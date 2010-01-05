здравствуйте!

третьего дня скачал и установил бета-версию. не буду писать об особенностях, которые показались лично мне ненужными - все-таки оболочка придумана для способных фотографировать в режиме "авто" ;). отмечу только то, что нужно мне и не работает как положено.

поскольку я постоянно загружаю фотографии в оригинальном размере, пользоваться браузером крайне неудобно. существующие дополнения для firefox работают коряво (почему-то отключилась возможность создания нового альбома), а ява-загрузчик по умолчанию мне не нравится. для решения вопросов аплоада установил программу.

и знаете... это просто ужас какой-то... 53 фотографии программа пыталась загрузить 14 часов! через браузер удалось загрузить все за 10 минут.

яндекс - в числе внутренних ресурсов провайдера (дом.ру), скорость внутренней сети - 5 мбит, внешка - 3 мбит. браузер при загрузке фотографий показывает скорость адекватно, программа ее вообще не указывает (кстати, зря - реализовали же для браузера счетчик скорости).

можете исправить к следующей версии? если да, будет смысл качать. а нет - так и браузером поработаю.

