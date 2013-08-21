Клуб Яндекс.Метрики

август 2013
UTM ссылки в hash-части
Макс
21 августа 2013, 19:29

В GA есть такая фича

 

By default, analytics.js will search for custom campaign parameters such as utm_source, utm_medium, etc. in both the query string and anchor of the current page's URL. Setting this field to false will result in ignoring any custom campaign parameters that appear in the anchor.

 

 

Т.е. можно использовать ссылки не только в виде параметров http://www.example.com/?utm_source=test, но и через хэш анкора http://www.example.com/#utm_source=test

 

Поддерживает ли метрика анализ hash-части и разбор UTM меток из нее? в http://help.yandex.ua/metrika/sources/tags.xml ответа не нашел

utm,метки,hash,хэш,метрика
Как сравнить данные за две недели (или два произвольных интервала дат)
Руслан Богатов
21 августа 2013, 20:04

Здравствуйте.

Не могу найти в Метрике вкладку для сравнения двух интервалов дат. В Google Analytics эта функция более дружелюбная и легкодоступна из выпадающего окошка под интервалом дат для анализа.

4 комментария
Как посмотреть географию поисковых запросов?
Иван Р.
21 августа 2013, 21:08

Здравствуйте!

 

Раньше было удобно - в разделе Источники - Поисковые фразы по клику "Перейти по фразе ... на Яндекс результаты поиска" открывался запрос с геопараметром, сразу было видно, откуда искали.

Теперь этого нет, подскажите, как отслеживать?

Да, в конструкторе отчетов тоже отсутствует возможность задать этот параметр.

7 комментариев
Персональный отчёт относительно Страницы входа или URL параметра. Есть идеи?
questions.psc
21 августа 2013, 21:25

Добрый день!

 

Есть страницы входа типа: sites.ru/?ref=X&sect=YY...

Это параметры для определения реферала и субаккаунта. 

Нам очень важно составить персональные отчёты оносительно Страниц входа  /?ref=X&sect=YY либо относительно Параметров ref=X и sect=YY, чтобы понимать, какой реферал и какой субаккаунт дают те или иные результаты.

 

В стандартных отчётах есть Страницы входа и URL параметры, но там не все нужные нам значения считаются. Однако в конструкторе отчётов почему-то такого не нашёл

 

 

Нужна помощь. Как выкрутиться? utm-метки не предлагать - они для отслеживания внушних параметров рекамных компаний. Наши параметры внутренние и на них завязана работа многих сервисов. До этого использовали GA, там всё это есть, но сам GA по сравнению с Метрикой жутко не удобен. Хотели полностью перейти на Метрику, но столкнулись с описанной проблемой  

3 комментария
Странный робот в логах что-то хочет от метрики
anton-vorozheev
21 августа 2013, 21:57

Замечаю в последнее время в логах такую штуку:

 

site.ru 108.163.158.129 - - [21/Aug/2013:09:41:09 +0400] "GET /mc.yandex.ru/watch/12949049HTTP/1.0" 404 - "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.172 Safari/537.22 Java/1.7.0"


Кто-то или что-то пытается запросить страницу на сайте, с id моего счетчика в метрике. Естественно, ее нет, и отдается 404.

 

Это что-то от Метрики или какой-то странный злой робот?

1 комментарий
Самоудаление из Метрики
sem-systems
21 августа 2013, 21:59

Ситуация: по ошибки удалил все аккаунты со странички http://metrika.yandex.ru/grants/ Таким образом, доступ к статистике потерян, сайт пропал из списка на http://metrika.yandex.ru/. Каким образом можно восстановить доступ к статистике сайта?

 

P.S. Добавление сайта заново не помогает - предлагается новый id и другой код счетчка, и скорее всего история посещений будет потеряна.

2 комментария
Дополнение для функционала Целевой звонок 2.0
Madina
21 августа 2013, 22:00

Приветствую.

Недавно Google запустил в России свой сервис по товарным объявлениям.

В связи с этим назрела необходимость отслеживать и такие объявления наравне с Я.Маркетом и Товары@Mail.Ru 

Добавьте, плиз, в источники трафика в настройках Целевого звонка Товары@Mail.Ru  и Google Merchant

 

 

Спасибо заранее.

