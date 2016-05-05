Блог Яндекса
К чемпионату мира по хоккею Яндекс запустил спецпроект, на котором собрана вся информация о соревновании: от расписания матчей и турнирной таблицы до панорам арен, где пройдут игры.
Яндекс.Карты научились строить маршруты для пешеходов. Укажите, откуда и куда вам нужно добраться — и Карты покажут путь, уточнят его длину в километрах и подсчитают время на дорогу. Для построения маршрутов используется пешеходный дорожный граф: он включает в себя дорожки и тропинки, которые наносят на карты народные картографы.
Яндекс и Московский метрополитен подготовили спецпроект — серию видеоответов на поисковые запросы о подземке.
Ко дню музеев аналитики Яндекса изучили запросы пользователей к поиску со словами «музей», «галерея» и «кремль».
Мы запустили обучающий курс по Яндекс.Директу. Курс рассчитан на тех, кто создаёт свою первую рекламную кампанию.
Люди пользуются поиском с разных устройств: компьютеров, телефонов и планшетов. У многих есть все три типа устройств, и они чередуют их в течение дня: на работе выходят в интернет с компьютера, в обеденный перерыв — с телефона, а дома — с планшета. Мы изучили, как отличаются сценарии поведения на разных устройствах: как люди формулируют запросы, какие сайты ищут и какими темами интересуются.
Мы обновили Яндекс.Клавиатуру: она выучила новые языки и заработала на Android. Клавиатура пригодится тем, кто часто набирает на смартфоне тексты или много общается в мессенджерах и социальных сетях. Она исправляет ошибки и угадывает окончания фраз, переводит тексты с одного языка на другой, а также позволяет искать картинки, гифки и адреса прямо во время переписки.