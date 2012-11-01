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Блог Яндекса

ноябрь 2012
Разговорчики с камерами в новой версии Яндекс.Навигатора
1 ноября 2012, 11:03
У нашего Навигатора – второе крупное обновление. Теперь он поможет вам избежать «писем счастья» и соблюдать предписанный скоростной режим – мы добавили на карты около 5000 камер (стационарных и мобильных), и их количество постоянно увеличивается. Навигатор заранее предупредит вас о приближении камеры звуковым сигналом.
Web Standards Days в Яндексе
1 ноября 2012, 11:31

24 ноября в московском офисе Яндекса состоится встреча Web Standards Days, организуемая совместными усилиями Яндекса и объединения разработчиков «Веб-стандарты» при поддержке W3C.

Разработчики Яндекса, Opera Software, Badoo, Creative People, Getwear, один талантливый фрилансер и эксперты из самого W3C расскажут вам много интересного о технологиях фронтенд-разработки и веб-стандартах.

Для всех желающих состоится круглый стол с экспертами, во время которого можно будет задать интересующие вопросы.

Выступления пройдут как на русском, так и на английском языке.

Стартовала «Интернет-математика 2012»
6 ноября 2012, 17:24
Дан старт новой «Интернет-математике». Регистрация участников продлится до 15 декабря, а решения принимаются до 22 декабря. Сайт конкурса: http://switchdetect.yandex.ru/ .
Научно-технический семинар: DTrace – проверочная работа для вашего кода
7 ноября 2012, 11:28

29 ноября в петербургском офисе Яндекса пройдет научно-технический семинар, посвященный DTrace.

Филипп Торчинский, эксперт по облачным технологиям в компании Семонтикс, расскажет как проводить глубокий анализ производительности и детально изучать работу приложения с помощью технологии DTrace.

Семинар будет полезен разработчикам и администраторам, которые используют системы FreeBSD, Solaris и OpenSolaris, а также разработчикам по Node.js.

Тезисы семинара.

Помимо теории участников ждет решение практических задач. Захватите с собой ноутбуки с установленным SmartOS под VirtualBox.

Семинар пройдет на русском языке, начало в 19:00.

Участие бесплатное, но необходимо пройти регистрацию. Количество мест (как и розеток) органичено.

Для тех, кто не попадёт в число участников или не сможет лично присутствовать на мероприятии, будет организована онлайн-трансляция.

Приходите и зовите с собой друзей, которым интересна тема семинара! Узнавайте новое вместе с нами.

Яндекс.Events, делимся знаниями

Приложения Яндекса в Windows 8
7 ноября 2012, 17:06
Для новой платформы Яндекс подготовил сразу три приложения – Поиск, Карты и Диск. 
Новая версия Яндекс.Браузера с режимом Турбо
8 ноября 2012, 12:48
Сегодня в нашем браузере появилась поддержка режима Турбо, о которой мы рассказывали чуть больше месяца назад на первой презентации браузера.
Новые карты и панорамы для Беларуси и России
8 ноября 2012, 16:08
Сегодня на Яндекс.Картах появилось много нового – мы добавили свежие карты и панорамы улиц для разных городов и стран. На языке цифр это 245 000 домов, 116 000 адресов, 11 000 км дорог и более 30 000 организаций в справочнике.
Элементы заменят Яндекс.Бар
13 ноября 2012, 12:10
В линейке продуктов Яндекса произошла перемена. Мы будем продолжать развивать наше новое расширение для браузеров — Элементы. Яндекс.Бар сегодня закрывается.
Набор в Школу разработки интерфейсов, Симферополь
14 ноября 2012, 15:02
В сентябре 2012 года в московском офисе Яндекса начались занятия Школы разработки интерфейсов. Сегодня мы открываем приём заявок в симферопольский филиал Школы — где планируем увидеть всех, кому интересна профессиональная фронтенд-разработка.
Яндекс.Поиск — новое приложение для iPad
15 ноября 2012, 12:02
Всё больше людей пользуются iPad. Эти планшеты любят за простоту и удобство, за обилие приложений, которые решают самые разные задачи и делают это порой быстрее и эффективнее, чем веб-сервисы.
Последний Я.Субботник года: Санкт-Петербург
15 ноября 2012, 12:37

1 декабря 2012 года в Санкт-Петербурге пройдет завершающий этот год Я.Субботник!

