Выбор больше и проще: новые шаблоны очередей в Трекере

Пользователи Трекера очень разные. Это службы поддержки, команды разработчиков, кадровики, поставщики услуг, производители. Мы стремимся к тому, чтобы любая компания могла легко настроить Трекер под особенности своего бизнеса.

Недавно мы выпустили новые шаблоны очередей с популярными настройками, адаптированными для сферы товаров и услуг, работы с людьми и документами. Обновилась и страница создания очереди, где представлены все варианты. Краткие описания стали информативнее, можно сразу видеть типы задач и набор статусов.

Теперь же мы запускаем подробные описания шаблонов, чтобы вам было еще проще сделать правильный, осознанный выбор.

Есть из чего выбрать

Сейчас при создании очереди в Трекере пользователю предлагается 13 готовых шаблонов. Они предназначены как для разработки и техподдержки, так и для компаний, не связанных с IT:

«Начните прямо сейчас» — универсальные настройки для быстрого старта;

разработка: базовая — со статусами, максимально точно описывающими процесс разработки; под заказ — для процессов, включающих этап согласования результатов с заказчиком; скрам — работа по спринтам с использованием бэклога; канбан — очередь с настроенной канбан-доской;

работа с людьми и документами: общая поддержка — единая очередь, чтобы не потерять ни один запрос; поддержка по линиям — распределение задач по специалистам в зависимости от сложности; маркетинг и реклама — удобная работа с маркетинговыми проектами; документооборот — согласование документов и ограничение доступа к ним; кадровые процессы — оформление справок, отпусков, командировок; подбор персонала — работа с вакансиями, кандидатами и резюме;

создание товаров и услуг: сфера услуг — очередь со статусами для согласования и приемки работ; производство — контроль за всеми стадиями выпуска продукта.



Чтобы помочь пользователям выбрать подходящий шаблон, мы решили рассказать подробнее о каждом из них.

Помогаем разобраться

Кликнув по карточке любого из шаблонов, вы попадете на страницу с информацией о нем. И вот что там найдете:

Форма создания очереди — поля для названия и ключа, кнопка «Создать».

Рецепт. Советы, как использовать шаблон и для решения каких задач он предназначен. Например:

Ключевые особенности, две или больше. Настройки, отличающие этот шаблон от других, и полезные инструменты. Они представлены наглядно — в виде скриншотов интерфейса с короткими пояснениями.

Воркфлоу. Мы отобразили жизненные циклы задач каждого из шаблонов в виде схем.

Типы и приоритеты задач

Представленные таким образом шаблоны легко сравнить и увидеть отличия. Это поможет понять, какой из них точнее отражает процессы вашей компании. Когда вы изучили заинтересовавшие и выбрали подходящий, к форме создания очереди легко вернуться. Найдите ее в начале страницы шаблона, придумайте уникальный ключ, название и нажмите кнопку «Создать».

Конечно, настройки можно менять, чтобы добиться наилучшего соответствия вашим бизнес-процессам. Как это сделать — читайте в Помощи: