Клуб Яндекс.Метрики

февраль 2014
Отслеживание посещаемости страниц сайта "по тэгам"
thekashey
6 февраля 2014, 23:13

Вопрос, наверное, про АПИ метрики.

Задача - определение колличества уникальных посетителей(а не просмотров) на группах страниц сайта. Точнее для множества таких групп.

Проблема - идеальным решением былп бы цель по событию, которое тригериться на странице, потом по этой цели получить отчет. Но в метрике не может быть больше 100 целей.

Было бы хорошо получить возможность получать отчеты именно по событиям, но (вроде бы) нельзя.

Цель всей работы - возможность правильно определить "вклад" какого либо пользователя на UGC проекте путем вычисления колличества просмотров именно его "контента".

Возможно эту задачу можно решить как-то по другому.

Сейчас есть своя (теплая ламповая) система статистики, которая, в том числе, считает всех ботов и не умеет фильтровать их по каким либо правилам. В общем этой системе даже я не доверяю, не то что пользователи

Осилит ли задачу Метрика?

8 комментариев
Не вижу в статистике переходов из Инстаграма
e-kalinichenko
6 февраля 2014, 23:15

Добрый день.

Создал аккаунт в Инстаграме, оставил ссылку на свой сайт.

Стали появляться посететители.

Но Метрика говорит, что посетители делают "прямой заход".

Хотя в 90% случаев это не так: до появления ссылки в инстаграме посетителей почти не было, почти все "прямые заходы" осуществляются с мобильного (iOS, Safari)

Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Где ошибка?

 

11 комментариев
Как грамотно настроить цели?
it-solver
6 февраля 2014, 23:16

Здравствуйте, у меня есть страница с формой подписки, сделанная на сервисе джастклик:

 

вопрос 1: Каким образом настроить цели, чтобы метрика считала у меня количество подписчиков?

 

Вопрос 2: то же что и вопрос 1, только в случае если в свойстве action="" тэга form стоит ссылка на другой домен

 

Спасибо

1 комментарий
Джастклик,метрика
Практически не определяются поисковые фразы Google
Михаил
6 февраля 2014, 23:36
Это у меня одного так, или что-то где-то поломалось?
Не определяются примерно 90% переходов.
2 комментария
ajax clickmap
Удалённый пользователь
6 февраля 2014, 23:36

Помогите разобраться. Ситуация: Есть у меня ajax сайт. При загрузке псевдо страницы в адресной строке дописываю "#page1". И того у меня "www.mysite.ru#page1". В справке написано, что надо запустить hit на этот урл, запускаю. Хочу увидть карту кликов этой старницы. Кликаю N раз дабы наработать клики. Firebug говорит, что данные о клике успешно отправляются в метрику, данные корректные, в частности, page-url - "www.mysite.ru#page1". Захожу на яндексе во вкладку счетчика "карта кликов". Страница"www.mysite.ru#page1" присутствует в списке. Жму на ссылку, чтобы увидеть эту карту "www.mysite.ru#page1" и ничего. Постоянно появляется сообщение о том, что нет данных. Их вообще нигде нет, даже на карте "www.mysite.ru". Причем для "www.mysite.ru" все строится корректно. Я что-то делаю не так или метрика такое не умеет?

1 комментарий
Есть хаки чтобы побороть "внутренние переходы" ?
deszodiak
6 февраля 2014, 23:37

Есть интернет-магазин с непростой автоматикой и огромное количество пользователей проводит на сайте сутки и более прежде чем оформить заказ. При этом они прерываются более чем на 6 часов (таймаут в настройках счетчика со значением 360 не помогает). В результате у половины заказов источние - "внутренние переходы".

 

Кто-нибудь знает как это побороть?

У меня родилась единственная идея - автоматически раз в полчаса отправлять средствами API хит в метрику, но не уверен поможет ли. 

3 комментария
Проблема с отказами.
i-matrix
6 февраля 2014, 23:53

Дамы и Господа, столкнулся с проблемой:

летом замеряли отказы по Яндекс.Директ через Метрику было меньше 30%.

Сейчас смотрим, там уже отказы под 70%. Клиент негодует

С чем это может быть связано?... Кто сталкивалсяс анлогичной проблемой?

Може клиент код потёр где... или ещё что?...

Буду благодарен!

5 комментариев
Яндекс.Метрика,метрика
Страница не определена - или как быть с запросами к сайту в ЯМ из поисковиков?
djarash89
6 февраля 2014, 23:58

Многие из вас сталкиваются с этой проблемой, когда смотрят статистку по поисковикам ? в основном Яметрика не воспринимает переходы с гугла, иногда даже с Яндекс Поиска, но иногда воспринимает, в чём может быть проблема ? Это лечится ? 

4 комментария
History API и вебвизор
uncle-emi
11 февраля 2014, 14:20

Доброго времени суток.

На сайте есть страницы, которые подгружаются аяксом. Меняется урл через HTML5 History API, т.е. без хэша -- урл целиком. Через yaCounterXXXX.hit() отправляю новый урл и заголовок страницы. Потом вижу в вебвизоре, что урлы, отправленные через hit() в списке есть, но длительность их просмотра всех по 0 секунд и в списке они серого цвета, из-за чего невозможно выбрать и посмотреть. Разумеется, при воспроизведении всех действий пользователя в вебвизоре я не вижу этих переходов. Подскажите, пожалуйста, почему так, и можно ли как-то решить проблему?

