Вопрос, наверное, про АПИ метрики.

Задача - определение колличества уникальных посетителей(а не просмотров) на группах страниц сайта. Точнее для множества таких групп.

Проблема - идеальным решением былп бы цель по событию, которое тригериться на странице, потом по этой цели получить отчет. Но в метрике не может быть больше 100 целей.

Было бы хорошо получить возможность получать отчеты именно по событиям, но (вроде бы) нельзя.

Цель всей работы - возможность правильно определить "вклад" какого либо пользователя на UGC проекте путем вычисления колличества просмотров именно его "контента".

Возможно эту задачу можно решить как-то по другому.

Сейчас есть своя (теплая ламповая) система статистики, которая, в том числе, считает всех ботов и не умеет фильтровать их по каким либо правилам. В общем этой системе даже я не доверяю, не то что пользователи

Осилит ли задачу Метрика?