Блог Яндекса
Мы представили новое поколение наших беспилотных автомобилей. Они сделаны на базе Hyundai Sonata. Это первый беспилотный автомобиль Яндекса, созданный вместе с автомобильной компанией. Инженеры Hyundai Mobis доработали под нужды автономного вождения электронные блоки управления машиной, а инженеры Яндекса усовершенствовали камеры, лидары и радары.
Алиса научилась рисовать картины — любые, какие только попросите. Она работает в разных жанрах и готова изобразить что угодно, от букета до космоса. Просто скажите: «Алиса, нарисуй то-то», и она выполнит просьбу. Кстати, картина выше — фрагмент автопортрета: такой Алиса увидела саму себя.
Фильмы, сериалы и ролики на Яндекс.Видео теперь можно смотреть вместе с друзьями — даже если вы находитесь в разных местах. Мы добавили режим совместного просмотра: создавайте виртуальный кинозал, приглашайте туда зрителей, смотрите кино и обсуждайте его в чате. Совместный просмотр доступен для любого видео из Яндекс.Эфира и для кино и сериалов из каталога КиноПоиск HD.
У нас готов проект новой штаб-квартиры Яндекса. Она будет находиться в Гагаринском районе Москвы. У здания будет несколько крыльев разной этажности — чем ближе к жилым домам, тем ниже. Территория штаб-квартиры и её нижние этажи будут открыты для всех.