7 комментариев
Обратный путь к конкретной странице.
korjavin
11 февраля 2014, 14:26

Помогите пожалуйста с задачей, нужно понять какими путями и в каких пропорциях люди приходят на заданную страницу (группу страниц).

 

Я пометил нужную страницу целью, но это не очень помогает.

 

Хочется что то вроде поведение-карта путей по сайту, но отфльтрованного по цели.

 

Может я где то пропустил более подходящий механизм?

 

 

1 комментарий
API метрики, не могу получить статистику по целям
Удалённый пользователь
11 февраля 2014, 14:56

Здравствуйте!

Стоит задача получить статистику по достижению целей по нескольким сайтам из метрики.

Задача вроде простая, но возникла загвоздка - один сайт из списка упорно не хочет отдавать данные по целям. То есть список целей он отдает нормально, но при запросе вида

http://api-metrika.yandex.ru/stat/sources/summary?id=123456&goal_id=987654&date1=20141002&date2=20141002&oauth_token=токен

Выдает ошибку ERR_NO_DATA ("Нет данных за выбранный период"). Но данные-то есть. В самой метрике данные о достигнутых целях отображаются нормально.

Все перерыл - так и не нашел в каких ситуациях может отдаваться эта ошибка.

Я бы и дальше продолжал бы искать ответ на вопрос, но ведь все остальные сайты отдают свою статистику вполне корректно.

 

Может, кто сталкивался с подобным?

6 комментариев
цели,вопрос,API,метрика
Мониторинг закрытых разделов сайта
eto-budet
19 февраля 2014, 01:56

Друзья, подскажите пожалуйста или ткните носом в ссылку если это  .

Каким образом можно подключить метрику в закрытый раздел сайта?

Заранее благодарю за ответ.

2 комментария
Как определить количество постоянных посетителей, "ядро" посетителей сайта?
Александр М.
19 февраля 2014, 02:00

Подскажите, пожалуйста, как можно определить количество постоянных посетителей, "ядро" посетителей сайта?

Также в идеале бы узнать об их интересах и все такое.)

1 комментарий
Выявить цепочку
sherstverbluda
19 февраля 2014, 02:10

Добрый день! Могу ли я с помощью ЯМ выявить 

 

1) Поисковые запросы из Яндекса по которым пришли люди и был отказ

2) На какие страницы конкертно пришли эти люди?

2 комментария
метрика,Яндекс.Метрика,отчеты
Переходы из рекламы ВК
azotova
19 февраля 2014, 02:39

Здравствуйте!

При проведении рекламной кампании ВКонтакте Контакт указывает определенное количество переходов по рекламному объявлению (при оплате за показы). При этом Метрика фиксирует меньшее количество визитов с соответствующей UTM меткой. С чем это может быть связано?

 

И еще вопрос от начинающего. В Метрике в отчете "Метки" указаны переходы и визиты. Переходов больше. В чем разница между переходами и визитами в данном случае? Метки использовались для разметки рекламных объявлений ВКонтакте. Соотношение цифр такое: переходы по данным ВК > (больше) переходы по данным Метрики с соответствующей меткой > количество визитов по данным Метрики с соответствующей меткой.

 

Спасибо!

2 комментария
С какой страницы переход по внешней ссылке.
Вадим
19 февраля 2014, 02:44

Здравствуйте. Может кто подскажет, как узнать с какой страницы сайта был переход по внешней ссылке.

2 комментария
Код счетчика 23919985
Los-Angelsk
23 февраля 2014, 04:56

С чем может быть связано данное разногласие в статистических данных?


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3 комментария
Вебвизор и закрытые разделы
tarara9000
23 февраля 2014, 19:20

На сайте есть страницы, для просмотра которых требуется авторизация(проверяется по кукам), неавторизованные юзеры редиректятся на другую страницу. Как заставить вебвизор при просмотре отображать закрытую страницу, а не ту, на которую производится редирект?

4 комментария
скрипты метрики на .com
Александр
24 февраля 2014, 20:30

привет, ребят, не могли бы вы сделать чтобы в метрике можно было убрать файлы ссылающиеся на домен .ru и сделать их на .com?

например: //mc.yandex.ru/metrika/watch.js доступен только на .ru и там пару гифок еще с .ru грузятся - это очень печально, хотелось бы http://mc.yandex.com/metrika/watch.js. Просто когда заказчик в Америке, например, и сайт американский, то заказчику не очень хотелось бы чтобы некоторые запросы шли на .ru

3 комментария
Яндекс.Метрика закрывает информацию об IP посетителей сайта
Артур Суилин (Яндекс)
24 февраля 2014, 20:36

В ближайшее время в отчетах Метрики перестанут показываться IP-адреса посетителей сайта. Таким образом, их нельзя будет использовать для получения личной информации о пользователе (например, сопоставить с IP данные о ключевых словах в его запросах или пытаться уточнить детали его местоположения).

Общую политику Яндекса относительно приватности данных мы подробно описывали при запуске эксперимента по шифрованию рефереров.

Как и раньше, Метрика будет предоставлять максимум обезличенной информации о ваших посетителях: социально-демографические параметры аудитории, ее интересы, разбивку по регионам, время и длительность посещений, данные о роботах, которые посещали сайт, и многое другое.

115 комментариев