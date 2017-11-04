Со многими городами у людей ассоциируются вполне конкретные вещи. Тула — это самовары и пряники, Санкт-Петербург — дворцы и мосты, Сочи — море, пляж и Олимпиада, Волгоград — Мамаев курган и Родина-мать. Подобные ассоциации прослеживаются и в поисковых запросах. Мы подготовили тест — попробуйте угадать город по словам, которые часто упоминают в поиске рядом с его названием.