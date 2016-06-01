Приветствую.
Имеется самописный скрипт, который по API ЯМ забирает статистику посещений через https://api-metrika.yandex.ru/analytics/v3/data/ga.json. В мае месяце перестала забираться статистика по трафику по сорцам.
Т.е. не коректно работает отдача ga:sessions при фильтрафции по ga:source, отдаётся меньше чем есть фактически.
Пример запроса
https://api-metrika.yandex.ru/analytics/v3/data/ga.json?oauth_token=&endDate=2016-05-24&ids=ga:12345&metrics=ga:sessions,ga:avgTimeOnPage,ga:bounceRate,ga:pageviewsPerSession&startDate=2016-05-24&dimensions=ga:date,ga:country,ga:deviceCategory&filters=ga:source=~^(.*\.)?google\.com\.?$;ym:pv:URLParamNameAndValue!~promo=&maxResults=5000&samplingLevel=HIGHER_PRECISION&sort=-ga:date&startIndex=1
Кто нибудь наблюдал подобную проблему с API в этом месяце?
Приветствую.
При просмотре Вебвизора все страницы отображаются нормально, кроме "Корзины" и "Оформления заказа". Активность посетителя на этих страницах видна (щелчки, скроллинг, ввод фраз), но не видно сами формы. Только пустые страницы с надписью "Ваша корзина пуста", хотя перед этим в неё был добавлен товар.
Помогите разобраться с это проблемой.
Номер счётчика 33051953
Добрый всем день!
Дела обстоят так: с определенного времени на сайте информер то отображается, то нет. В мазилле и эксплорере при заходе на первую страницу информер виден, при переходе на следующую он исчезает. В Хроме то несколько страниц есть, то потом нет.
Переходы из поисковых систем перестали учитываться совсем!
Сайт на Вордпресс работал уже давно и все было нормально. Проблемы начались с неделю назад. маршрут22.рф
Может ли такое быть из-за установленного кода гугл-аналитики?
Цель на сайте - url посещение страницы /thanks
Как узнать, предшествующую страницу к достижению цели? Мне нужно понять кол-во достижений целей с определенного раздела сайта.
В Analytics вопрос решается несколькими способами, можно очень детально посмотреть путь к цели - Обратный путь к цели, есть и Достигнутые переходы к цели
Добрый день.
Заказы отлично передавались м метрику. После того как мы преобразовали заказы к виду, пример - №Z-6316, данные о заказах перестали поступать.
В чем может быть причина?
Подскажите, как вести статистику по utm-меткам, если счетчик на сайт добавить нельзя? Как на пример на страницу в соц.сетях.
Не понятно откуда приходят клики.от куда приходят клики но я за них не платил.что еще более странно.
Добрый день!
Помогите пожалуйста получить ID фраз из директа через API.
Используем шаблон sources_direct_summary,
получаем ответ с элементами вида:
"dimensions" : [ { "id" : null, "name" : "Название Кампании Директа", "direct_id" : "N-555555", "owner" : "1" }, { "id" : null, "direct_id" : "M-666666", "name" : "Название Объявления Директа" }, { "id" : 1.161310, "name" : "Фраза Директа" }, { "name" : null } ], "metrics" : [ 2142.0, 2101.0, 11.53127918, 4.90709617, 1373.76283847 ]
ID Кампании и ID Объявления соответствуют ID Директа.
А в ID Фразы - не понятное float число.
Помогите получить ID Фразы соответствующее ID фразы в Директе.
Спасибо!
Добрый день! Необходимо вывести кол-во просмотров карточек товара на сайте.
Создаю следующий запрос (карточка товара имеет путь относительно сайта ..../product/...):
https://api-metrika.yandex.ru/stat/v1/data?pretty=1&metrics=ym:s:visits,ym:s:pageviews&dimensions=ym:s:referer,ym:s:startURLDomain&date1=2016-06-01&date2=yesterday&limit=10000&offset=1&filters=ym:pv:URL=~%27.*/product/.*%27&ids=XXXXX&oauth_token=XXXXX
При этом запросе у меня выводятся все страницы, то есть фильтр не срабатывает.
