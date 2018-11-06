Блог Яндекса
Мы изучили тексты рэперов на Яндекс.Музыке и отыскали в них самые характерные слова — как для жанра в целом, так и для отдельных исполнителей.
В Яндекс.Браузере для Windows и macOS появилась тёмная тема. Она пригодится тем, кто выбрал аналогичное оформление для своей ОС: теперь Браузер будет гармонировать с другими «тёмными» программами и интерфейсом системы. Новую тему стоит попробовать и любителям сидеть за компьютером в темноте или при приглушённом свете — возможно, будут меньше уставать глаза.
Яндекс представил «Андромеду» — большое обновление поиска. Оно объединяет более тысячи новшеств, которые помогают решать простые и сложные задачи, находить ответы, сохранять находки и открывать что-то новое.
Аналитики Яндекса изучили запросы с упоминанием биткойна и подготовили исследование — из него можно узнать, как менялся интерес россиян к биткойну с момента его появления. Отдельно изучили «новейшую историю» биткойна — период с начала 2017-го по настоящее время, когда стоимость криптовалюты успела вырасти в двадцать раз, а затем упасть в три.