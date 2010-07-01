Вы любите отдыхать? Ну, конечно, все любят отдыхать. В жаркие летние дни приятно поехать к морю, полежать на пляже, позагорать. Хочется чтобы все было «как надо». Неважно, где вы решили поселиться – в гостинице, в пансионате или в арендованном домике – вам все равно хочется, чтобы ваше временное место жительства не было покосившимся, местность вокруг была чистой, а расстояние до пляжа не исчислялось километрами.