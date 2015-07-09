Яндекс.Такси приезжает на вызовы москвичей в среднем за 4-5 минут. Но в погоне за скоростью важно было сохранить качество услуг. Быстро подать такси недостаточно. Люди хотят, чтобы к ним приехала чистая красивая машина с дружелюбным водителем. Поэтому мы создали свою систему контроля качества — она включает оценку работы водителей и проверку состояния машин. Сейчас система работает в Москве, но мы внедряем её и в других городах.