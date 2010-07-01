Блог Яндекса
июль 2010
Такой же, только с перламутровыми пуговицами
1 июля 2010, 15:38
Как известно, главная задача Яндекса – отвечать на вопросы пользователей. Сегодня к вопросам, на которые можно получить ответ, добавились несколько новых — «А что можно ещё поискать на эту тему?» или «Как спросить то же самое другими словами?». Ответы вы можете увидеть внизу страницы результатов поиска в виде списка запросов, которые обычно ищут вместе с вашим.
Тема этого лета
1 июля 2010, 15:49
Совершенно без повода (а может, потому что перегрелись) мы нарисовали новые темы для главной страницы Яндекса. Они очень летние и с ветерком. Но при этом не про кабриолеты.
Чёрные-чёрные карты с синими-синими человечками
1 июля 2010, 17:44
С июля 2010 года в витринах магазинов появились наши новые карты предоплаты — благородного чёрного цвета. А во всех магазинах сети «Связной» вас ждут еще и специальные чёрные карты с полезными синими человечками — это кобрендинговый тираж с бонусным ваучером от Skype.
Ленинградское шоссе на Яндекс.Пробках
1 июля 2010, 20:04
Команда Яндекс.Пробок следит за развитием ситуации на Ленинградском шоссе — одной из самых загруженных трасс Москвы и области.
Трансляция Я.Субботника
2 июля 2010, 16:49
Завтра в 11.00 в Яндексе пройдет очередной Я.Субботник, посвященный на этот раз вёрстке и проектированию интерфейсов.
Технический прогресс в цифрах
7 июля 2010, 15:41
На основе данных Яндекс.Маркета аналитики Яндекса подготовили исследование , посвященное тому, как изменились некоторые товары – сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты, ЖК-телевизоры, цифровые плееры и GPS-навигаторы – за последние два года.
Один документ хорошо, а два ― лучше
7 июля 2010, 17:09
С сегодняшнего дня Яндекс умеет показывать в выдаче больше одного документа с сайта.
Легко ли быть зеркалом?
9 июля 2010, 11:44
Яндекс всегда хотел быть зеркалом интернета. На 100% это невозможно, и мы хотим сделать вид, что мы — зеркало для тех, кто на нас смотрит. Мим за пустой рамкой несуществующего зеркала должен быть внимательным и иметь хорошую реакцию, чтобы создать иллюзию, что он — отражение. Мы в Яндексе работаем над технологиями «свежести», чтобы сделать отличия поискового индекса от интернета незаметными для людей.
Панорамы курортов Краснодарского края
12 июля 2010, 13:23
Вы любите отдыхать? Ну, конечно, все любят отдыхать. В жаркие летние дни приятно поехать к морю, полежать на пляже, позагорать. Хочется чтобы все было «как надо». Неважно, где вы решили поселиться – в гостинице, в пансионате или в арендованном домике – вам все равно хочется, чтобы ваше временное место жительства не было покосившимся, местность вокруг была чистой, а расстояние до пляжа не исчислялось километрами.
Семинар Евгения Габриловича
13 июля 2010, 11:24
Сегодня мы открываем регистрацию на семинар, который состоится 28 июля.
Я.Субботник по вёрстке (ВИДЕО)
14 июля 2010, 12:37
3 июля прошел Я.Субботник по вёрстке. Материалы и видеоверсии докладов с этого мероприятия доступны на странице субботников.
Бесплатный интернет в Мобильных картах - для абонентов МТС
19 июля 2010, 11:42
В июне мы объявили о начале программы сотрудничества Яндекс.Карт с операторами мобильной связи. Сегодня к программе присоединилась компания «Мобильные Телесистемы», то есть МТС.
Открытое бета-тестирование новой Почты
19 июля 2010, 13:55
Команда Яндекс.Почты объявляет о начале открытого бета-тестирования нового интерфейса. Переключиться на него уже сейчас может любой желающий (в настройках почтового ящика).
Новые спутники Петербурга и ещё 40 городов
20 июля 2010, 13:37
Сегодня Яндекс.Карты пополнились подробными спутниковыми снимками ещё для 41 города.
Поисковые подсказки – лично для вас
21 июля 2010, 10:51
Сегодня Яндекс сделал очередной шаг в сторону персонализации поиска – поисковые подсказки стали учитывать историю запросов. Теперь, если вы пользуетесь сервисом Мои находки, Яндекс будет добавлять в список подсказок те запросы, которые именно вы уже вводили ранее. Если вы, конечно, этого хотите.
Не пропускайте важные события
21 июля 2010, 14:48
Часто ли вам присылают по почте приглашения на события или встречи? Нам — часто.
SpeedDial на Погоде и Картах
22 июля 2010, 11:43
Для пользователей Opera и любителей визуальных закладок у нас есть хорошая новость. Теперь при добавлении в SpeedDial Яндекс.Погода и Яндекс.Карты будут показывать вам актуальную информацию о погоде и пробках в вашем городе.
Яндекс на SIGIR 2010
26 июля 2010, 12:02
В начале этого года Яндекс пригласили на одну из самых старых и уважаемых конференций по компьютерам из почти 300 конференций ACM — а именно — на SIGIR (Annual International ACM/SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (конференция по исследованиям и разработке в информационном поиске).
Видеоверсия встречи RISSPA в Яндексе
27 июля 2010, 11:41
8 июля в Яндексе состоялось собрание участников RISSPA – ассоциации профессионалов в области информационной безопасности.
Новая Яндекс.Коллекция – майки, ручки, кружки, безделушки
27 июля 2010, 19:14
Лето, жара, температурные рекорды. Хочется возместить моральный ущерб какими-то приятными пустячками. Например, новой футболкой, вместо той, что выцвела на солнце. Или новой игрушкой. Всё новое для души – в обновленной Яндекс.Коллекции.