октября 2009 года, в офисе Яндекса на Самокатной в рамках цикла семинаров «Информационный поиск и анализ данных» выступит Максим Гринев, доцент, старший преподаватель кафедры системного программирования, заведующий отделом ИСП РАН. Тема доклада: Семантический анализ текстов с использованием Википедии. Система Текстерра, разрабатываемая в Институте системного программирования РАН, автоматизирует анализ текстовых документов на естественном языке и позволяет решать следующие основные задачи: выделение ключевых слов и построение онтологий, классификация документов, а также семантический поиск и навигация в текстовых документах. Система Текстерра построена с использованием новой технологии анализа текстов, основанной на использовании баз знаний автоматически построенных по ресурсам сети Интернет (главным образом, Википедии). Использование такой технологии позволяет добиться высокого качества анализ при низких затратах на обучение и настройку системы. Доклад посвящен обзору методов, лежащих в основе технологии Текстерра. Во время доклада будет продемонстрирован поисковик по блогам, построенный с использованием этой технологии. Задавать вопросы докладчику, вести обсуждения вы можете в Клубе. Начало мероприятия в 18:30, регистрация открывается в 18:00. Необходимо предварительно оставить заявку по телефону +7 495 739-7000, так как количество мест ограничено. Юлия Симутенко, обучаем и развиваем.
Я.Субботник в Казахстане (фото и видео)
26 октября 2009, 14:37
15 октября 2009 года в Алматы Яндекс провел свой первый Я.Субботник в Казахстане. Посмотреть выступления, скачать презентации и видеоверсии докладов в хорошем качестве можно на страничке Я.Субботников. Фотографии можно посмотреть здесь. Спасибо всем, кто посетил наше мероприятие! Юлия Симутенко, обучаем и развиваем.
Российская музыка в поиске Яндекса
26 октября 2009, 16:04
Сегодня в запущенный в августе 2009 года поиск легальной музыки на Яндексе добавилось около 10 тысяч русских треков (пресс-релиз). Теперь в Яндексе найдутся «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», а также «Ранетки», «Бумбокс» и многое другое. По статистике Яндекса, 60% запросов пользователей приходится на российскую музыку, и лишь 40% — на зарубежную. Сейчас мелодию можно найти, указав целиком имя исполнителя и название песни. Кроме того, некоторые мелодии можно услышать, просто набрав полное название трека (например, «Шар цвета хаки») — если по статистике запросов поисковая система понимает, что пользователь ищет именно название композиции, а не что-нибудь другое (например, вряд ли пользователи, задающие запрос «Вертолёты» имели в виду состояние, описанное Гришковцом). Все композиции в поиске Яндекса доступны для бесплатного прослушивания — от начала и до конца. Мы работаем не только над заключением контрактов «вглубь» (то есть, увеличением количества треков), но и «вширь», делая музыку доступной для пользователей из большего числа стран. Если подвести промежуточные итоги востребованости музыки у пользователей, с августа по октябрь (до запуска российских треков) самой популярной стала композиция Lady Gaga - Paparazzi — она была прослушана в 300 раз больше, чем «усреднённый трек». Более того, из прослушанных треков 55% были прослушаны один или два раза (да, тут, кажется, работает закон Парето). Подробнее о том, как готовился проект, можно прочитать в интервью журналу Billboard Дмитрия Иванова, директора по проектам Яндекса.
