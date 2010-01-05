Будет ли приложение для работы с Яндекс.Фотки для этой системы?
Так иногда бывает, что есть какая-то серия фотографий, сделанная разными людьми (например: гуляли, фоткали на один фотик). Логично, конечно же, было бы залить это в один альбом, одного пользователя, но как указать кто автор? И даже не корысти ради, а скорее для истории. По сему, есть предложение, сделать ещё параметр "автор" у фотки, который, например, мог бы состоять из таких пунктов:
- я
- пользователь я.ру (ник, ссылка)
- другой человек (имя, просто текстовая информация)
- неизвестен
Яндекс.Фотки удивительно просто позволяют вывешивать фотки, сделанные на мобильник. Сделать это можно как через мобильный сайт Я.Фоток, так и через специальную программку для мобильника.
Предложение разработчикам: сделайте, пожалуйста, дополнительную опцию «Опубликовать в Твиттер». Так, чтобы если я вывешиваю фотку, ссылка на неё публиковалась бы у меня в Твиттере. По типу как это делает Twitpic http://twitter.com/likegroof/status/6732632019 (сервис сильно глючный для использования с мобильника, так что хочется качественную альтернативу).
Доброго дня, коллеги! Почему-то не могу с конца декабря и по нынешнюю дату (10.01.2010) загрузить ни одной фотографии. Раньше никаких проблем не было, все цеплял разом в Firefoxe и загружал, а теперь даже одну фотографию может часами загружать. Как только даю команду "загрузить фото", тут же начинается трезкое падение скорости аплоада до самого нуля. пробовал с разных компьютеров и сетей, все никак.
Кто-нибудь знаете, в чем проблемы?
здравствуйте!
третьего дня скачал и установил бета-версию. не буду писать об особенностях, которые показались лично мне ненужными - все-таки оболочка придумана для способных фотографировать в режиме "авто" ;). отмечу только то, что нужно мне и не работает как положено.
поскольку я постоянно загружаю фотографии в оригинальном размере, пользоваться браузером крайне неудобно. существующие дополнения для firefox работают коряво (почему-то отключилась возможность создания нового альбома), а ява-загрузчик по умолчанию мне не нравится. для решения вопросов аплоада установил программу.
и знаете... это просто ужас какой-то... 53 фотографии программа пыталась загрузить 14 часов! через браузер удалось загрузить все за 10 минут.
яндекс - в числе внутренних ресурсов провайдера (дом.ру), скорость внутренней сети - 5 мбит, внешка - 3 мбит. браузер при загрузке фотографий показывает скорость адекватно, программа ее вообще не указывает (кстати, зря - реализовали же для браузера счетчик скорости).
можете исправить к следующей версии? если да, будет смысл качать. а нет - так и браузером поработаю.
Вопрос №1. Попытался напечатать на фотографии текст и столкнулся с такой проблемой что последняя буква не прорисовывается.
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Вопрос №2. Когда планируется выход программы с первыми исправлениями недоработок?
При открытии папок в которых больше (примерно) 200 фоток программа вылетает без всякого предупреждения...
Система ХР 32-бит, SP3
Кроме того при достаточно долгой выгрузке (несколько часов - исходящая скорость всего 500kb) просит переконнектиться, подозреваю это из-за изменения ip, возможно ли как то безпроблемно работать если ip динамический?
кроме того при заливке фоток и так постоянно прерывается, "пишет что столько то фоток загружено (обычно от пяти до тридцати) продолжить?" но так и не пойму в чем дело - в моей линии или проблемы на принимающей стороне...
Способ с Download Mster'ом у меня не работает, DM почему то не видит ссылки в буфере обмена. По этому я нашел еще более простой способ без Download Mster'а.
Никакие дополнительные программы ставить не нужно!
Не нужно вводить свои логин/пароль!
Осмелюсь скопировать пп. 2-7 автора вышеуказанного поста:
1. Заходим в альбом, фотки из которого хотим скачать.
2. Находим там функцию «Получить код», заходим в нее.
