Аналитики Яндекса изучили запросы с упоминанием биткойна и подготовили исследование — из него можно узнать, как менялся интерес россиян к биткойну с момента его появления. Отдельно изучили «новейшую историю» биткойна — период с начала 2017-го по настоящее время, когда стоимость криптовалюты успела вырасти в двадцать раз, а затем упасть в три.