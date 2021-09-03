Блог Яндекса
Мы приглашаем на бесплатные занятия учеников 8–10 классов, которые хотят научиться программировать. Лицей будет работать в 170 городах России и Казахстана.
Яндекс начал предлагать автоматически перевести англоязычные видеоролики на русский. Откройте видео в Браузере или приложении Яндекс, нажмите на кнопку, подождите пару минут — и закадровый перевод готов. С русской озвучкой можно смотреть лекции, телешоу, влоги и другие видео, размещённые на YouTube и ещё нескольких популярных платформах.
Весной 2017 года мы рассказали о первых испытаниях беспилотного автомобиля Яндекса. Тогда это казалось немного фантастикой — машины, которые едут сами, без водителя. Пусть на полигоне и по заранее заданному маршруту, но едут! Тогда мы писали, что наш проект только в начале пути, и сегодня можем сказать, что на этом пути наступает новый важный этап — мы открываем приём заявок на участие в первом тестировании беспилотных такси в Москве.
Каково это — быть стажёром в Яндексе? Мы попросили нынешних и бывших стажёров вспомнить важные понятия, связанные со стажировкой, и составили своего рода словарик. Он пригодится тем, кто только планирует к нам прийти. Кстати, осенний набор стажёров уже давно открыт: мы ждём разработчиков, аналитиков и специалистов по машинному обучению.