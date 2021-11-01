Яндекс.Игры х Defold: объявляем game jam

Game jam пройдет с 1 ноября 2021 по 1 декабря 2021: заливайте свои игры на движке Defold и попробуйте побороться за призы в трех номинациях «Выбор пользователей», «Выбор Яндекса» и «Выбор Defold». В качестве призов — игровые консоли, iPhone 12, фичеринг на платформе, бонусы на рекламу и многое другое!

Что нужно сделать?

Создать игру на игровом движке Defold и опубликовать игру на Яндекс.Играх. В описании в самом начале сделать пометку «Game Jam 2021»

Какие номинации и призы?

Всего три номинации и десять призовых мест в каждой! Ребята из Defold оценят технический уровень игры в номинации «Выбор Defold». В номинации «Выбор Яндекса» мы оценим вашу игру на основе метрик «время играния», «возвращаемость» и «dau». А пользователи будут выставлять оценки играм, и так определится победитель в номинации «Выбор пользователей».

Полный список призов смотрите здесь

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