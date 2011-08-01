На многих известных нам мобильных сайтах для тач-устройств, например, для iPhone или Android, листалки (слайдеры) устроены так, что они двигаются уже после свайп-жеста. То есть анимация запускается уже после того, как человек проскользил по листалке пальцем и убрал его. В некоторых случаях на листалку можно просто нажать, а она будет реагировать так, будто это был свайп-жест. Это не так красиво и не так удобно, как в слайдерах, например, на главных экранах iOS-устройств.