Вторая проблема - это не верные цифры, возвращаемые в metrics, которые отличаются при фильтрации в яндекс метрике. Какой правильный параметр dimensions и metrics мне все же нужно выставить, чтобы получить актуальные цифры просмотров страниц?
Коллеги, добрый вечер.
Есть ли решение, позволяющее настроить отслеживание сабжа? Как зарместить на странице код понятно, а вот как использовать контейнеры данных для представления и передачи данных?
Задача: Серверное приложение для мониторинга показателей метрики и демонстрации на SmartTV с иной статистикой в комплекте.
Дано: Конфиг с данными пользователя.
Вопрос: Как реализовать запрос токена без кода подтверждения\формы авторизации\любого иного вида коммуникации пользователя?
Пожалуйста, подскажите, не могу разобраться, как достать поисковую фразу посетителя? Мне нужно взять поисковую систему и фразу, по которой пользователь перешёл на сайт и прикрепить эти данные к письму, которое он отправит мне на почту.
Я знаю, что раньше эти данные с лёгкостью можно было достать с помощью $_SERVER["HTTP_REFERER"]. Сейчас же таким образом можно достать фразу только из контекстной рекламы
Раньше была возможность настроить цвета виджета метрики.
Сейчас при установки новых счетчиков они не видны.
Как сделать их видимыми?
Добрый день. Есть интернет-магазин. Информацию о том, что покупатель оплатил заказ можно получить только на стороне сервера, запросом к обработчику платежа. После этого я хочу отправить эти данные в метрику. В документации этого не нашел. Нужна структура массива, url и, желательно, пример. Благодарю.
Здравствуйте!
Есть действующий аккаунт в Директе для сайта и соответсвующий счетчик Метрики. На прошлой неделе были созданы еще два аккаунта в Директе для того же сайта. Также для новых аккаунта были созданы соответсвующие счетчики.
Коды новых счетчиков были добавлены на сайт. Просматривая статистику по всем трем счетчиками видны данные "Чужих кампаний". В аккаунтах Директа прописаны счетчики, так что связка есть. Связано ли появление загадочных кампаний с кодами счетчиков? Подскажите пожалуйста как решить проблему.
Он невидим?
Добрый вечер.
С одной стороны с какого-то момента ip-адреса перестали показываться в отчетах Метрики.
С другой — в интернете легко найти решение с выводом ip пользователя на страницу и передачу его как параметр в счётчике.
Насколько, с точки зрения Метрики, второе допустимо?
Наиболее близкое указанной теме я нашел в https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/ пункт 5. Там говорится «соблюдать все требования настоящего Соглашения и действующего законодательства о защите персональных данных». Связано ли это с ip пользователя?
(По-хорошему этот вопрос следовало бы задать в поддержку Метрики, но в форме вопроса обязательны поля счётчика и сайта, которых по данному вопросу еще не существует)
Привет. В метрике стали появляться визиты с данного не ясного домена ghostvisitor.com Что это и как убрать из метрики? и будет ли учитывать алгоритм яндекса визиты эти, хотя их даже в визоре не видно. А то портят весь дневной показатель отказов
Здравствуйте? Подскажите пожалуйста: В яндекс метрика цель - посещение страниц - вставляю ссылку. Нужен ли счетчик Яндекс Метрики на той странице на которую ссылаюсь?
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, найти решение. Для сайта (site.ru) есть мобильная версия (m.site.ru). При заходе с Планшетов, Мобильных срабатывает редирект на мобильную версию. При этом метрика засчитывает это как "Внутренний переход", хотя по факту это переход из социальных сетей (по большей части).
Как грамотно настроить Метрику, чтобы она засчитывала этот переход как из соц. сетей. А то после запуска соц.сетей у сайта стало 60% внутренних переходов.