Яндекс.Почта для вашего домена
27 октября 2009, 12:46
Последнее время на больших почтовых сервисах остаётся всё меньше красивых коротких, а главное — свободных логинов. Мы пытаемся решать эту проблему разными способами. Например, не так давно мы обновили механизм генерации логинов, благодаря чему подобрать красивый адрес стало значительно проще. Но что делать, если непременно хочется иметь короткий и привычный логин, а он уже кем-то занят? Считается, что для предприятия иметь e-mail на бесплатном почтовом сервисе — непрестижно. Мы это мнение не разделяем, но партнёры предприятия вполне могут так считать. А держать в штате системного администратора ещё и для почты — слишком затратно. Что же делать? Подобные вопросы нам приходилось слышать довольно часто. Теперь у нас есть ответ, и мы надеемся, что с этих пор жизнь многих людей (будь то частные лица или владельцы небольшого бизнеса) станет гораздо проще. С сегодняшнего дня мы предоставляем всем желающим возможность бесплатно подключить Яндекс.Почту для своего домена и раздать красивые адреса тем, кому нужно — друзьям, родственникам или сотрудникам. В одном домене можно завести до ста почтовых ящиков. Но если случилось так, что вам нужно больше — просто напишите нам по адресу domain@yandex-team.ru, и мы обязательно решим этот вопрос. Чтобы подключить Яндекс.Почту для своего домена, зайдите на страницу pdd.yandex.ru и следуйте указанным инструкциям. Если домена у вас пока нет, всё равно зайдите на страницу pdd.yandex.ru — там вы сможете легко и быстро приобрести его у нашего партнёра.
Яндекс.Пробки на вашем маршруте
28 октября 2009, 17:13
Средний балл пробок по городу чем-то схож со средней температурой по больнице. Казалось бы, и полезная информация, но утром вся Москва «стоит» в центр, а вечером — из центра в область. Так, почти всегда при 9 баллах пробок вечером в пятницу можно с ветерком долететь с окраины в центр, а по дороге обратно можно простоять в пробке не один час.
Как покупать вовремя и дешевле на Яндекс.Маркете
29 октября 2009, 15:45
Вам необходим новый телефон, но на желанную модель пока не хватает средств или она ещё даже не продаётся? Яндекс.Маркет научился оповещать о снижении цены на товар и начале продажи новинок. Теперь вы можете указать цену, за которую хотите купить товар, а также другие условия – минимальный рейтинг магазинов и их регион. Как только в этих магазинах цена упадет до нужной вам отметки, вы получите уведомление по электронной почте.
Облачно, возможна поисковая строка в виде градусника
29 октября 2009, 20:33
Всем известно, что смотреть в окно перед выходом на улицу – это прошлый век. Проще заглянуть в Яндекс и узнать погоду там. Многие из нас, будучи людьми современными, так и делают. Теперь на главной странице можно увидеть, что за окном, бросив беглый взгляд на экран. Даже толком не проснувшись. Если, конечно, установить новую тему погоды. Кликните по ссылке «погода шепчет» в верхней части экрана или нажмите сюда и сразу поймете, ясно на улице или облачно, снег там или дождь. Чувства ностальгирующих ретроградов мы тоже учли, поэтому стрелка Яндекса превращается в старый знакомый термометр. И он показывает настоящую температуру воздуха. Все метеорологические данные поступают в течение дня из Яндекс.Погоды, где они обновляются каждые три часа (для крупных городов – ежечасно). Если вы хотите, не дожидаясь осадков, посмотреть, что может произойти с картинкой темы, выберите на карте город с какой-нибудь особенной погодой и поставьте его себе в настройки региона. На Ямайке, например, сейчас гроза, во Внутренней Монголии облачно, в Киеве идет дождь, в Салехарде – снег, а в Оймяконе минус 37. Следите за погодой и не забывайте варежки. Не исключено, что бабушки у подъезда говорят правду и скоро зима. Демисезонный отдел P.S. В настройках по-прежнему можно найти зимние, весенние, летние и осенние темы. Чтобы выбрать и установить себе оформление страницы, нажмите «Настроить» в верхней части экрана, в появившейся вкладке «внешний вид» найдите «темы» и вам будет представлен весь ассортимент. Выбирайте понравившуюся картинку и нажимайте кнопку «сохранить». Нам также не жалко напомнить, что для любителей частых смен обстоятельств доступна «тема дня» (картинка с ушами белого кролика). Выбрав эту тему, вы каждый день будете получать случайное оформление из существующего набора. То есть сегодня вы, например, кукуруза, а завтра – снежинка. И так далее.