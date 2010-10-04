Блог Яндекса
октябрь 2010
Клики на карте
4 октября 2010, 20:18
На Яндекс.Метрике новый инструмент – карта кликов. Он, как нетрудно догадаться, предназначен для измерения и отображения статистики по кликам.
Крым и Ростов-на-Дону: теперь на панорамах!
6 октября 2010, 13:28
Сегодня на Яндекс.Картах очередное обновление: мы опубликовали панорамы Ростова-на-Дону и более чем двадцати городов и курортов Крыма.
На старт, внимание, марш!
8 октября 2010, 14:23
В ближайший понедельник 11 октября 2010 года стартуют игры первого тура Олимпиады для unix администраторов.
Yet Another Conference 2010: взгляд снизу
8 октября 2010, 19:32
Помните маленькую машинку с камерой на крыше, которая путалась под ногами и снимала кино про ботинки участников? Мы её всё-таки поймали и присоединили к компьютеру, чтобы извлечь содержимое плёнки:
Yet Another Conference 2010: кто про что
11 октября 2010, 18:29
Обещанные презентации YaC-2010 доступны для скачивания.
RuSSIR 2010, как это было?..
12 октября 2010, 14:25
Все слайды курсов RuSSIR 2010 доступны онлайн. Видеозаписи лекций будут опубликованы совсем скоро.
Yet another Conference 2010 (ВИДЕО)
19 октября 2010, 14:36
Мы рады сообщить вам, что видеоматериалы YaC-2010 – готовы!
Технология поиска похожих изображений
20 октября 2010, 14:47
Поиск изображений в интернете уже давно стал привычным: пользователь ожидает от поисковой системы точного, быстрого и полного ответа так же, как и при поиске текстовой информации. Большинство популярных поисковых систем следом за поиском веб-страниц с текстовой информацией начали работать над поиском изображений.
Статистика пробок
20 октября 2010, 15:31
Яндекс.Пробки приготовили новый полезный сервис для автомобилистов: «Статистика пробок». Теперь вы можете увидеть не только картину пробок «Сейчас», но и, планируя свою поездку в будущем, посмотреть, какие пробки бывают «Обычно» в заданное время и день недели.
Поиск в режиме слайд-шоу
22 октября 2010, 17:51
Поиск картинок – особенный поиск. Здесь одно релевантное облако не похоже на другое релевантное облако, и вряд ли тот, кто ищет листопад, хочет найти какой-то конкретный листопад. Скорее всего, человек просмотрит много фотографий с красными и золотыми листьями.
TopCoder Open 2010
25 октября 2010, 14:01
В этом году мы впервые стали спонсорами неофициального индивидуального чемпионата мира по программированию и смежным дисциплинам TopCoder Open 2010.
В нём в этом году было разыграно 6 призов:Algorithm Design Development
Marathon Mod Dash Studio
Яндекс не только помогал чемпионату материально, но и активно участвовал в финальной фазе: мы собеседовали игроков, а до этого, 20 августа, провели онлайн тур соревнований - Single Round Match.
В целом мы очень довольны и самим соревнованием и тем, что получилось в результате!
А ещё про нас с большой симпатией написал блог TopCoder
От каждого по способностям, каждому — по труду
25 октября 2010, 14:56
Судя по статистике запросов, мысли о трудоустройстве возникают у пользователей Яндекса примерно миллион раз в день. Чаще всего люди спрашивают о работе в своем городе или ищут предложения какой-то определённой должности.
Панорамы Краснодара и Екатеринбурга на Яндекс.Картах
26 октября 2010, 11:52
Сегодня мы добавили панорамы улиц еще для двух крупных российских городов: столицы Урала – Екатеринбурга и столицы Кубани – Краснодара. Города очень непохожи друг на друга – один суровый и строгий, другой праздничный и южный – и все-таки в них есть что-то общее. Поэтому мы предлагаем вам небольшую игру – угадать по картинкам, к какому городу они относятся. Получить подсказку или проверить себя очень просто – все картинки кликабельны!
Яндекс выбрал CRM
29 октября 2010, 20:07
В июле 2010 мы решили, что CRM, на котором мы работаем сейчас, для нас недостаточен, нам хочется большего. Что мы хотим найти подходящее решение на рынке и внедрить его. Несколько компаний мы сами пригласили показать, на что способны их решения, несколько поставщиков прислали сами свои заявки. Правда, после того, как все они познакомились с нашими требованиями, две компании отказались от участия в конкурсе. Остались шестеро: Naumen, Microsoft (интегратор - компания "Норбит"), SAP, Siebel ("IBS"), SalesLogix ("ФБ Консалт") и Terrasoft. Мы смотрели презентации, работали в демо-версиях, исследовали материалы, предоставленные нам поставщиками, ездили в гости в компании, где установлены решения. Думали, спорили, обсуждали.После того, как выбрали три наиболее подходящих варианта, пригласили их все одновременно и сравнивали решения на "очной ставке", когда представители поставщиков могли задавать вопросы друг другу. Это было если не уникальное, то редкое событие на рынке. Как и то, что главный голос в выборе решения был у ключевых пользователей, которым работать с выбранным решением. По итогам двухмесячного конкурса бизнес-пользователями Яндекса было принято решение об установке CRM компании Terrasoft. Павел Цапюк, руководитель сервиса CRM