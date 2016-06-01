Клуб Яндекс.Метрики

июнь 2016
Проблема с забором статистики с ЯМ через API в мае.
awm.black.corsair
1 июня 2016, 17:11

Приветствую. 
Имеется самописный скрипт, который по API ЯМ забирает статистику посещений через https://api-metrika.yandex.ru/analytics/v3/data/ga.json. В мае месяце перестала забираться статистика по трафику по сорцам. 
Т.е. не коректно работает отдача ga:sessions при фильтрафции по ga:source, отдаётся меньше чем есть фактически. 
Пример запроса
https://api-metrika.yandex.ru/analytics/v3/data/ga.json?oauth_token=&endDate=2016-05-24&ids=ga:12345&metrics=ga:sessions,ga:avgTimeOnPage,ga:bounceRate,ga:pageviewsPerSession&startDate=2016-05-24&dimensions=ga:date,ga:country,ga:deviceCategory&filters=ga:source=~^(.*\.)?google\.com\.?$;ym:pv:URLParamNameAndValue!~promo=&maxResults=5000&samplingLevel=HIGHER_PRECISION&sort=-ga:date&startIndex=1
Кто нибудь наблюдал подобную проблему с API в этом месяце? 

2 комментария
API
Вебвизор не отображает формы заполнения
Старинщиков Никита
2 июня 2016, 09:46

При просмотре Вебвизора все страницы отображаются нормально, кроме "Корзины" и "Оформления заказа". Активность посетителя на этих страницах видна (щелчки, скроллинг, ввод фраз), но не видно сами формы. Только пустые страницы с надписью "Ваша корзина пуста", хотя перед этим в неё был добавлен товар.

Помогите разобраться с это проблемой.

Номер счётчика 33051953

4 комментария
вебвизор в яндекс метрике
Что рубит метрику? Подсчет посещений то ведется то нет!
С. А.
2 июня 2016, 10:03

Добрый всем день!

Дела обстоят так: с определенного времени на сайте информер то отображается, то нет. В мазилле и эксплорере при заходе  на первую страницу информер виден, при переходе на следующую он исчезает. В Хроме то несколько страниц есть, то потом нет. 

Переходы из поисковых систем перестали учитываться совсем! 

Сайт на Вордпресс работал уже давно и все было нормально. Проблемы начались с неделю назад. маршрут22.рф 

Может ли такое быть из-за установленного кода гугл-аналитики? 

3 комментария
Путь к цели url, с какой страницы конверсия?
Guero1
2 июня 2016, 12:18

 Цель на сайте - url посещение страницы /thanks

Как узнать, предшествующую страницу к достижению цели? Мне нужно понять кол-во достижений целей с определенного раздела сайта.

В Analytics вопрос решается несколькими способами, можно очень детально посмотреть путь к цели - Обратный путь к цели, есть и Достигнутые переходы к цели

6 комментариев
цели,конверсии
Номер заказа для метрики?
ceramicaweb
2 июня 2016, 14:03

Добрый день.

Заказы отлично передавались м метрику. После того как мы преобразовали заказы к виду, пример - №Z-6316, данные о заказах перестали поступать.

В чем может быть причина?

4 комментария
Что делать, если поставить счетчик на сайт нельзя?
Антон Чегодаев
3 июня 2016, 10:51

Подскажите, как вести статистику по utm-меткам, если счетчик на сайт добавить нельзя? Как на пример на страницу в соц.сетях.

4 комментария
Не понятно.
direct2607
5 июня 2016, 14:19

Не понятно откуда приходят клики.от куда приходят клики но я за них не платил.что еще более странно.

10 комментариев
Нужна помощь в получении ID Фраз из Директа через API
mebel-v-vannu
7 июня 2016, 11:34

Добрый день!

Помогите пожалуйста получить ID фраз из директа через API.

Используем шаблон sources_direct_summary,

получаем ответ с элементами вида:

"dimensions" : [ {
      "id" : null,
      "name" : "Название Кампании Директа",
      "direct_id" : "N-555555",
      "owner" : "1"
    }, {
      "id" : null,
      "direct_id" : "M-666666",
      "name" : "Название Объявления Директа"
    }, {
      "id" : 1.161310,
      "name" : "Фраза Директа"
    }, {
      "name" : null
    } ],
    "metrics" : [ 2142.0, 2101.0, 11.53127918, 4.90709617, 1373.76283847 ]

ID Кампании и ID Объявления соответствуют ID Директа.

А в ID Фразы - не понятное float число.

Помогите получить ID Фразы соответствующее ID фразы в Директе.

Спасибо!

3 комментария
Яндекс.Директ
Статистика просмотров страниц сайта по маске.
Mary Jukov
7 июня 2016, 20:32

Добрый день! Необходимо вывести кол-во просмотров карточек товара на сайте.

Создаю следующий запрос (карточка товара имеет путь относительно сайта ..../product/...):

https://api-metrika.yandex.ru/stat/v1/data?pretty=1&metrics=ym:s:visits,ym:s:pageviews&dimensions=ym:s:referer,ym:s:startURLDomain&date1=2016-06-01&date2=yesterday&limit=10000&offset=1&filters=ym:pv:URL=~%27.*/product/.*%27&ids=XXXXX&oauth_token=XXXXX

При этом запросе у меня выводятся все страницы, то есть фильтр не срабатывает.

