Представляем Яндекс.Здоровье — мобильное приложение, которое позволяет записаться к врачу без звонков в регистратуру. Достаточно выбрать на экране клинику, специалиста и удобное время посещения, получить подтверждение и не забыть прийти на приём. Пока к приложению подключены только платные клиники в Москве и ближайшем Подмосковье, но это только начало.