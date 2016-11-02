Блог Яндекса
Мы запустили новый поисковый алгоритм — «Палех». Он позволяет поиску Яндекса точнее понимать, о чём его спрашивают люди. Благодаря «Палеху» поиск лучше находит страницы, которые соответствуют запросам пользователей не только по ключевым словам, но и по смыслу. За сопоставление смысла запросов и документов отвечает поисковая модель на основе нейронных сетей.
Представляем Яндекс.Здоровье — мобильное приложение, которое позволяет записаться к врачу без звонков в регистратуру. Достаточно выбрать на экране клинику, специалиста и удобное время посещения, получить подтверждение и не забыть прийти на приём. Пока к приложению подключены только платные клиники в Москве и ближайшем Подмосковье, но это только начало.
На Яндекс.Картах появились новые панорамы подъёма на Эверест. Они были сняты во время экспедиции на гору в мае 2016 года. Снимки охватывают путь от базового лагеря на высоте 5200 метров до вершины Эвереста. Их сделали альпинисты Максим Шакиров и Роман Реутов.
Мы открываем Издательство Яндекса. Это просветительская программа, в рамках которой Яндекс будет помогать образовательным проектам, связанным с историей, литературой, языкознанием, искусством и философией.
В Яндекс.Диске появилась лента событий. Это специальный раздел, где собрана информация о последних действиях с файлами и папками. Лента доступна в веб-версии Диска, а также на смартфонах на базе Android
Принято считать, что «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля содержит множество непонятных диковинных слов. Мы решили проверить, сколько слов из Даля люди реально используют в запросах к Яндексу.