Сотрудники петербургского и московского офисов Яндекса расскажут о технологиях, запущенных в этом году продуктах и решениях, а также полезных практиках, которые могут быть интересны разработчикам.

Порадуем вас большой секцией про облака, в которой расскажем про администрирование, маршрутизацию и построение высокопроизводительной отказоустойчивой облачной платформы, а также проанализируем данные логов с применением облачной технологии Cocaine.

Подробно остановимся на разработке распределенной системы хранения данных Elliptics и на примерах ее использования. Поговорим про архитектурные особенности и нагрузки в Яндекс.Диске. Окунемся в технологии, на которых написана Яндекс.Работа.

Поделимся нашими знаниями и решениями по части скорости – от работы API Яндекс.Карт до производительности клиентсайда и отрисовки страниц в браузере. Завершим тестированием веб-интерфейсов и нашим опытом использования паттерна проектирования PageObject.

Программа и тезисы Я.Субботника. 

Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.

Приходите, слушайте, задавайте вопросы и общайтесь на профессиональные темы за чашкой кофе. Будем рады видеть!

Надеемся, что опыт и знания докладчиков Я.Субботника окажутся полезными и интересными для вас.

А если это может быть также интересно вашим друзьям и коллегам – отправьте им ссылку.

Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями

«Охота за ошибками» продолжается
15 ноября 2012, 15:22
С начала «Охоты за ошибками» прошло чуть больше месяца. За это время нам поступило около 500 сообщений, на большинство из которых уже дан ответ, и были выплачены первые награды. Хочется отметить широту кругозора исследователей – нам сообщают как об обычных проблемах, например об «открытой переадресации», так и сложных – скажем, о чтении участков памяти веб-сервера.
Яндекс.Shell в телефоне МТС
19 ноября 2012, 13:30
Компания МТС выпустила в продажу операторский смартфон МТС 968. Устройство работает на платформе Android 4.0, а в качестве оболочки в нем установлен Яндекс.Shell – трехмерный интерфейс, который делает удобным повседневное использование телефона.
Маршруты общественного транспорта Алматы и других городов на Яндекс.Картах
19 ноября 2012, 14:02
Сервис построения маршрутов на общественном транспорте заработал сразу для десяти новых городов, в том числе для южной столицы Казахстана – Алматы. Для Казахстана этот сервис запускается впервые.
Новый Яндекс.Авто — с модельной внешностью и умным поиском
20 ноября 2012, 13:00
Прежде чем купить автомобиль, его надо выбрать. Однако вариантов так много, и все они такие разные, что задача выбора становится нетривиальной. Если это не любовь с первого взгляда, то придётся поискать.
Общие папки на Яндекс.Диске
22 ноября 2012, 14:02
Сегодня Яндекс.Диск открывает общие папки, которые подходят для совместной работы с друзьями и коллегами.
ROOT-2012: результаты
23 ноября 2012, 15:07
Прошёл финал ежегодной Олимпиады для системных администраторов. В этом году, в отличие от прошлого, соревновались командами — их на старте было 304. Во время отборочного тура участники чинили Drupal, настраивали Squid, Samba, rsh, NNTP, web-сервера и многое другое.
Новый Яндекс.Shell c «бесконечной» адресной книгой
27 ноября 2012, 14:34
Сегодня мы выпустили новую, серьезно улучшенную версию Яндекс.Shell для смартфонов – интерфейса, который делает работу с Android проще и приятнее. 
Он сказал: «Поехали». И Навигатор построил маршрут
28 ноября 2012, 13:00
К хорошему быстро привыкаешь, и сейчас непонятно, как водители раньше обходились без подсказок навигатора. Успеваешь перестроиться, знаешь, куда поворачивать на сложных развязках.
Яндекс.Музыка в новой обработке
29 ноября 2012, 13:01
Сегодня в App Store появилась новая версия приложения Яндекс.Музыка. И это не просто обновление. Мы добавили целый ряд возможностей, которые вместе не представлены ни в одном другом приложении на рынке.