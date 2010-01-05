Клуб Фоток

январь 2010
Приложение для GNU/Linux
5 января 2010, 10:44

Будет ли приложение для работы с Яндекс.Фотки для этой системы?

13 комментариев
программа Яндекс.Фотки
Место для указания автора
5 января 2010, 10:44

Так иногда бывает, что есть какая-то серия фотографий, сделанная разными людьми (например: гуляли, фоткали на один фотик). Логично, конечно же, было бы залить это в один альбом, одного пользователя, но как указать кто автор? И даже не корысти ради, а скорее для истории. По сему, есть предложение, сделать ещё параметр "автор" у фотки, который, например, мог бы состоять из таких пунктов:

- я

- пользователь я.ру (ник, ссылка)

- другой человек (имя, просто текстовая информация)

- неизвестен

 

42 комментария
фичреквест
Пользуетесь ли вы программой "Яндекс.Фотки" ?
5 января 2010, 10:55
Я ♥ Yandex
11 комментариев
слайд-шоу,интеграция,программы и плагины,права и доступ,сортировка,фичреквест,просмотры,интерфейс
Фотки с мобильника в Твиттер
5 января 2010, 10:57

Яндекс.Фотки удивительно просто позволяют вывешивать фотки, сделанные на мобильник. Сделать это можно как через мобильный сайт Я.Фоток, так и через специальную программку для мобильника.


Предложение разработчикам: сделайте, пожалуйста, дополнительную опцию «Опубликовать в Твиттер». Так, чтобы если я вывешиваю фотку, ссылка на неё публиковалась бы у меня в Твиттере. По типу как это делает Twitpic http://twitter.com/likegroof/status/6732632019 (сервис сильно глючный для использования с мобильника, так что хочется качественную альтернативу).

16 комментариев
мобильные яндекс.фотки
У меня не загружаются фотографии
11 января 2010, 22:30

Доброго дня, коллеги! Почему-то не могу с конца декабря и по нынешнюю дату (10.01.2010) загрузить ни одной фотографии. Раньше никаких проблем не было, все цеплял разом в Firefoxe и загружал, а теперь даже одну фотографию может часами загружать. Как только даю команду "загрузить фото", тут же начинается трезкое падение скорости аплоада до самого нуля. пробовал с разных компьютеров и сетей, все никак.


Кто-нибудь знаете, в чем проблемы?

34 комментария
скорость загрузки посредством программы
13 января 2010, 12:04

здравствуйте!

третьего дня скачал и установил бета-версию. не буду писать об особенностях, которые показались лично мне ненужными - все-таки оболочка придумана для способных фотографировать в режиме "авто" ;). отмечу только то, что нужно мне и не работает как положено.

поскольку я постоянно загружаю фотографии в оригинальном размере, пользоваться браузером крайне неудобно. существующие дополнения для firefox работают коряво (почему-то отключилась возможность создания нового альбома), а ява-загрузчик по умолчанию мне не нравится. для решения вопросов аплоада установил программу.

и знаете... это просто ужас какой-то... 53 фотографии программа пыталась загрузить 14 часов! через браузер удалось загрузить все за 10 минут.

яндекс - в числе внутренних ресурсов провайдера (дом.ру), скорость внутренней сети - 5 мбит, внешка - 3 мбит. браузер при загрузке фотографий показывает скорость адекватно, программа ее вообще не указывает (кстати, зря - реализовали же для браузера счетчик скорости).

можете исправить к следующей версии? если да, будет смысл качать. а нет - так и браузером поработаю.

16 комментариев
Про программу Яндекс Фотки
14 января 2010, 14:40

Вопрос №1. Попытался напечатать на фотографии текст и столкнулся с такой проблемой что последняя буква не прорисовывается.

<3

Вопрос №2. Когда планируется выход программы с первыми исправлениями недоработок?

10 комментариев
Яндекс.Фотки - программа вылетает при открытии больших альбомов.
19 января 2010, 03:54

При открытии папок в которых больше (примерно) 200 фоток программа вылетает без всякого предупреждения...

Система ХР 32-бит, SP3

Кроме того при достаточно долгой выгрузке (несколько часов - исходящая скорость всего 500kb) просит переконнектиться, подозреваю это из-за изменения ip, возможно ли как то безпроблемно работать если ip динамический?

кроме того при заливке фоток и так постоянно прерывается, "пишет что столько то фоток загружено (обычно от пяти до тридцати) продолжить?" но так и не пойму в чем дело - в моей линии или проблемы на принимающей стороне...

9 комментариев
программа Яндекс.Фотки
Скачать все фотки из альбома
20 января 2010, 17:10

 Способ с Download Mster'ом у меня не работает, DM почему то не видит ссылки в буфере обмена. По этому я нашел еще более простой способ без Download Mster'а.

Никакие дополнительные программы ставить не нужно!

Не нужно вводить свои логин/пароль!

