Блог Яндекса
В начале лета мы запустили Яндекс.Прогулки — экспериментальный технологичный путеводитель. Мы попробовали принципиально новый подход — когда автором путеводителя становятся не несколько конкретных людей, а миллионы путешественников. Сегодня мы добавили в приложение аудиогиды — устные рассказы о разных достопримечательностях. Теперь можно и почитать о том или ином интересном объекте, и послушать.
Раньше перед поездками водители запасались бумажными атласами дорог. Их изучали на остановках или вручали пассажиру, согласившемуся побыть штурманом. Сейчас о том, что пора повернуть направо, сообщает программа-навигатор. Cегодня Яндекс.Навигатор стал чуть ближе к живому штурману. Теперь он не только распознаёт то, что вы говорите, но и понимает, когда вы к нему обращаетесь, достаточно сказать слово «Яндекс».
В конце прошлого года Яндекс.Карты решили воплотить амбициозную идею и добраться до вершины Эвереста, чтобы снять панорамы с самой высокой точки нашей планеты. Идея сама по себе довольно очевидная, вот только реализовать её не удавалось пока никому: результат зависит не только от опытности альпиниста, но и в большой степени от удачи. О том, как снимали панорамы Эвереста, — читайте в нашем посте.
Браузер — основная программа для связи с интернетом, и ему недостаточно быть удобным, быстрым и надёжным. Одним из важнейших требований становится безопасность. Угрозы необходимо предотвращать заранее, ещё до того, как данным или устройству нанесён ущерб. Для этого в Яндекс.Браузере используется разработанная в Яндексе технология активной защиты Protect., которая объединяет сразу несколько защитных механизмов.
Интернет даёт огромные возможности для обучения. Сейчас удалённо можно получить знания практически в любой области — было бы время и желание. Образовательные платформы собирают миллионные аудитории. А лучшие университеты размещают там свои учебные программы. Мы тоже решили пойти по этому пути и подготовили два онлайн-курса для школьников — «Безопасность в интернете» и «Введение в программирование (C++)».