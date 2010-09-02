Блог Почты

сентябрь 2010
Журнал посещений почтового ящика
2 сентября 2010, 10:24

Не так давно мы давали вам несколько общих советов на тему того, как сделать своё пребывание в сети (и, в частности, в почтовом ящике) более безопасным.

Сегодня мы хотим рассказать об очередном нововведении, которое поможет вам сохранить свой почтовый ящик в безопасности.

Возможно, некоторые из вас уже заметили в своём ящике ссылку «Журнал посещений» (она находится в самом низу экрана).



А те из вас, кто заметил — наверняка уже догадались, что это такое


Журнал посещений — это страница, на которой отображаются все «существенные» изменения в вашем почтовом ящике (действия с письмами, папками и метками). Напротив каждого из действий указан IP-адрес компьютера, с которого оно было осуществлено. Также есть возможность посмотреть более детальную информацию по каждому из действий за конкретную дату.


В журнале посещений отображаются как действия через веб-интефейс, так и через почтовые программы.


Таким образом, как только вы заподозрите, что кто-то посторонний получил доступ к вашему ящику, — зайдите в журнал посещений и развейте свои сомнения. Или же подтвердите.
Во втором случае настоятельно рекомендуем вам как можно скорее сменить пароль и ответ на секретный вопрос.

Ссылка на журнал на данный момент доступна только в интерфейсе «Нео» (2009). В ближайшее время эта возможность появится также и в бета-версии нового интерфейса — следите за обновлениями!



Более подробную информацию о журнале посещений вы можете получить на соответствующей странице нашей Помощи.

232 комментария
Безопасность
Новой Почте — новый чат
8 сентября 2010, 15:45
В новом интерфейсе Почты с сегодняшнего дня тоже есть чат. Принципиально, кардинально новый.

В нём мы постарались учесть и исправить все основные ошибки его предшественника, Я.Онлайна.

Честно говоря, сложно описать нововведения, когда новое — абсолютно всё.
Например:

  • чат всегда под рукой, на любой из страниц Почты;
  • диалоги открываются в текущем окне и тоже всегда находятся под рукой;
  • добавлять новых собеседников в список контактов стало ещё проще и удобней;
  • чат не замедляет космическую скорость работы новой Почты.


…В общем, что и говорить, смотрите сами :)



Мы думаем, что не стоит лишний раз напоминать вам о том, что новый интерфейс Почты сейчас находится в режиме бета-тестирования (а это значит, что возникновение ошибок и неполадок не исключено также и в чате).

Скажем лишь то, что новый чат доступен всем желающим. Если вы уже переключились на новый интерфейс Почты, осталось только включить его.
146 комментариев
Я.Онлайн,Почта 2010,Чат
Яндекс.Почта 2010: вести с полей
14 сентября 2010, 15:43
Работа над новым интерфейсом Яндекс.Почты продолжается.
Некоторые из вас могли ещё вчера заметить небольшие, но приятные обновления.

  • В какой бы части почтового ящика вы ни находились, меню действий (как «общих» — написать, проверить; так и с письмом — переслать, поставить метку и др.) всегда будет на виду.



  • Количество новых писем в папке стало более заметным.
    Новые письма – это те, что пришли с момента вашего последнего захода в папку.




Следите за обновлениями!
Всё будет хорошо.
83 комментария
Почта 2010
Почта для домена и DNS-хостинг
21 сентября 2010, 16:36
Сегодня мы объявляем о запуске собственного DNS-хостинга.

Эта новость обрадует тех из вас, кто не смог подключить и настроить Яндекс.Почту для домена из-за отсутствия удобных инструментов для редактирования DNS-записей.

С этого момента вам достаточно делегировать свой домен на Яндекс — настройка Почты произойдёт автоматически. Кроме того, в вашем распоряжении будет удобный и бесплатный редактор DNS-записей.

Отдельно хотим обратить ваше внимание на то, что редактирование DNS-записей — процедура, требующая определённых знаний и навыков. Пожалуйста, будьте внимательны.

72 комментария
Почта для домена
Яндекс.Почта 2010: обновления
28 сентября 2010, 16:27
Работа над новым интерфейсом Почты по-прежнему кипит.
Обновления за прошедшие две недели:

  • Новая тема оформления — Красная книга



  • Значки электронных билетов в списке писем



  • Проверка орфографии при написании письма



  • Обычная форма прикрепления файла к письму (пригодится тем, у кого отключен Flash)



  • Возможность менять порядок выполнения правил фильтрации входящей почты


    • Также небольшие (но приятные) обновления могли заметить те из вас, кто уже пользуется новым чатом.
    Например, теперь можно быстро отправить сообщение тому, кто прислал вам письмо. Если собеседник находится в сети, вы увидите ссылку «Начать разговор» прямо на странице чтения письма.




    А если собеседника в сети ещё нет, вам больше не нужно постоянно просматривать список контактов: как только он станет доступен, вы увидите ненавязчивое уведомление:




    Следите за обновлениями!
    Всё будет хорошо.


231 комментарий
Темы оформления,Чат,Почта 2010