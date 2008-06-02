1. Захожу на страничку с автором, все фотографии которого меня интересуют. Открываю первое фото, бурно восторгаюсь и хочу перейти к следующему. Для этого, чтобы не лезть обратно на главную, кликаю по фото... и получаю большой фигвам, т.к. фото на самом деле считается не первым, а последним. Неудобно, однако. Хочется, чтоб стало удобно. Например, чтобы последовательность фоток при такой навигации совпадала с их последовательностью на экране.

2. Может, стоит сделать отдельную кнопку для комментов в стиле "Вау!!!"? Что-то типа "Если фото Вам понравилось настолько, что и сказать нечего, жмите сюда". И списочек восторгающихся отдельно на страничке (фото понравилось стольким-то пользователям и по ссылке - список). Автор же получает извещение о каждом восторженном почитателе своего таланта (да, это жестоко, но талант должен быть наказуем))).

Т.е. получается что-то вроде персонифицированной пятерки для тех, кто пишет лишь бы отметиться: "здесь был я". А то смотришь под фотографией пара сотен комментов и из них лишь пара более-менее осмысленных.

3. Пара слов о ленте любимых авторов:

а) в новом варианте хотелось бы заиметь небольшой календарик (например, как на "Либрус"-е). Чтобы можно было быстро добраться до нужной даты не перелистывая десяток-другой страниц туда-сюда.

б) в старом варианте неплохо было бы сбоку поставить кроме звездочек еще и голосовалку (неохота лезть на страницу с понравившейся фоткой только для голосования), а также указать количество комментариев.

4. Календарик хотелось бы и на главной странице автора на МЯФ. Причина все та же - лень :-)

5. Неплохо было бы указывать на уже откомментированных фотках "эту фотку Вы уже комментировали" (и ссылку на коммент). Поставить только временной интервал между последним комментом и следующим просмотром (скажем - неделю), чтобы не надоедать при завязавшемся диалоге.

6. В количестве комментов к фотке указывать число "неавторских" или "веткообразующих" или еще каких (не знаю как назвать). Ситуация: под фоткой пара сотен комментов, из которых половина - ответы автора, а из оставшейся половины еще 3/4 - разговоры автора с кем-то из зрителей. Реальных комментов же всего два-три десятка.