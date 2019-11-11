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Блог Яндекса

ноябрь 2019
Ровер — робот-курьер
11 ноября 2019, 15:10

В нашем московском офисе начались испытания Яндекс.Ровера — самоуправляемого робота, который умеет доставлять небольшие грузы.

Транспортные Карты
14 ноября 2019, 13:15

Мобильные Яндекс.Карты научились сравнивать разные варианты маршрутов — например, на авто, на трамвае и на велосипеде — и обзавелись новым разделом с транспортом.

Фотопутешествия на Яндекс.Картах
14 ноября 2019, 18:20

На Яндекс.Картах появился раздел «Зеркала» — в нём собраны снимки дорог, присланные водителями. Фото сделаны в приложении «Народная карта». С помощью «Зеркал» можно заранее изучить дорогу: оценить качество покрытия или узнать схему движения на развязках. «Зеркала» обновляются чаще панорам и охватывают места, куда пока не добрался панорамомобиль.

Граммофон, радиошляпа и Яндекс.Носок: что меняли на Станцию Мини
22 ноября 2019, 15:00

В день начала продаж Яндекс.Станции Мини мы провели акцию — предложили бесплатно обменять устаревшие или ненужные аудиоустройства на нашу умную колонку. Нам принесли 1083 устройства: от радиол размером с комод до бумбоксов из девяностых. Мы попросили участников акции рассказать историю своей аппаратуры и поделиться первыми впечатлениями от Станции Мини.