Вопрос, наверное, про АПИ метрики.
Задача - определение колличества уникальных посетителей(а не просмотров) на группах страниц сайта. Точнее для множества таких групп.
Проблема - идеальным решением былп бы цель по событию, которое тригериться на странице, потом по этой цели получить отчет. Но в метрике не может быть больше 100 целей.
Было бы хорошо получить возможность получать отчеты именно по событиям, но (вроде бы) нельзя.
Цель всей работы - возможность правильно определить "вклад" какого либо пользователя на UGC проекте путем вычисления колличества просмотров именно его "контента".
Возможно эту задачу можно решить как-то по другому.
Сейчас есть своя (теплая ламповая) система статистики, которая, в том числе, считает всех ботов и не умеет фильтровать их по каким либо правилам. В общем этой системе даже я не доверяю, не то что пользователи
Осилит ли задачу Метрика?