Виджетная программа Яндекса растет и развивается. Пользователи не только устанавливают всё больше виджетов, но и всё чаще кликают по ссылкам в них. За первую рабочую неделю января посетители страницы www.yandex.ru перешли по ссылкам в виджетах 1,847,000 раз. Это значит, что сайты – владельцы этих виджетов – бесплатно получили почти два миллиона дополнительных хитов. Стоит отметить, что это «полезные» хиты: пользователи кликают по ссылкам в виджете, когда хотят увидеть на сайте более подробную информацию. Средний CTR в первой сотне самых кликабельных виджетов составил 15,4%. Для сравнения, кликабельность виджета Яндекс.Новостей в верхней части страницы была 9,18%. Такой высокий CTR означает, что хорошо сделанный виджет востребован пользователями. С его помощью им удобно следить за обновлениями на сайте и они чаще заходят на него. Радует, что высоким спросом пользуются виджеты из недавно присоединившихся к программе стран. Например, виджет «Новости Севастополя» за один день первой рабочей недели сгенерировал 1170 переходов на сайт (5000 показов виджета на главной странице Яндекса, CTR 23,4%). Таким образом, за счет дальнейшей рекламы виджета можно заметно повысить количество переходов на сайт. О том, как сделать и добавить в каталог собственный виджет, читайте в кабинете разработчика. ОРВи (отдел региональных виджетов)