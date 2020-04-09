Вторые промежуточные итоги совместного редактирования в городе Малоярославец

На карте совместного редактирования мы видим, какие места до сих пор нуждаются во внимании:

Малоярославец 4

Малоярославец 14

Малоярославец 15

Малоярославец 60

Малоярославец 61

Малоярославец 62

Малоярославец 63

Малоярославец 64

Малоярославец 67

Малоярославец 68

Малоярославец 69

Малоярославец 70

Малоярославец 71

Малоярославец 73

Малоярославец 74

Малоярославец 75

Малоярославец 76

Малоярославец 77

Малоярославец 81

Малоярославец 82

Малоярославец 83

Малоярославец 84

Малоярославец 85

Малоярославец 86

Малоярославец 92

Малоярославец 93

Малоярославец 94

Малоярославец 95

Малоярославец 96

Зон требующих особого внимания вот так много, но давайте попроще и какие конкретно правки нужны на каждой из определённых территорий.

Одно из скоплений красных зон на карте совместного редактирования образовалось на северо-западе города Малоярославец. На этой территории востребована отрисовка следующих слоёв:

здания (редактирование геометрии существующих, создание новых, в том числе построек и сооружений, и удаление снесённых).

растительность (этот слой на данной территории почти или полностью отсутствует).

адреса (на карте есть здания совсем без адресов).

Другое довольно крупное скопление красных зон карты совместного редактирования расположилось на северо-восточной территории города от самого его центра до крайних северо-восточных границ. В данных зонах точно те же слои нуждаются в отрисовке.

Сразу сообщаю, что на всех территориях, обозначенных красным цветом, очень плохо отрисована геометрия зданий. Цель моего совместного редактирования — актуализировать и красиво отобразить на карте город, поэтому именно на этом я делаю акцент. Также я и ✌BeTaJIb просим участников при редактировании слоя дорог аккуратнее относиться к их геометрии, то есть если вы редактируете аккуратно нарисованную дорогу, делайте её наиболее аккуратной. И это не значит, что неаккуратно отрисованные дороги нужно делать кривыми :) — их нужно тоже сделать более аккуратными.

А ещё на карте совместного редактирования есть зоны, обозначенные названием «Дополнительная зона №Х». На этих территориях Павел и vere.min наиболее полно откартографировали слой адресов. Кто хочет рисовать на них, то сообщаю, что там наиболее нужны правки в следующих слоях:

здания (редактирование геометрии существующих, создание новых, в том числе построек и сооружений, и удаление снесённых)

растительность (создание новых объектов, в этих зонах их почти или вообще нет)

дороги (редактирование геометрии и атрибутов).

Наше совместное редактирование в городе Малоярославец продолжается и все желающие, даже те, кто ещё не приступал, могут присоединиться к нашему большому делу! Поздравляю всех с наступившим 10-летием Народной карты и желаю приятного, активного и продуктивного участия в нашем совместном редактировании в рамках Недели домашнего редактирования! :)

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Карта совместного редактирования

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Первые промежуточные итоги совместного редактирования в городе Малоярославец

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Открытие совместного редактирования в городе Малоярославец

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Промежуточные итоги Недели домашнего редактирования

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Открытие Недели домашнего редактирования

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