Вторая проблема - это не верные цифры, возвращаемые в metrics, которые отличаются при фильтрации в яндекс метрике. Какой правильный параметр dimensions и metrics мне все же нужно выставить, чтобы получить актуальные цифры просмотров страниц?

5 комментариев
Google Tag Manager & Электронная коммерция метрики
I. M.
10 июня 2016, 21:52

Коллеги, добрый вечер.

Есть ли решение, позволяющее настроить отслеживание сабжа? Как зарместить на странице код понятно, а вот как использовать контейнеры данных для представления и передачи данных?

2 комментария
Google tag manager
Программное получение токена без участия пользователя
Никита Мошкалов
12 июня 2016, 20:34

Задача: Серверное приложение для мониторинга показателей метрики и демонстрации на SmartTV с иной статистикой в комплекте.

Дано: Конфиг с данными пользователя.

Вопрос: Как реализовать запрос токена без кода подтверждения\формы авторизации\любого иного вида коммуникации пользователя?

2 комментария
OAuth
Как достать поисковую фразу посетителя на подобии как это раньше можно было сделать с помощью $_SERVER["HTTP_REFERER"]?
Verdana Comany
12 июня 2016, 20:34

Пожалуйста, подскажите, не могу разобраться, как достать поисковую фразу посетителя? Мне нужно взять поисковую систему и фразу, по которой пользователь перешёл на сайт и прикрепить эти данные к письму, которое он отправит мне на почту.

Я знаю, что раньше эти данные с лёгкостью можно было достать с помощью $_SERVER["HTTP_REFERER"]. Сейчас же таким образом можно достать фразу только из контекстной рекламы

3 комментария
Поисковая фраза
Невидна посетителям новый счетчик метрики
Илья Греднев
13 июня 2016, 16:08

Раньше была возможность настроить цвета виджета метрики.

Сейчас при установки новых счетчиков они не видны.

Как сделать их видимыми?

1 комментарий
Как отправить параметры заказа в метрику через curl
ivan.tomov@oneway.su
21 июня 2016, 10:33

Добрый день. Есть интернет-магазин. Информацию о том, что покупатель оплатил заказ можно получить только на стороне сервера, запросом к обработчику платежа. После этого я хочу отправить эти данные в метрику. В документации этого не нашел. Нужна структура массива, url и, желательно, пример. Благодарю. 

6 комментариев
Отображаются "Чужие кампании" в статистике Яндекс. Метрика
moskvaRSY
21 июня 2016, 10:33

Здравствуйте!

Есть действующий аккаунт в Директе для сайта и соответсвующий счетчик Метрики. На прошлой неделе были созданы еще два аккаунта в Директе для того же сайта. Также для новых аккаунта были созданы соответсвующие счетчики. 

Коды новых счетчиков были добавлены на сайт. Просматривая статистику по всем трем счетчиками видны данные "Чужих кампаний". В аккаунтах Директа прописаны счетчики, так что связка есть. Связано ли появление загадочных кампаний с кодами счетчиков?  Подскажите пожалуйста как решить проблему.

4 комментария
Счетчик метрики невидим?
Р С
21 июня 2016, 10:33

Он невидим?

1 комментарий
Официальная позиция Метрики по передаче ip пользователя в параметрах счётчика?
Удалённый пользователь
22 июня 2016, 11:00

Добрый вечер.

С одной стороны с какого-то момента ip-адреса перестали показываться в отчетах Метрики.

С другой — в интернете легко найти решение с выводом ip пользователя на страницу и передачу его как параметр в счётчике.

Насколько, с точки зрения Метрики, второе допустимо?

Наиболее близкое указанной теме я нашел в https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/ пункт 5. Там говорится  «соблюдать все требования настоящего Соглашения и действующего законодательства о защите персональных данных». Связано ли это с ip пользователя?

(По-хорошему этот вопрос следовало бы задать в поддержку Метрики, но в форме вопроса обязательны поля счётчика и сайта, которых по данному вопросу еще не существует)

3 комментария
код счётчика,ip
Как убрать ghostvisitor.com
Виктор
27 июня 2016, 13:13

Привет. В метрике стали появляться визиты с данного не ясного домена ghostvisitor.com Что это и как  убрать из метрики? и будет ли учитывать алгоритм яндекса визиты эти, хотя их даже в визоре не видно. А то портят весь дневной показатель отказов

23 комментария
Нужен ли счетчик Яндекс Метрики на той странице на которую ссылаюсь?
marat-work
27 июня 2016, 13:13

Здравствуйте? Подскажите пожалуйста: В яндекс метрика цель - посещение страниц - вставляю ссылку. Нужен ли счетчик Яндекс Метрики на той странице на которую ссылаюсь?

2 комментария
Как бороться с внутренними переходами?
alekseydirect077
27 июня 2016, 13:13

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, найти решение. Для сайта (site.ru) есть мобильная версия (m.site.ru). При заходе с Планшетов, Мобильных срабатывает редирект на мобильную версию. При этом метрика засчитывает это как "Внутренний переход", хотя по факту это переход из социальных сетей (по большей части). 
Как грамотно настроить Метрику, чтобы она засчитывала этот переход как из соц. сетей. А то после запуска соц.сетей у сайта стало 60% внутренних переходов. 

2 комментария
внутренние переходы