Клуб Фоток

июнь 2008
Хочется странного... (с)
2 июня 2008, 10:58

1. Захожу на страничку с автором, все фотографии которого меня интересуют. Открываю первое фото, бурно восторгаюсь и хочу перейти к следующему.  Для этого, чтобы не лезть обратно на главную, кликаю по фото... и получаю большой фигвам, т.к. фото на самом деле считается не первым, а последним. Неудобно, однако. Хочется, чтоб стало удобно. Например, чтобы последовательность фоток при такой навигации совпадала с их последовательностью на экране.

2. Может, стоит сделать отдельную кнопку для комментов в стиле "Вау!!!"?  Что-то типа  "Если фото Вам понравилось настолько, что и сказать нечего, жмите сюда".  И списочек восторгающихся отдельно на страничке (фото понравилось стольким-то пользователям и по ссылке - список). Автор же получает извещение о каждом восторженном почитателе своего таланта (да, это жестоко, но талант должен быть наказуем))).

Т.е. получается что-то вроде персонифицированной пятерки для тех, кто пишет лишь бы отметиться: "здесь был я". А то смотришь под фотографией пара сотен комментов и из них лишь пара более-менее осмысленных.

3. Пара слов о ленте любимых авторов:

а) в новом варианте хотелось бы заиметь небольшой календарик (например, как на "Либрус"-е). Чтобы можно было быстро добраться до нужной даты не перелистывая десяток-другой страниц туда-сюда.

б) в старом варианте неплохо было бы сбоку поставить кроме звездочек еще и голосовалку (неохота лезть на страницу с понравившейся фоткой только для голосования), а также указать количество комментариев.

4. Календарик хотелось бы и на главной странице автора на МЯФ. Причина все та же - лень :-)

5. Неплохо было бы указывать на уже откомментированных фотках "эту фотку Вы уже комментировали" (и ссылку на коммент). Поставить только временной интервал между последним комментом и следующим просмотром (скажем - неделю), чтобы не надоедать при завязавшемся диалоге.

6. В количестве комментов к фотке указывать число "неавторских" или "веткообразующих" или еще каких (не знаю как назвать). Ситуация: под фоткой пара сотен комментов, из которых половина - ответы автора,  а из оставшейся половины еще 3/4 - разговоры автора с кем-то из зрителей. Реальных комментов же всего два-три десятка.

28 комментариев
....Конкурс зрительских симпатий...
2 июня 2008, 22:55
......Получился конкурс фото, скаченных со всего интернета......
7 комментариев
Загрузка фото
3 июня 2008, 00:21

Здравствуйте!

Я что то не пойму, а что в формате .psd загружать фотки на Яндекс.фотки нельзя?:) Я тут, понимаете, Фотошоп начала осваивать..обрадовалась, а у меня "ошибка при закачке" и всё.....

12 комментариев
Перенос фотоархивов с Рамблера на Яндекс-фотки
3 июня 2008, 15:07

Всем у кого есть фотоархивы на Рамблере, а также желание перетащить их сюда (на МЯФ)

Дружно упрашиваем Светляк'а написать прогу для этого самого. Он сказал

 

может и сделаю :)

Так что поактивнее. Описываем свои пожелания к будущей проге, "плюсадаиним" и просто клянчим :)

7 комментариев
Баг или фича?
4 июня 2008, 11:33
С удивлением обнаружил, что опцию "показывать среди новых и лучших" нельзя установить для конкретной фотки, только глобально. Как-то это неправильно...
34 комментария
права и доступ
Заголовок не указан
4 июня 2008, 14:05

Почему моего фото нет в сегоднешнем топе,а фотки с меньшим количеством звездочек и мнений там находятся.Вот мое фото

http://fotki.yandex.ru/users/akvarel66/view/59830/ 

24 комментария
Массовый загрузчик для Firefox RC1
4 июня 2008, 15:23
Небольшая, но приятная новость для любителей Mozilla Firefox.

