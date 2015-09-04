Раньше перед поездками водители запасались бумажными атласами дорог. Их изучали на остановках или вручали пассажиру, согласившемуся побыть штурманом. Сейчас о том, что пора повернуть направо, сообщает программа-навигатор. Cегодня Яндекс.Навигатор стал чуть ближе к живому штурману. Теперь он не только распознаёт то, что вы говорите, но и понимает, когда вы к нему обращаетесь, достаточно сказать слово «Яндекс».