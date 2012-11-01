Блог Яндекса
24 ноября в московском офисе Яндекса состоится встреча Web Standards Days, организуемая совместными усилиями Яндекса и объединения разработчиков «Веб-стандарты» при поддержке W3C.
Разработчики Яндекса, Opera Software, Badoo, Creative People, Getwear, один талантливый фрилансер и эксперты из самого W3C расскажут вам много интересного о технологиях фронтенд-разработки и веб-стандартах.
Для всех желающих состоится круглый стол с экспертами, во время которого можно будет задать интересующие вопросы.
Выступления пройдут как на русском, так и на английском языке.
29 ноября в петербургском офисе Яндекса пройдет научно-технический семинар, посвященный DTrace.
Филипп Торчинский, эксперт по облачным технологиям в компании Семонтикс, расскажет как проводить глубокий анализ производительности и детально изучать работу приложения с помощью технологии DTrace.
Семинар будет полезен разработчикам и администраторам, которые используют системы FreeBSD, Solaris и OpenSolaris, а также разработчикам по Node.js.
Тезисы семинара.
Помимо теории участников ждет решение практических задач. Захватите с собой ноутбуки с установленным SmartOS под VirtualBox.
Семинар пройдет на русском языке, начало в 19:00.
Участие бесплатное, но необходимо пройти регистрацию. Количество мест (как и розеток) органичено.
Для тех, кто не попадёт в число участников или не сможет лично присутствовать на мероприятии, будет организована онлайн-трансляция.
Приходите и зовите с собой друзей, которым интересна тема семинара! Узнавайте новое вместе с нами.
Яндекс.Events, делимся знаниями
1 декабря 2012 года в Санкт-Петербурге пройдет завершающий этот год Я.Субботник!
Сотрудники петербургского и московского офисов Яндекса расскажут о технологиях, запущенных в этом году продуктах и решениях, а также полезных практиках, которые могут быть интересны разработчикам.
Порадуем вас большой секцией про облака, в которой расскажем про администрирование, маршрутизацию и построение высокопроизводительной отказоустойчивой облачной платформы, а также проанализируем данные логов с применением облачной технологии Cocaine.
Подробно остановимся на разработке распределенной системы хранения данных Elliptics и на примерах ее использования. Поговорим про архитектурные особенности и нагрузки в Яндекс.Диске. Окунемся в технологии, на которых написана Яндекс.Работа.
Поделимся нашими знаниями и решениями по части скорости – от работы API Яндекс.Карт до производительности клиентсайда и отрисовки страниц в браузере. Завершим тестированием веб-интерфейсов и нашим опытом использования паттерна проектирования PageObject.
Программа и тезисы Я.Субботника.
Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.
Приходите, слушайте, задавайте вопросы и общайтесь на профессиональные темы за чашкой кофе. Будем рады видеть!
Надеемся, что опыт и знания докладчиков Я.Субботника окажутся полезными и интересными для вас.
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Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями