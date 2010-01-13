Блог Яндекса
январь 2010
Яндекс.Словари предлагают вашему вниманию новые издания
13 января 2010, 12:34
Немецкий теоретик искусств Шеллинг говорил, что архитектура – это застывшая музыка. В поддержку столь интересной мысли Яндекс.Словари приготовили своим пользователям два новых издания, одно из которых связано с архитектурой, а другое – с музыкой.
Наш светофор
15 января 2010, 17:03
Смотреть баллы пробок или наш пробочный светофор на компьютере конечно удобно, но нам захотелось чего-то большего (и большого). В прошлом году у нас появилась идея, а что если поставить к нам в офис светофор? Настоящий светофор как на улице! Но где такой достать? Задумались...
Как Новый год встретишь, так его и проведешь – в интернете
19 января 2010, 11:56
На Яндекс.Интересах появился итоговый рейтинг поисковых интересов пользователей за 2009 год.
Виджеты: 1,8 миллионов переходов на сайты партнеров за неделю
19 января 2010, 14:29
Виджетная программа Яндекса растет и развивается. Пользователи не только устанавливают всё больше виджетов, но и всё чаще кликают по ссылкам в них. За первую рабочую неделю января посетители страницы www.yandex.ru перешли по ссылкам в виджетах 1,847,000 раз. Это значит, что сайты – владельцы этих виджетов – бесплатно получили почти два миллиона дополнительных хитов. Стоит отметить, что это «полезные» хиты: пользователи кликают по ссылкам в виджете, когда хотят увидеть на сайте более подробную информацию. Средний CTR в первой сотне самых кликабельных виджетов составил 15,4%. Для сравнения, кликабельность виджета Яндекс.Новостей в верхней части страницы была 9,18%. Такой высокий CTR означает, что хорошо сделанный виджет востребован пользователями. С его помощью им удобно следить за обновлениями на сайте и они чаще заходят на него. Радует, что высоким спросом пользуются виджеты из недавно присоединившихся к программе стран. Например, виджет «Новости Севастополя» за один день первой рабочей недели сгенерировал 1170 переходов на сайт (5000 показов виджета на главной странице Яндекса, CTR 23,4%). Таким образом, за счет дальнейшей рекламы виджета можно заметно повысить количество переходов на сайт. О том, как сделать и добавить в каталог собственный виджет, читайте в кабинете разработчика. ОРВи (отдел региональных виджетов)
Управляйте Панорамами с клавиатуры!
19 января 2010, 16:13
Наверное, мало кто из читающих эти строки никогда не играл в компьютерные игры. И у большинства хотя бы раз да и появлялось желание управлять «Панорамами улиц» с клавиатуры.
Computer Science E-Days на Чусовой
20 января 2010, 16:06
19-21 марта под Екатеринбургом, на берегу Чусовой пройдет школа Computer Science E-Days. Среди организаторов и спонсоров — Уральский государственный университет, Microsoft Research, СКБ Контур и Яндекс. Приглашаем уральцев и не только!
Новый Firefox 3.6 – с Яндексом и вашим оформлением
21 января 2010, 20:01
Сегодня вышла новая версия Firefox 3.6 с возможностью удобного выбора и смены оформления. Теперь дизайн вашего браузера всегда будет таким, каким хотите вы. Уже сегодня вам доступны тысячи тем оформления, и новые появляются каждый день. Установите новый Firefox 3.6 с поиском Яндекса, зайдите в галерею Personas и выберите тему, которая интересна вам. Наведя курсор мыши на нужную тему, вы увидите, как она смотрится на вашем Firefox. Понравилось оформление? Нажмите на кнопку «Wear It» и готово, любимый Firefox будет преображен менее чем за секунду. Также, в новом Firefox вам будет доступен Яндекс.Бар: быстрый поиск, информация о новых письмах, пробках и погоде, перевод слов с пяти иностранных языков одним движением мыши и многое другое. Установите ваш персональный Firefox 3.6 с Яндексом и меняйте темы своего нового Firefox под настроение, под впечатлением от фильма или в преддверии праздников.
