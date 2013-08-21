Кто нить пробовал сие чудо пихать в hostcms? хочу этот прекрасный детальный отчет использовать.
Там нужно данные собирать с XML
мне пока непонятно как задать правильно переменные для сбора.
достаточно для начала ИД и Сумма заказа + ид вещей в заказе и сумма каждой.
А вот форматированный xml и его структура в кратц
заказы
конкретный заказ
итемы заказа
итем1
итем2
<orders>
--<order_list id="47694">
---<order_id>47694</order_id>
---пошла инфа по заказу общая
---<order_account_number>23870</order_account_number> номер заказа выдаваемый клиенту его и надо брать в стату
---<sum>2000</sum> сумма итемов в заказе (сумма заказа целиком)
----<order_items> список товаров заказа
-----<items_order id="156857">внутри этого блока уже хранится инфа о конкретном товаре в заказе
--------<catalog_item_id>188879</catalog_item_id>
--------<order_items_quantity>1</order_items_quantity>
--------<order_items_price>1000.00</order_items_price> цена итема
---------<parent id="12346">тут еще массив данных по этому итему но они не нужны
-----<items_order id="156858">
----</order_items>
----итем2_лист
--</order list>
</orders>
я так понимаю для передачи YaParams мне нужны соответственно
var yaParams = { order_id: <order_account_number>, order_price: <sum>,
currency: "RUR", exchange_rate: 1, goods: [ { id: <catalog_item_id>, name: "наименование товара", price: <order_items_price>, quantity: 1 } ] };
Вот только вопрос в том, как правильно изымать эти самые переменки в xsl шаблонах? +(
<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="order_account_number"/> ?