Сегодня обновилось расширение массовой загрузки фоток, оно теперь нормально работает под FF3 RC1.
Установить расширение можно по прямым ссылкам:

FF для Windows — http://download.yandex.ru/photo/win/ff/YandexPhoto.xpi
FF для MacOS X — http://download.yandex.ru/photo/mac/ff/YandexPhoto.xpi
FF для Linux (i386) — http://download.yandex.ru/photo/linux/ff/YandexPhoto.xpi

Если у вас уже установлено расширение — удалите его и установите новую версию.
9 комментариев
массовая загрузка
Пропали фотки. Штук 40 или больше...
5 июня 2008, 01:01

При редактировании пропали фотки. Раскидывала их по альбомам из альбомов "Весна" и "Зима". Эти альбомы потом удалила. Фотки перемещала в альбомы "Березовая роща, природа" и "Цветы, насекомые, ягоды". Фотки вставать не хотели- те, которые надо в цветы, вставали в альбом с рощей. И наоборот- которые надо в рощу, вставали в цветы. Потом вообще пропали...

 

Ну и что теперь делать? Разбираться в компе и загружать заново? Мне проще удалить все на фиг...

p.s. Сейчас все фотки только для друзей...

16 комментариев
Прикольные фотки!
5 июня 2008, 19:43
Господа! Давайте сделаем ленту прикольные фотки, или фотографии с юмором, если можно, конечно!!!
11 комментариев
Windows Live Writer (WLW) и Яндекс-Фотки
6 июня 2008, 17:26
А много людей пользуется WLW и будет-ли востребован плагин для встаки фотографий с сервиса, по аналогии с плагинами для Flickr и Picassa?
8 комментариев
программы и плагины
Система пятибального голосования неприемлима
7 июня 2008, 10:11
Система пятибального голосования и связанная с ней система рейтинга, на мой взгляд, неприемлима для такого ресурса, как Яндекс фотки. Дело в том, что ресурс позиционируется, как позитивный, и люди приходят сюда за положительными эмоциями, но сталкиваясь с такой системой голосования они получают прямо противоположное. Оценка в одну звездочку создает отрицательный рейтинг снимку и является способом "нечестной игры" среди пользователей, таким образом закрывается продвижение работы в рейтинге 50 лучших - она оттуда "выбивается", а пользователь, загружавший ее чтобы поделиться с другими радостью и красотой, получает массу отрицательных эмоций. Кто это делает и зачем, по-моему не важно, важна позиция администрации в этом вопросе. Не введи в искушение, думаю эти слова должны вам о чем-то сказать. Предлагаю простое решение проблемы - переход на однобальное голосование - нравится-голосуешь, не нравится-не голосуешь. Это исключит возможность создания отрицательного рейтинга, ведения "нечестной игры" и получения негативных эмоций. 
  
118 комментариев
голосование звездами
Яндекс.Фотки и Ya.Ru на Symbian 9.1
7 июня 2008, 13:07

В клубах отвечать нельзя, кликаю в "прокомментировать", страничка перезагружается и все остается, как было.
Symbian 9.1 штатный браузер не открывает окно для ввода ответа и авторизацию пройти можно с тяжелейшим трудом через yandex.ru, иначе, выпадает с ошибкой. 

10 комментариев
мобильные яндекс.фотки
исчезла ссылка "Указать людей на фото" :(
7 июня 2008, 13:07
А ссылка "Указать людей на фото" в фотоальбомах других пользователей теперь будет недоступна? ни о кадрировании побеседовать, ни нужный объект в фото выделить?
6 комментариев
указать людей на фото,права и доступ
Сбрасывается голос
8 июня 2008, 08:51

На фоне остальных "катаклизмов" этот баг как вошка, но всё же...

Случайно обратил внимание, что если после голосования за фото написать комментарий, то голос сбрасывается, приходится голосовать повторно.

8 комментариев
Яндекс.Фотки для Windows Live Writer 1.0
8 июня 2008, 16:17

В продожении начатой темы все-таки сделал плагин для Windows Live Writer для вставки своих фотографий из Яндекс.Фоток, не смотря на малую популярность этого клиента. На основе YaFotkiUploader'а и небольшого реверс-инжиниринга ;)

Кому интересно - смотрим http://team23.ru/fotki.html.

