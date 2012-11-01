24 ноября в московском офисе Яндекса состоится встреча Web Standards Days, организуемая совместными усилиями Яндекса и объединения разработчиков «Веб-стандарты» при поддержке W3C.

Разработчики Яндекса, Opera Software, Badoo, Creative People, Getwear, один талантливый фрилансер и эксперты из самого W3C расскажут вам много интересного о технологиях фронтенд-разработки и веб-стандартах.

Для всех желающих состоится круглый стол с экспертами, во время которого можно будет задать интересующие вопросы.

Выступления пройдут как на русском, так и на английском языке.