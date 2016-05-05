Люди пользуются поиском с разных устройств: компьютеров, телефонов и планшетов. У многих есть все три типа устройств, и они чередуют их в течение дня: на работе выходят в интернет с компьютера, в обеденный перерыв — с телефона, а дома — с планшета. Мы изучили, как отличаются сценарии поведения на разных устройствах: как люди формулируют запросы, какие сайты ищут и какими темами интересуются.