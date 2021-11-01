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ноябрь 2021
Яндекс.Игры х Defold: объявляем game jam
1 ноября 2021, 17:30

Яндекс.Игры х Defold: объявляем game jam

Game jam пройдет с 1 ноября 2021 по 1 декабря 2021: заливайте свои игры на движке Defold и попробуйте побороться за призы в трех номинациях «Выбор пользователей», «Выбор Яндекса» и «Выбор Defold». В качестве призов — игровые консоли, iPhone 12, фичеринг на платформе, бонусы на рекламу и многое другое!

Что нужно сделать?

Создать игру на игровом движке Defold и опубликовать игру на Яндекс.Играх. В описании в самом начале сделать пометку «Game Jam 2021»

Какие номинации и призы?

Всего три номинации и десять призовых мест в каждой! Ребята из Defold оценят технический уровень игры в номинации «Выбор Defold». В номинации «Выбор Яндекса» мы оценим вашу игру на основе метрик «время играния», «возвращаемость» и «dau». А пользователи будут выставлять оценки играм, и так определится победитель в номинации «Выбор пользователей». 

Полный список призов смотрите здесь

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Обновление алгоритма показа фулскрин рекламы и рекомендации по размещению
17 ноября 2021, 10:50

Обновление алгоритма показа фулскрин рекламы и рекомендации по размещению

Ранее SDK ограничивала показы фуллскрин-рекламы не чаще чем «раз в три минуты». Сейчас мы переходим на гибкое ограничение интервала между показами рекламы и будем продолжать экспериментировать с различными условиями отображения рекламы, так чтобы пользовательские метрики не ухудшались, а заработок разработчиков игр увеличивался.

Обратите внимание: мы рекомендуем разработчикам вызывать показ фуллскрин-рекламы в игре без учета ограничений со стороны платформы, показывайте рекламу в подходящих в игре местах так часто, как это позволяет геймплей, ключевое правило — чтобы игрок понимал, что это не часть игры, а рекламный блок и показ не мешает игре пользователя. Делайте это в логических паузах в игре: перед началом игры, при переходе на следующий уровень, после проигрыша. Например, вставка рекламного блока уместна при нажатии на кнопку после перехода на следующий уровень и не уместна в середине прохождения уровня, когда реклама внезапно показывается под пальцем игрока.

Важно! Высокая доля кликов по рекламным блокам, которая приводит к отказам на целевых страницах рекламодателей негативно сказывается на пользовательском опыте и подрывает доверие рекламодателей к сервису. Поэтому игры с высокой долей немотивированных/случайных кликов автоматически получают меньше дохода, и могут быть заблокированы модераторами.

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Яндекс.Игры х Defold: объявляем game jam
18 ноября 2021, 16:56

Яндекс.Игры х Defold: объявляем game jam

Всем привет! Совсем недавно мы писали про Game jam, напоминаем, что заявки принимаем до 1 декабря 2021: заливайте свои игры на движке Defold и попробуйте побороться за призы в трех номинациях «Выбор пользователей», «Выбор Яндекса» и «Выбор Defold». 

В качестве призов — игровые консоли, iPhone 12, фичеринг на платформе, бонусы на рекламу и многое другое!

Полный список призов и правила участия смотрите здесь

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Черная пятница на Яндекс.Играх!
19 ноября 2021, 17:05

Всем привет! Мы проведём «Черную пятницу» — турниры с призами в Яндекс.Играх. Все акции будут размещены в специальном разделе — там их увидит много игроков, а игры мы поддержим дополнительным продвижением!

Когда пройдет акция?

Дата проведения с 26 по 28 ноября включительно.

Что нужно сделать?

В качестве промоакции может быть турнир внутри игры с призами для игроков,  скидка на внутриигровую валюту или анонс игрового события. Обязательно заполните раздел «Промоакции» в консоли разработчика, чтобы попасть на акционную страницу.

Что представляет из себя турнир?

Вы можете предложить игрокам особую активность, за выполнение которой человек может побороться и получить приз.
Например, за прохождение уровня можно выдавать по 1 звездочке. В конце турнира разыграть призы случайным образом среди тех, кто набрал больше 100 звездочек.

Какие могут быть призы?

Призы могут быть как физические, например, футболка с логотипом игры или героями, так и цифровые — бонусная валюта, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки.

Об акционном разделе

Здесь можно рассказать о бонусах, скидках, новых игровых событиях и привлечь внимание к вашей игре. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Полную информацию об акционном разделе можно посмотреть в документации.

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Новости: обновления сервиса и админки
30 ноября 2021, 14:25

Привет! 

Рассказываем про последние обновления в сервисе. 

Поле «SEO описание»

Поле предназначено для того, чтобы в поисковых системах описание игры выглядело привлекательно для игроков. 

Ограничение тексту — 255 символов. Постарайтесь вложить сюда основные ключевые слова для вашей игры, но так чтобы текст все же был читабельным. Поле не должно состоять только из набора ключевых слов, а текст не должен быть перегружен ими. 

Хороший пример заполнения такого поля будет содержать жанр и тематику игры, а также краткий обзор геймплея/сюжета. Так, чтобы он привлекал пользователей и был им полезен. Подробнее про заполнение поля читайте в документации .

Мультиязычная админка

Теперь вам доступно более 60 языков для локализации вашей игры. Мы активно осваиваем новые рынки и регионы, поэтому чем больше локализации — тем больше дополнительного трафика для вас. В первую очередь рекомендуем обратить внимание на заполнение английского языка. 

Поддержка облачных сохранений

Если вы сохраняете прогресс пользователя при авторизации и можете их вернуть игроку как на телефон, так и на ПК, тогда вы используете облачные сохранения, и вам нужно указать это в админке.

Мы добавили возможность указать, что игра использует метод облачных сохранений на серверах. В будущем мы планируем дополнительно показывать игрокам, что в этой игре его прогресс будет надежно сохранен.

Мы улучшаем доступность сервиса для разных стран и начали раскладывать игры на разные CDN. 

Помните, что ваши проекты, размещенные на наших серверах, будут грузится в разных точках мира — от Вьетнама до США. Поэтому для корректной работы просим вас не использовать абсолютные URL, ссылающиеся на наши серверы S3.

Новое в сервисе: подборка игр от разработчика

А ещё мы создали страницу каждого разработчика, где собраны все игры, опубликованные с этого аккаунта. Найти ее можно, кликнув на название разработчика.

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