Блог Яндекса
август 2011
Новая мобильная версия Яндекс.Почты
1 августа 2011, 13:02
У Яндекс.Почты, кроме привычной веб-версии, есть приложения для всех платформ, а еще – мобильная (или лёгкая) версия. Именно её мы сегодня обновили.
Отдыхайте с Работой
2 августа 2011, 12:03
Поиск работы – еще не повод безвылазно сидеть дома в ожидании новых вакансий. Следить за ними вы можете прямо на пляже – с мобильной версией Яндекс.Работы, которая появилась сегодня.
Обеденная тема - какие рецепты ищут в поиске
2 августа 2011, 13:57
Самое увлекательное в исследовании — это увидеть за данными какую-то жизненную историю. Например, сравнить несколько регионов и увидеть не разные цифры в разных категориях, а схожее и различное в интересах людей. Хотим поделиться десятком-другим таких историй на примере приятнейшей темы — поиска рецептов.
Улыбайтесь – сейчас вылетит дирижабль!
3 августа 2011, 15:44
Завтра мы начинаем съемку панорам городов с воздуха. Это значит, что в скором времени на Яндекс.Картах вы сможете не только совершать уже полюбившиеся пешие виртуальные прогулки по городам, но и рассматривать городские достопримечательности с высоты птичьего полета.
Отмена полета дирижабля в Уфе
4 августа 2011, 13:28
В предыдущей записи мы анонсировали, что сегодня состоится съемка панорам Уфы с воздуха. Для осуществления этого проекта мы нашли партнера, который специально для нас заказал дирижабль в Швейцарии. Этот дирижабль – 12-метровый радиоуправляемый непилотируемый летательный аппарат – первый в своем роде для России.
Цифры и факты про Твиттер, август 2011
4 августа 2011, 16:46
На днях количество русскоязычных аккаунтов в Твиттере превысило миллион, и по этому поводу мы подготовили небольшое исследование.
Новая www.ya.ru для iPhone
5 августа 2011, 11:36
Мы адаптировали www.ya.ru для iPhone. И добавили изюминку.
Справка об организации в письмах
8 августа 2011, 11:20
Мы продолжаем совершенствовать интерфейс Яндекс.Почты. Сегодня изменения коснулись блока «Обсуждение темы» на странице чтения письма, в котором показываются все письма, объединённые одной темой.
Здания Киева на фотографиях
8 августа 2011, 12:45
Сегодня мы выложили 31 тысячу фотографий зданий Киева на Яндекс.Карты. Это значит, что теперь на картах можно посмотреть, как выглядит львиная доля зданий украинской столицы.
В гуще дорожных событий
9 августа 2011, 11:19
Отличная новость для автомобилистов: c сегодняшнего дня информация о событиях на дорогах стала доступна не только в мобильном приложении Яндекс.Карты, но и на веб-версии сервиса.
Yet Another Conference 2011. Coming soon...
10 августа 2011, 12:01
Чтобы свайпить красиво
11 августа 2011, 13:14
На многих известных нам мобильных сайтах для тач-устройств, например, для iPhone или Android, листалки (слайдеры) устроены так, что они двигаются уже после свайп-жеста. То есть анимация запускается уже после того, как человек проскользил по листалке пальцем и убрал его. В некоторых случаях на листалку можно просто нажать, а она будет реагировать так, будто это был свайп-жест. Это не так красиво и не так удобно, как в слайдерах, например, на главных экранах iOS-устройств.
Вы просили скробблинг?
11 августа 2011, 18:34
Одним из самых частых пожеланий пользователей Яндекс.Музыки с момента запуска сервиса была возможность скробблинга на Last.fm. И сегодня мы сделали то, о чём нас так много просили. (Для тех, кто не знает, что такое скробблинг: некоторые меломаны хотят, чтобы вся информация о том, что они слушают, отправлялась в Last.fm для улучшения персональных музыкальных рекомендаций на этом сервисе. Процесс отправления этой информации и называется скробблингом).
Ударное начало учебного года в Яндексе
15 августа 2011, 12:44
Каникулы подходят к концу. Мы надеемся, что вы уже успели хорошо отдохнуть и настроены на продуктивный лад.
Обновление математического колдунщика
15 августа 2011, 14:22
В апреле в нашем поиске появился математический колдунщик. Пока школьники заканчивали очередной класс и затем отдыхали, он выучил ещё тринадцать геометрических фигур.
Антивирусная защита Яндекса – в новом Firefox 6.0
16 августа 2011, 17:31
Сегодня вышла новая, шестая версия популярного браузера Firefox, с увеличенным быстродействием. Мы предлагаем собственную сборку Firefox 6.0 – с нашей реализацией Safe Browsing API, который использует данные из антивирусной базы Яндекса и предупреждает пользователя о зараженных сайтах.
Яндекс в Рейкьявике
17 августа 2011, 15:44
Каждый день в поисковой базе Яндекса появляется все больше документов на иностранных языках (для поиска только в мировом интернете у нас есть специальный фильтр). Однако многим пользователям больше нравятся русскоязычные результаты, даже если запросы этих пользователей написаны на латинице.
Яндекс.Деньги упростили оплату штрафов
19 августа 2011, 13:55
Обычно при оплате квитанций ГИБДД больше всего расстраивает не столько сумма, сколько необходимость стоять в очередях и терять время. У Яндекс.Денег давно работает сервис для оплаты штрафов через интернет – в любую свободную минуту, хоть ночью, подходите к компьютеру и оплачиваете штраф электронными деньгами или с банковской карты.
Сбой на Яндексе
19 августа 2011, 22:04
Сегодня в течение нескольких часов сервисы Яндекса были недоступны. Это произошло из-за проблемы с маршрутизацией в сети Яндекса. С работой дата-центров, DDoS-атаками, пожарами, а также любыми другими внешними факторами это никак не связано. Сейчас основные последствия проблемы устранены. Никакие пользовательские данные не потеряны.
Яндекс.Пробки помогают настраивать городские светофоры
22 августа 2011, 15:08
Любой автомобилист знает, что перед некоторыми светофорами постоянно образуются пробки. А Яндекс.Пробки знают точно, какие и во сколько.