Добрый день!

Помогите пожалуйста получить ID фраз из директа через API.

Используем шаблон sources_direct_summary,

получаем ответ с элементами вида:

"dimensions" : [ { "id" : null, "name" : "Название Кампании Директа", "direct_id" : "N-555555", "owner" : "1" }, { "id" : null, "direct_id" : "M-666666", "name" : "Название Объявления Директа" }, { "id" : 1.161310, "name" : "Фраза Директа" }, { "name" : null } ], "metrics" : [ 2142.0, 2101.0, 11.53127918, 4.90709617, 1373.76283847 ]

ID Кампании и ID Объявления соответствуют ID Директа.

А в ID Фразы - не понятное float число.

Помогите получить ID Фразы соответствующее ID фразы в Директе.

Спасибо!