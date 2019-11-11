Блог Яндекса
В нашем московском офисе начались испытания Яндекс.Ровера — самоуправляемого робота, который умеет доставлять небольшие грузы.
Мобильные Яндекс.Карты научились сравнивать разные варианты маршрутов — например, на авто, на трамвае и на велосипеде — и обзавелись новым разделом с транспортом.
На Яндекс.Картах появился раздел «Зеркала» — в нём собраны снимки дорог, присланные водителями. Фото сделаны в приложении «Народная карта». С помощью «Зеркал» можно заранее изучить дорогу: оценить качество покрытия или узнать схему движения на развязках. «Зеркала» обновляются чаще панорам и охватывают места, куда пока не добрался панорамомобиль.
В день начала продаж Яндекс.Станции Мини мы провели акцию — предложили бесплатно обменять устаревшие или ненужные аудиоустройства на нашу умную колонку. Нам принесли 1083 устройства: от радиол размером с комод до бумбоксов из девяностых. Мы попросили участников акции рассказать историю своей аппаратуры и поделиться первыми впечатлениями от Станции Мини.