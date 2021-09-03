Весной 2017 года мы рассказали о первых испытаниях беспилотного автомобиля Яндекса. Тогда это казалось немного фантастикой — машины, которые едут сами, без водителя. Пусть на полигоне и по заранее заданному маршруту, но едут! Тогда мы писали, что наш проект только в начале пути, и сегодня можем сказать, что на этом пути наступает новый важный этап — мы открываем приём заявок на участие в первом тестировании беспилотных такси в Москве.