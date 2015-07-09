Блог Яндекса
Яндекс.Такси приезжает на вызовы москвичей в среднем за 4-5 минут. Но в погоне за скоростью важно было сохранить качество услуг. Быстро подать такси недостаточно. Люди хотят, чтобы к ним приехала чистая красивая машина с дружелюбным водителем. Поэтому мы создали свою систему контроля качества — она включает оценку работы водителей и проверку состояния машин. Сейчас система работает в Москве, но мы внедряем её и в других городах.
Аналитики Яндекса проанализировали поисковые запросы о подготовке к свадьбе. Пик интереса к этой теме традиционно приходится на летние месяцы — июль и август, когда люди задают примерно 13 миллионов «свадебных» запросов в месяц. Мы изучили, какие темы встречаются в таких запросах чаще всего.
Яндекс.Деньги меняют внешний вид кошелька. Теперь это «платёжный таймлайн», где все платежи упорядочены в хронологической последовательности.
Яндекс и ЦЕРН приглашают специалистов по анализу данных поучаствовать в конкурсе Flavour of Physics по обработке информации о событиях эксперимента LHCb.
В России начинаются продажи Apple Watch. Мы изучили, как обстоят дела в сегменте умных часов и браслетов в России, используя данные Яндекс.Маркета.