Осмелюсь скопировать пп. 2-7 автора вышеуказанного поста:

   1. Заходим в альбом, фотки из которого хотим скачать.
   2. Находим там функцию «Получить код», заходим в нее.
   3. Выбираем фотки, которые желаем скачать.
   4. Выбираем размер фоток.
   5. Нажимаем на список ссылок под «Код для вставки на сайт или в блог».
   6. Копируем комбинацией «Ctrl+C».

 дальше проще:

7. Открываем блокнот (такая программа, которая у всех установлена) и вставляем в него скопированный код.

8. Сохраняем результат с любым названием, но обязательно расширение .html (напр. 1.html)

9. Открывавем в стандартном браузере (в моем случае Mozilla Firefox) и видим оригиналы фоток, ждем, пока все загрузится.

10. Меню => Файл => Сохранить как... выбираем "вебстраница полностью" (т.е. с картинками). Выбираем куда сохранять, в результате получаем на жестком диске копию своего html а рядом папка с оригиналами фото.

49 комментариев
скачать альбом,альбомы
Новости Яндекс.Фоток: возможность вернуться к оригиналу, еще больше фотографий на карте и фотопечать на Украине.
21 января 2010, 18:15

После Новогодних праздников у нас накопилось несколько приятных новостей:

- Новое в редактировании: возврат к оригиналу.

В разделе «редактирование» появилась возможность вернуться к оригиналу загруженной фотографии, сколько бы раз до этого вы ни редактировали снимок. Для этого нажмите кнопку «Отменить все изменения».

- Фотопечать на Украине:

Для пользователей из Украины стала доступна качественная фотопечать различных форматов вместе с партнером

 Цены и условия печати доступны на сайте партнера. Получить готовый заказ можно по почте (доставка по всей Украине) или в пунктах выдачи (г. Киев)

- Яндекс.Фотки еще крепче подружились с Яндекс.Картами:

Количество фотографий, размещенных на карте, за последний месяц выросло на треть. А наиболее красочные и выразительные фотографии, попавшие на фотослой на Яндекс.картах, собирают десятки тысяч просмотров. Например:

— почти 30 тысяч просмотров, без вставок в блоги и попадания в «Популярные» — 74 тысячи просмотров.

Ваши новые геопривязанные фотографии тоже могут попасть на Яндекс.карты: если фото удовлетворяет соответствующим условиям, оно появляется на Яндекс.Картах в течении двух-трёх рабочих дней (после проверки модератором).

14 комментариев
интерфейс,редактирование,печать фотографий,фото на карте
Авторизация в программе Яндекс.Фотки
21 января 2010, 19:29

Не могу загрузить свои фотки через программу Яндекс.Фотки

Пишет что не правильный логин или пароль! На сам сайт захожу без проблем, пароль и логин верный. Подскажите в чем проблема?

15 комментариев
программа Яндекс.Фотки
Если я не буду появляться на ЯФ несколько месяцев, удалят ли мои фотографии как почту?
24 января 2010, 21:14

Я собираюсь уехать на полгода в очень нецивилизованный район где нет интернета, известно, что если не заходить в почту несколько месяцев то она будет удалена. Вопрос: будут ли удалены Яндекс Фотки? 

32 комментария
Заголовок не указан
27 января 2010, 14:53

Предложение к обсуждению.

Под фото дня размещать не комменты автору, а сделать бесконечную ленту ФД.

Тут и так уже порядок сообщений инвертировали, чувствуя, что так логичнее... Следующим логичным шагом было бы разделение комментов под фоткой в альбоме автора и на главной ЯФ. Хочешь автору написать - иди к нему в альбом. Хочешь потусоваться - это на главной... Авторы спасибо скажут.

11 комментариев
комментарии,фичреквест,фото дня
RAW и CR 2!
27 января 2010, 17:26
Как мне загрузить эти (RAW и CR 2) расширения? А если этого нельзя сделать то что тада делать?
61 комментарий
Пост одной кнопкой в разные социальные сети и блоги
28 января 2010, 15:55

Есть предложение разработчикам: сделать кроме получения "кодов", которые надо куда-то копировать и вставлять, специальную кнопку, по нажатию которой фотографии будут запощены по определенному шаблону в нужные сети. К примеру, как на фликре.

Очень удобно, для одновременного размещения фотографии в ЖЖ, твиттере, мордокниге и прочих блогспотах. Насколько я понимаю, с технической точки зрения это достаточно просто.

Что скажет общественность?

26 комментариев
интеграция
Задумчивые метки в аплоадере фоток
28 января 2010, 16:05

Вопрос, может кто сталкивался и знает как лечить: грузим фотку на сервис, набираем название, начинаем набирать метки. Если достаточно быстро печатать, то метки загадочно подгружаются и, в итоге, становятся странными.

Пример:

Набираем метку "глаза". Пока набираем "гла" метки думают и в итоге решают подставить "гладиолус", но при этом что-то идет не так. Потому что слово "гладиолус" считает автоподстановку после ввода "гл", и следующая введенная "а" им уже неведома. В итоге имеем автоподставленный "глаадиолус" :)

Иногда подобным же образом в метках исчезают буквы.


Картинка для привлечения внимания

18 комментариев