Новогодний клик: что искали в первые 5 минут 2010 года
22 января 2010, 13:29
Логично было бы предположить, что в первые пять минут после новогоднего боя курантов люди пьют шампанское, поздравляют друзей и срочно набирают SMS родным и знакомым. Однако многие в это время ищут в Яндексе и даже просматривают рекламные объявления Яндекс.Директа. Интересно, что у тех, кто кликал по рекламе в первые минуты 2010 года, настроение было совсем не новогодним – они искали вовсе не [новые прикольные тосты], [как не напиться] или [как быстро напиться] и даже не [заказ такси].
Физики и лирики Яндекса
25 января 2010, 14:32
Сегодня Яндекс празднует День студента и поздравляет всех Татьян с именинами (Тани, не забудьте зайти на главную страницу, там сюрприз)! Проведя небольшую лабораторную работу на живых яндексоидах, мы выяснили, что 97% из них когда-то были студентами, однако высшее образование получили только 81% сотрудников Яндекса. Технари, гуманитарии и естественнонаучники при этом распределены следующим образом: Что касается вузов, то с большим отрывом лидирует МГУ им. М.В.Ломоносова (270 выпускников работают сейчас в Яндексе), а дальше места в «хит-параде» распределены так: 2 место — СПбГУ 3 место поделили «Бауманка» и Физтех 4 место — МИФИ 5 место — УрГУ 6 место — питерский «Политех» 7 место — МАИ 8 место — МИРЭА 9 место — РГГУ и замыкает десятку — ЛЭТИ Есть в Яндексе люди разных профессий — это выпускники медицинских вузов и музыкальных училищ, театроведы и литераторы, художники и агрономы, океанологи и авиаторы. География альма-матеров простирается от Сибири до Калифорнии, с заездами в большинство городов России, Украины, Беларуси и Казахстана, а также в Турцию, Германию, Швецию, Финляндию и Великобританию. А вот и сами бывшие и нынешние студенты рассказывают — где учились и чем занимаются в Яндексе:
Что это, Холмс?
27 января 2010, 12:49
Вот такое чудо встретилось нам в работе. Мы были настолько поражены его неземною красотой и изяществом линий, что решили объявить конкурс. Три первых пользователя, которые угадают, что изображено на рисунке, получат призы от Яндекса. Подсказка: это не взрыв сверхновой, не крупномасштабная структура вселенной и даже не фотография паутинки в солнечном лесу, снятая через зелёный светофильтр. Время на размышления — два дня. Удачи! NB: Сотрудники Яндекса к участию в конкурсе категорически не допускаются! :) Команда аналитиков, вносим в жизнь чудеса
Большой день для Яндекс.Расписаний
27 января 2010, 19:30
Сегодня команда Яндекс.Расписаний представила широкой общественности то, чем она занималась вторую половину декабря и послепраздничную часть января. Интересных запусков случилось сразу несколько, поэтому о каждом понемногу.
Один серый, другой белый...
28 января 2010, 20:38
Маркет часто спрашивают, какова наша позиция в борьбе с так называемым «серым» товаром и не собираемся ли мы «прогонять» из наших рядов магазины, продающие товар без официальной гарантии производителя.
Карта интересов пользователей Яндекс.Карт
29 января 2010, 12:36
Настало время подвести итоги конкурса, объявленного в среду. Большое спасибо всем, кто принял в нём участие: благодаря вам мы узнали много интересного — например, про грибы-слизевики, воспроизводящие окрестности города, или про необычные рождественские поздравления. Особенно нам понравились ответы про арбуз, огурец и пиво (мы были голодные). А теперь внимание, ответ! На картинке отражено количество загрузок разных фрагментов спутниковых снимков центральной России на Яндекс.Картах — чем ярче участок, тем чаще его смотрят. Яркие точки — это крупные города, а линии между ними — основные магистрали. Подробнее о том, что смотрят на карте России, можно почитать здесь: http://company.yandex.ru/facts/figures . Два главных приза — за наиболее точные ответы — достаются пользователю Хабрахабра gvsmirnov и пользователю Я.ру TheCoder. Третий приз — пользователю LiveJournal barouh. Поздравляем! Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Команда аналитиков, раздаём призы