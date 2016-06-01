Добрый всем день!

Дела обстоят так: с определенного времени на сайте информер то отображается, то нет. В мазилле и эксплорере при заходе на первую страницу информер виден, при переходе на следующую он исчезает. В Хроме то несколько страниц есть, то потом нет.

Переходы из поисковых систем перестали учитываться совсем!

Сайт на Вордпресс работал уже давно и все было нормально. Проблемы начались с неделю назад. маршрут22.рф

Может ли такое быть из-за установленного кода гугл-аналитики?