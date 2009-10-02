представляют серию научных семинаров под общим названием «Информационный поиск и анализ данных». Лекции читают ведущие исследователи анализа данных и информационного поиска – как российские, так и зарубежные. Цикл расчитан на студентов, аспирантов, научных сотрудников и разработчиков.

В рамках научных семинаров мы планируем привлечь молодых специалистов к научной деятельности в области анализа данных и информационного поиска, обсудить новые идеи и подходы, создать благоприятную среду для обмена опытом. Тематика семинаров будет касаться анализа текста, графики, видео и других сложных данных (климатических, технологических, медицинских, финансовых и др.), анализа запросов, логов, Data Mining, высокопроизводительныx вычислений для анализа и поиска данных. Каждый семинар длится два часа, из которых первый час отводится на доклад, а второй – на обсуждение темы. У слушателей будет возможность самостоятельно поработать с данными, которые до или после семинара предоставит докладчик. Для того чтобы вести обсуждение и за пределами лектория, мы создали Клуб на Я.ру. Именно там будут анонсироваться семинары, выкладываться фото- и видеоматериалы, презентации, задачи и их решения. Семинары проводятся один раз в месяц с 18:30 до 20:30 в московском офисе Яндекса. Начало регистрации на семинар анонсируется в блоге Яндекса и в Клубе. Количество мест на каждый семинар ограничено. Юлия Симутенко, обучаем и развиваем.