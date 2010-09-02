Не так давно мы давали вам несколько общих советов на тему того, как сделать своё пребывание в сети (и, в частности, в почтовом ящике) более безопасным.

Сегодня мы хотим рассказать об очередном нововведении, которое поможет вам сохранить свой почтовый ящик в безопасности.

Возможно, некоторые из вас уже заметили в своём ящике ссылку «Журнал посещений» (она находится в самом низу экрана).



А те из вас, кто заметил — наверняка уже догадались, что это такое

Журнал посещений — это страница, на которой отображаются все «существенные» изменения в вашем почтовом ящике (действия с письмами, папками и метками). Напротив каждого из действий указан IP-адрес компьютера, с которого оно было осуществлено. Также есть возможность посмотреть более детальную информацию по каждому из действий за конкретную дату.

В журнале посещений отображаются как действия через веб-интефейс, так и через почтовые программы.

Таким образом, как только вы заподозрите, что кто-то посторонний получил доступ к вашему ящику, — зайдите в журнал посещений и развейте свои сомнения. Или же подтвердите.

Во втором случае настоятельно рекомендуем вам как можно скорее сменить пароль и ответ на секретный вопрос.

Ссылка на журнал на данный момент доступна только в интерфейсе «Нео» (2009). В ближайшее время эта возможность появится также и в бета-версии нового интерфейса — следите за обновлениями!





Более подробную информацию о журнале посещений вы можете получить на соответствующей странице нашей Помощи.