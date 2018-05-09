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День Победы — хороший повод пересмотреть старые фильмы о войне. Они доступны в интернете, но зачастую лишь в невысоком разрешении. Мы решили провести эксперимент: взяли несколько лент и применили к ним технологию, которая повышает разрешение изображения с помощью нейронных сетей.
Бывает, что кошелёк с деньгами и карточками остался дома, а наличные нужны: например, расплатиться с курьером. Теперь в банкоматах «Райффайзенбанка» можно обналичить средства из кошелька в Яндекс.Деньгах без карты. Укажите на сайте Денег сумму, и сервис сообщит вам номер перевода и пин-код. Этих данных достаточно, чтобы банкомат выдал средства.
В нашем петербургском офисе прошёл финал Яндекс.Алгоритма — ежегодного чемпионата по спортивному программированию, который организует Яндекс. В этом году чемпионат впервые объединил сразу три разных состязания. К традиционному алгоритмическому треку добавились конкурсы по машинному обучению и оптимизации. Призовой фонд Алгоритма составил 980 тысяч рублей.
Представляем Яндекс.Станцию — мультимедиа-платформу с голосовым помощником Алисой. Станция играет музыку, находит и показывает на телевизоре видео, фильмы и сериалы и выполняет поручения. Взаимодействовать с устройством просто: вы говорите, Алиса отзывается.
В Москве прошла Yet Another Conference — ежегодная технологическая конференция Яндекса. В ней участвуют десятки докладчиков и несколько тысяч посетителей. На YaC можно узнать о современных технологиях, пообщаться с их создателями и опробовать новые разработки в демонстрационных зонах. Конференцию по традиции открывает секретный доклад с новостями Яндекса. О них — в этом посте.