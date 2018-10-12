Трекер для управления целями

Яндекс.Трекер помогает решать не только ежедневные рабочие вопросы. С ним можно ставить, отслеживать и анализировать стратегические задачи, или цели.

В любом деле важно понимать: «А зачем вообще это нужно?» Когда сотрудники видят и разделяют цели компании, они более осознанно относятся к своим обязанностям, лучше справляются с ними — на этом основан подход «Управление по целям».



Трекер поможет сделать работу с целями более прозрачной, логичной и упорядоченной. Мы подготовили специальный шаблон очереди с оптимальными настройками. Каждая задача в ней и будет являться целью.

Пошаговый рецепт

Создайте новую очередь, используя шаблон «Управление целями». Воркфлоу, то есть жизненный цикл задач этого типа, уже настроен: «Новая» (цель поставлена);

«По плану» (связанные задачи выполняются, прогресс соответствует ожиданиям);

«Есть риски» (достижению что-либо угрожает);

«Заблокирована» (не выполнена одна из связанных задач, достижение цели при таких условиях невозможно),

«Отменена»;

«Достигнута».

Между статусами разрешены любые переходы. Ведь на достижение цели влияет множество факторов, и ситуация может многократно меняться.



Если ваши цели проходят иные этапы, администратор организации может создать новые статусы. А владелец очереди — изменить заданный шаблоном воркфлоу. Создавайте задачи типа «Цель». Исполнителем может быть управляющий структурным подразделением либо сам руководитель организации. Добавляйте описания, приглашайте коллег к обсуждению. Добавляйте связи с другими процессами, влияющими на цель. Если достижение невозможно без выполнения какой-либо задачи, используйте связь «Зависит от / Блокирует». Отслеживайте динамику с помощью дашборда. Это удобно: можно собрать виджеты со статистикой по всем целям на одном экране.

Закрывайте задачи, используя набор резолюций: «Перевыполнено», «Успешно», «Позже», «Дубликат», «Не делаем».

Как это работает

Например, владельцы фабрики окон хотят нарастить прибыль компании.

По итогам обсуждения с директором и представителями разных отделов желание формируется в конкретную достижимую цель «Увеличить прибыль на 50% в течение года». С ней связаны задачи, к примеру «Увеличить продажи на 25%», «Автоматизировать производственную линию», «Повысить квалификацию рабочего персонала», «Найти поставщиков фурнитуры с более низкими ценами» и так далее. У каждой из них будут свои связи и тактические подзадачи.

В очередь Цели (goals) ставится задача «Увеличить прибыль на 50%»

Распределяются роли исполнителей и наблюдателей, ставятся дедлайны, идет обсуждение конкретных действий. Работа началась — все «По плану».

Спустя несколько месяцев выясняется, что объем продаж растет медленно и не все рабочие успевают освоить новую технику. После того, как ответственные оценили ситуацию, они переводят задачу в статус «Есть риски». Если же какая-то из критически важных связанных задач не выполнена, то придётся изменить статус цели на «Заблокирована». Команда анализирует причины, ищет и пробует новые подходы.

Но вот ситуацию удалось исправить, и за год прибыль выросла в полтора раза. Цель получает статус «Достигнута» с резолюцией «Успешно». Или «Отменена» с резолюцией «Не делаем» — если фабрика, например, переквалифицировалась на производство дверей.

Так Трекер помогает перевести стратегию достижения цели на язык конкретных задач и этапов-статусов. Это понятно и удобно:

Цели и шаги по их достижению можно согласовать со всеми вовлеченными сторонами. Ощущение причастности повысит мотивацию сотрудников.

Процесс остается гибким. Набор блокирующих задач можно расширять или сужать в зависимости от обстоятельств. Обновлять можно и саму цель.

Если задача нижнего уровня блокирует цель, это отражается на ее странице, в поле связей под соответствующим заголовком. Исполнитель видит, что его работа влияет на организацию в целом, и это повышает чувство ответственности перед коллегами.

Связи с другими задачами наглядны. Руководитель видит слабые и сильные места в работе компании.

Весь процесс, ведущий к достижению или отмене цели, документируется. Обмен информацией упорядочен. Завершенные кейсы удобно анализировать и искать верные и неверные решения, чтобы учесть этот опыт при постановке новых целей.

На странице рабочей задачи всегда видная связанная задача-цель

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