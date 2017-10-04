Блог Яндекса
Где находятся самая длинная, самая короткая и самая извилистая улицы и какие названия улиц — самые распространённые.
Познакомьтесь с Алисой — голосовым помощником, созданным в Яндексе. Алиса умеет решать повседневные задачи: подскажет погоду, посоветует, где поесть или купить продуктов, найдёт что угодно в интернете. Но главное — Алиса не ограничивается набором заранее заданных ответов. В ходе разговора она способна импровизировать: в этом ей помогает нейронная сеть.
Яндекс запустил «Атлас вузов». Это сервис для школьников и их родителей, где собрана информация о проходных баллах в российские вузы за несколько лет. «Атлас» поможет будущим абитуриентам выбрать учебное заведение, подходящее по всем параметрам, и оценить шансы на поступление. Данные о проходных баллах предоставил партнёр проекта — НИУ «Высшая школа экономики».
Выяснили, когда начинается и заканчивается грибной сезон в разных регионах России, по поисковым запросам.
Яндекс.Навигатор теперь предупреждает об авариях и камерах, даже когда выключено ведение по маршруту.