3. Выбираем фотки, которые желаем скачать.
4. Выбираем размер фоток.
5. Нажимаем на список ссылок под «Код для вставки на сайт или в блог».
6. Копируем комбинацией «Ctrl+C».
дальше проще:
7. Открываем блокнот (такая программа, которая у всех установлена) и вставляем в него скопированный код.
8. Сохраняем результат с любым названием, но обязательно расширение .html (напр. 1.html)
9. Открывавем в стандартном браузере (в моем случае Mozilla Firefox) и видим оригиналы фоток, ждем, пока все загрузится.
10. Меню => Файл => Сохранить как... выбираем "вебстраница полностью" (т.е. с картинками). Выбираем куда сохранять, в результате получаем на жестком диске копию своего html а рядом папка с оригиналами фото.
После Новогодних праздников у нас накопилось несколько приятных новостей:
- Новое в редактировании: возврат к оригиналу.
В разделе «редактирование» появилась возможность вернуться к оригиналу загруженной фотографии, сколько бы раз до этого вы ни редактировали снимок. Для этого нажмите кнопку «Отменить все изменения».
- Фотопечать на Украине:
Для пользователей из Украины стала доступна качественная фотопечать различных форматов вместе с партнером
Цены и условия печати доступны на сайте партнера. Получить готовый заказ можно по почте (доставка по всей Украине) или в пунктах выдачи (г. Киев)
- Яндекс.Фотки еще крепче подружились с Яндекс.Картами:
Количество фотографий, размещенных на карте, за последний месяц выросло на треть. А наиболее красочные и выразительные фотографии, попавшие на фотослой на Яндекс.картах, собирают десятки тысяч просмотров. Например:
— почти 30 тысяч просмотров, без вставок в блоги и попадания в «Популярные» — 74 тысячи просмотров.
Ваши новые геопривязанные фотографии тоже могут попасть на Яндекс.карты: если фото удовлетворяет соответствующим условиям, оно появляется на Яндекс.Картах в течении двух-трёх рабочих дней (после проверки модератором).
Не могу загрузить свои фотки через программу Яндекс.Фотки
Пишет что не правильный логин или пароль! На сам сайт захожу без проблем, пароль и логин верный. Подскажите в чем проблема?
Я собираюсь уехать на полгода в очень нецивилизованный район где нет интернета, известно, что если не заходить в почту несколько месяцев то она будет удалена. Вопрос: будут ли удалены Яндекс Фотки?
Предложение к обсуждению.
Под фото дня размещать не комменты автору, а сделать бесконечную ленту ФД.
Тут и так уже порядок сообщений инвертировали,
чувствуя, что так логичнее... Следующим логичным шагом было бы
разделение комментов под фоткой в альбоме автора и на главной ЯФ.
Хочешь автору написать - иди к нему в альбом. Хочешь потусоваться - это
на главной... Авторы спасибо скажут.
Есть предложение разработчикам: сделать кроме получения "кодов", которые надо куда-то копировать и вставлять, специальную кнопку, по нажатию которой фотографии будут запощены по определенному шаблону в нужные сети. К примеру, как на фликре.
Очень удобно, для одновременного размещения фотографии в ЖЖ, твиттере, мордокниге и прочих блогспотах. Насколько я понимаю, с технической точки зрения это достаточно просто.
Что скажет общественность?
Вопрос, может кто сталкивался и знает как лечить: грузим фотку на сервис, набираем название, начинаем набирать метки. Если достаточно быстро печатать, то метки загадочно подгружаются и, в итоге, становятся странными.
Пример:
Набираем метку "глаза". Пока набираем "гла" метки думают и в итоге решают подставить "гладиолус", но при этом что-то идет не так. Потому что слово "гладиолус" считает автоподстановку после ввода "гл", и следующая введенная "а" им уже неведома. В итоге имеем автоподставленный "глаадиолус" :)
Иногда подобным же образом в метках исчезают буквы.
Картинка для привлечения внимания