В этом году мы впервые стали спонсорами неофициального индивидуального чемпионата мира по программированию и смежным дисциплинам TopCoder Open 2010.

В нём в этом году было разыграно 6 призов:

Algorithm Design Development

Marathon Mod Dash Studio





Яндекс не только помогал чемпионату материально, но и активно участвовал в финальной фазе: мы собеседовали игроков, а до этого, 20 августа, провели онлайн тур соревнований - Single Round Match.

В целом мы очень довольны и самим соревнованием и тем, что получилось в результате!

А ещё про нас с большой симпатией написал блог TopCoder