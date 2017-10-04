Яндекс запустил «Атлас вузов». Это сервис для школьников и их родителей, где собрана информация о проходных баллах в российские вузы за несколько лет. «Атлас» поможет будущим абитуриентам выбрать учебное заведение, подходящее по всем параметрам, и оценить шансы на поступление. Данные о проходных баллах предоставил партнёр проекта — НИУ «Высшая школа экономики».