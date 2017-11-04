Блог Яндекса
Самый большой в России океанариум, металлический мамонт, сопки, Амур и Тихий океан — на Яндекс.Картах.
Со многими городами у людей ассоциируются вполне конкретные вещи. Тула — это самовары и пряники, Санкт-Петербург — дворцы и мосты, Сочи — море, пляж и Олимпиада, Волгоград — Мамаев курган и Родина-мать. Подобные ассоциации прослеживаются и в поисковых запросах. Мы подготовили тест — попробуйте угадать город по словам, которые часто упоминают в поиске рядом с его названием.
Этой осенью в московском офисе Яндекса открылся музей. В нём собраны старые компьютеры и разнообразные предметы, связанные с историей компании. «Библейский компьютерный справочник» на пяти дискетах, выпущенный в 1995 году, самый первый сервер Яндекса, сисадминский бубен, новогодняя резиновая грелка и другие экспонаты музея — в нашей фотогалерее.
Представляем Трекер — систему управления рабочими процессами, созданную в Яндексе. Она позволяет распределять задачи, назначать дедлайны, расставлять приоритеты, следить за ходом работы и связывать вместе дела, которые относятся к одному проекту. Трекер можно использовать в компаниях любого размера, от небольшого стартапа до многотысячной корпорации.
Яндекс запустил Турбо-страницы — новый формат отображения контента на мобильных устройствах. На Турбо-страницах нет ничего лишнего: только текст, картинки и видео. Они весят в среднем в 10 раз меньше, чем обычные веб-страницы, и загружаются при 3G-подключении в 15 раз быстрее. В поиске Турбо-страницы помечаются специальной пиктограммой — ракетой.
Теперь с Алисой можно не только поболтать, но и поиграть — например, в слова, в города или в «Верю — не верю».
На Яндекс.Погоде появились карты, которые показывают температуру, скорость ветра и давление во всём мире.