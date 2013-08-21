Кто нить пробовал сие чудо пихать в hostcms? хочу этот прекрасный детальный отчет использовать.

Там нужно данные собирать с XML

мне пока непонятно как задать правильно переменные для сбора.

достаточно для начала ИД и Сумма заказа + ид вещей в заказе и сумма каждой.

А вот форматированный xml и его структура в кратц

заказы

конкретный заказ

итемы заказа

итем1

итем2

<orders>

--<order_list id="47694">

---<order_id>47694</order_id>

---пошла инфа по заказу общая

---<order_account_number> 23870</order_account_numb er> номер заказа выдаваемый клиенту его и надо брать в стату

---<sum>2000</sum> сумма итемов в заказе (сумма заказа целиком)

----<order_items> список товаров заказа

-----<items_order id="156857">внутри этого блока уже хранится инфа о конкретном товаре в заказе

--------<catalog_item_id>188879</catalog_item_id>

--------<order_items_quantity>1</order_items_quantity>

--------<order_items_price>1000.00</order_items_price> цена итема

---------<parent id="12346">тут еще массив данных по этому итему но они не нужны

-----<items_order id="156858">

----</order_items>

----итем2_лист

--</order list>

</orders>

я так понимаю для передачи YaParams мне нужны соответственно

var yaParams = { order_id: <order_account_number> , order_price: <sum> ,

currency: "RUR" , exchange_rate: 1 , goods: [ { id: <catalog_item_id> , name: "наименование товара" , price: <order_items_price> , quantity: 1 } ] };

Вот только вопрос в том, как правильно изымать эти самые переменки в xsl шаблонах? +(