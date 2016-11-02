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Блог Яндекса

ноябрь 2016
Алгоритм «Палех»: как нейронные сети помогают поиску Яндекса
2 ноября 2016, 11:00

Мы запустили новый поисковый алгоритм — «Палех». Он позволяет поиску Яндекса точнее понимать, о чём его спрашивают люди. Благодаря «Палеху» поиск лучше находит страницы, которые соответствуют запросам пользователей не только по ключевым словам, но и по смыслу. За сопоставление смысла запросов и документов отвечает поисковая модель на основе нейронных сетей.

Поговорим о здоровье
7 ноября 2016, 10:00

Представляем Яндекс.Здоровье — мобильное приложение, которое позволяет записаться к врачу без звонков в регистратуру. Достаточно выбрать на экране клинику, специалиста и удобное время посещения, получить подтверждение и не забыть прийти на приём. Пока к приложению подключены только платные клиники в Москве и ближайшем Подмосковье, но это только начало.

Самые высокие в мире панорамы
8 ноября 2016, 12:00

На Яндекс.Картах появились новые панорамы подъёма на Эверест. Они были сняты во время экспедиции на гору в мае 2016 года. Снимки охватывают путь от базового лагеря на высоте 5200 метров до вершины Эвереста. Их сделали альпинисты Максим Шакиров и Роман Реутов.

Издательство Яндекса
16 ноября 2016, 11:00

Мы открываем Издательство Яндекса. Это просветительская программа, в рамках которой Яндекс будет помогать образовательным проектам, связанным с историей, литературой, языкознанием, искусством и философией.

Диск с лентой событий
24 ноября 2016, 11:00

В Яндекс.Диске появилась лента событий. Это специальный раздел, где собрана информация о последних действиях с файлами и папками. Лента доступна в веб-версии Диска, а также на смартфонах на базе Android

Двач двачу рознь
29 ноября 2016, 06:55

Принято считать, что «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля содержит множество непонятных диковинных слов. Мы решили проверить, сколько слов из Даля люди реально используют в запросах к Яндексу.