В Москве прошла Yet Another Conference — ежегодная технологическая конференция Яндекса. В ней участвуют десятки докладчиков и несколько тысяч посетителей. На YaC можно узнать о современных технологиях, пообщаться с их создателями и опробовать новые разработки в демонстрационных зонах. Конференцию по традиции открывает секретный доклад с новостями Яндекса. О них — в этом посте.