3 комментария
программы и плагины
Что за ерунда творится на ЯндексФотках?
9 июня 2008, 13:40
Счетчик посещенний не работает, голоса исчезают. Новые фотографии не появляются, не только на странице интересные или не интересные фотографии, но и в метках. Что это такое и как называется?
64 комментария
Проблема с лентой любимых.
9 июня 2008, 21:00

Не показываются фотки в старом варианте ленты любимых авторов. То же самое, если я смотрю ленту любимых другого пользователя: в новом варианте все в порядке, а в старом - пустота. Утром еще все в порядке было.

22 комментария
О голосовании и конкурсах
10 июня 2008, 18:17

В одном из соседних топиков, где-то в глубине, был затронут вариант переноса новой системы голосования в конкурсы. У меня по этому поводу вот какая мысля возникла: что, если совместить "выборочную" систему с "оценочной"?

 Т.е. во время конкурса работы отображаются как при голосовании для зала зрительских симпатий, куда, собственно, и попадают, просто для каждого пользователя этот "зал" будет индивидуальным. А потом человек заходит на страницу с отобранными фотками, просматривает их в полном размере и голосует, пишет комментарии и т.п., т.е. все как обычно. Предложение еще совсем сырое, так что приведу список наиболее явных плюсов и минусов: + облегчается и становится более адекватным отбор фоток, за которые хочется голосовать (крупные эскизы и малое количество просматриваемых за раз вариантов - внимание рассеивается меньше, чем при просмотре двух десятков крохотных эскизиков) + новый вариант голосования весьма серьезно затягивает - усложняется сам процесс голосования, вводится дополнительный этап - возникает проблема низких оценок: человек будет стремиться отобрать для последующего просмотра красивые, приглянувшиеся фотки, а остальные - пропадут из поля зрения. Возможный вариант "лечения" - позволить пользователю разбить фотки на 4 группы: хорошие, средние, плохие и никакие. Т.е. при показе эскизов должно быть возможность голосования следующим образом: "нравится больше всего", "нравится", "не нравится", "а пошло оно...". Причем обязаловки быть не должно, т.е. должна предоставляться возможность голосовать одинаковой оценкой хоть за все три штуки. Точнее - не голосовать, а отбирать в одну и ту же группу. А затем уже, просматривая группы по раздельности, голосовать за каждую фотку по старой системе. Отсюда возникает следующий минус - в силу некоторой инертности (или относительности?) мышления будет нарушена адекватность голосования. Предположим, что мы смотрим фотки, отобранные в группу "не нравится". И вдруг на фоне кучи "шыдевров" натыкаемся на в общем-то неплохую фотку, которая попала в эту группу только потому, что обе соседки, представленные с ней при отборе, были гораздо лучше (или, допустим, в виде превьюшки она не смотрелась, а в большом размере - очень даже). Если поставить этой фотке пятерку, то она встает вровень с фотками другой, гораздо более высокой категории. Возможно, тут поможет введение каких-то коэффициентов для разных групп. 
11 комментариев
Как изменить сортировку в ленте привьюшек в альбомах?
10 июня 2008, 22:17
Справа от фотографии идет лента привьюшек всех фоток, которые находятся в альбоме. Я заметила, что в одних лентах увеличение даты идет сверху вниз (стандартно). В других лентах – снизу вверх (нестандартно). Как изменить эту сортировку и где можно поменять настройки?   
4 комментария
сортировка
Лента новых фото друзей и не только
11 июня 2008, 19:41
Сегодня мы запустили обновлённую ленту фотографий Любимых авторов, а также добавили к ней ленту новых фото друзей.

Посмотреть ленту ваших друзей можно, кликнул в верхнем меню на Яндекс.Фотках на треугольник справа от ссылки «Мои любимые авторы» и выбрав пункт «Новые фото у друзей».

Новая лента может быть полезна тем, у кого не так много Любимых авторов, но много друзей в Я.ру.

Кроме этого, на части страниц Яндекс.Фоток запущена текстовая реклама. Если вы считаете, что она вам очень мешает — вы можете выключить её на странице Настроить, кликнув на пункт «Не показывать мне рекламу» и сохранив настройки.

PS: Сегодня будет ещё одна новость, давно ожидаемая многими пользователями. Следите за обновлениями!
19 комментариев
любимые авторы