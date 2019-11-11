В день начала продаж Яндекс.Станции Мини мы провели акцию — предложили бесплатно обменять устаревшие или ненужные аудиоустройства на нашу умную колонку. Нам принесли 1083 устройства: от радиол размером с комод до бумбоксов из девяностых. Мы попросили участников акции рассказать историю своей аппаратуры и поделиться первыми впечатлениями от Станции Мини.