1 комментарий
целевой звонок,Яндекс.Метрика,предложения,Call tracking
Отчет параметры интернет-магазины
cskashopru
21 августа 2013, 22:07

Кто нить пробовал сие чудо пихать в hostcms? хочу этот прекрасный детальный отчет использовать. 

Там нужно данные собирать с XML

мне пока непонятно как задать правильно переменные для сбора.

достаточно для начала ИД и Сумма заказа + ид вещей в заказе и сумма каждой.

А вот форматированный xml и его структура в кратц

 

заказы

 конкретный заказ

  итемы заказа

   итем1

   итем2

 

 

<orders>

--<order_list id="47694">

---<order_id>47694</order_id>

---пошла инфа по заказу общая

 

---<order_account_number>23870</order_account_number> номер заказа выдаваемый клиенту его и надо брать в стату

---<sum>2000</sum> сумма итемов в заказе (сумма заказа целиком)

 

----<order_items> список товаров заказа

-----<items_order id="156857">внутри этого блока уже хранится инфа о конкретном товаре в заказе

--------<catalog_item_id>188879</catalog_item_id>

--------<order_items_quantity>1</order_items_quantity>

--------<order_items_price>1000.00</order_items_price> цена итема

---------<parent id="12346">тут еще массив данных по этому итему но они не нужны

-----<items_order id="156858">

----</order_items>

----итем2_лист

--</order list>

</orders>

 

 

я так понимаю для передачи YaParams мне нужны соответственно

 

var yaParams = { order_id: <order_account_number>, order_price: <sum>, 
 currency: "RUR", exchange_rate: 1, goods: [ { id: <catalog_item_id>, name: "наименование товара", price: <order_items_price>, quantity: 1 } ] };
Вот только вопрос в том, как правильно изымать эти самые переменки в xsl шаблонах? +(
<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="order_account_number"/> ?

 

1 комментарий
Почему в последнее время не определяются поисковые фразы от Google?
efremov-pavel
21 августа 2013, 22:09

Очень много фраз "Не определена"... А так же переход по ссылки (иконка яндекса title "Перейти по фразе «фраза» на Яндекс, результаты поиска, стр. 1") не работает, а перебрасывает на яндекс/#1?...

26 комментариев
Конверсии. Вопрос?
Алексей Костенко
21 августа 2013, 22:18

Объясните пару моментов:

1. В пункте 1 как считается конверсия ?

2. Пункт 2, почему получается разница между целевым визитом и заказом ? Как считается конверсия ?

3. Пункт 3, почему опять же есть разница между заказами и целевыми визитами ? Почему идет разночтение с заказами в цели 2 ?

Почему заказы в цели 2 совпадают с целевым визитом в цели 3 ? Ведь цель 3 строится на основе данных из 2.

4. Где потерялись эти 4 заказа между 2 и 3 ?

2 комментария
цели,вопрос,метрика
Скорость загрузки страниц у посетителей
saurongorynich
21 августа 2013, 22:25

Как можно узнать скорость загрузки страниц у посетителей?

Есть необходимость проверки насколько быстро работает сайт с каждым посетителем, есть ли такая возможность? Т.е. бывают тормоза у хостера, медленная передача данных в/на Украину(обнаружено у хостера на днях, полагаю это специально) и прочие заморочки.

Я полагаю если код метрики кинуть сразу после хедеров, а внизу указать тег "низ" будет понятно сколько грузилась текстовая часть страницы, а если метрика ещё и onload изображений отследит (а то у хостера бывает иногда веселье с картинками)

 

Сейчас код метрики стоит внизу страницы, ещё и Асинхронный код включил на днях, есть подозрение что просто часть страниц в момент пиковой нагрузки до конца не загружаются.

12 комментариев
вопрос,метрика,предложение
Откуда изначально пришел пользователь
metton
21 августа 2013, 22:28

Как в метрике посмотреть, откуда изначально пришел пользователь? На наш сайт некоторое количество заказов приходит от людей, набирающих в поисковике название сайта. Интересно узнать, откуда они узнали о сайте изначально. Пробовал делать фильтр "посещения заданного пользователя" в Вебвизоре, но он этой информации не дает. Была идея как-то сохранять эту информацию в куках, а потом - в метках, но, возможно, есть более изящное решение.

9 комментариев