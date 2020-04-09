Вторые промежуточные итоги совместного редактирования в городе Малоярославец

На карте совместного редактирования мы видим, какие места до сих пор нуждаются во внимании:
- Малоярославец 4
- Малоярославец 14
- Малоярославец 15
- Малоярославец 60
- Малоярославец 61
- Малоярославец 62
- Малоярославец 63
- Малоярославец 64
- Малоярославец 67
- Малоярославец 68
- Малоярославец 69
- Малоярославец 70
- Малоярославец 71
- Малоярославец 73
- Малоярославец 74
- Малоярославец 75
- Малоярославец 76
- Малоярославец 77
- Малоярославец 81
- Малоярославец 82
- Малоярославец 83
- Малоярославец 84
- Малоярославец 85
- Малоярославец 86
- Малоярославец 92
- Малоярославец 93
- Малоярославец 94
- Малоярославец 95
- Малоярославец 96
Зон требующих особого внимания вот так много, но давайте попроще и какие конкретно правки нужны на каждой из определённых территорий.
Одно из скоплений красных зон на карте совместного редактирования образовалось на северо-западе города Малоярославец. На этой территории востребована отрисовка следующих слоёв:
- здания (редактирование геометрии существующих, создание новых, в том числе построек и сооружений, и удаление снесённых).
- растительность (этот слой на данной территории почти или полностью отсутствует).
- адреса (на карте есть здания совсем без адресов).
Другое довольно крупное скопление красных зон карты совместного редактирования расположилось на северо-восточной территории города от самого его центра до крайних северо-восточных границ. В данных зонах точно те же слои нуждаются в отрисовке.
Сразу сообщаю, что на всех территориях, обозначенных красным цветом, очень плохо отрисована геометрия зданий. Цель моего совместного редактирования — актуализировать и красиво отобразить на карте город, поэтому именно на этом я делаю акцент. Также я и ✌BeTaJIb просим участников при редактировании слоя дорог аккуратнее относиться к их геометрии, то есть если вы редактируете аккуратно нарисованную дорогу, делайте её наиболее аккуратной. И это не значит, что неаккуратно отрисованные дороги нужно делать кривыми :) — их нужно тоже сделать более аккуратными.
А ещё на карте совместного редактирования есть зоны, обозначенные названием «Дополнительная зона №Х». На этих территориях Павел и vere.min наиболее полно откартографировали слой адресов. Кто хочет рисовать на них, то сообщаю, что там наиболее нужны правки в следующих слоях:
- здания (редактирование геометрии существующих, создание новых, в том числе построек и сооружений, и удаление снесённых)
- растительность (создание новых объектов, в этих зонах их почти или вообще нет)
- дороги (редактирование геометрии и атрибутов).
Наше совместное редактирование в городе Малоярославец продолжается и все желающие, даже те, кто ещё не приступал, могут присоединиться к нашему большому делу! Поздравляю всех с наступившим 10-летием Народной карты и желаю приятного, активного и продуктивного участия в нашем совместном редактировании в рамках Недели домашнего редактирования! :)
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Карта совместного редактирования
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Первые промежуточные итоги совместного редактирования в городе Малоярославец
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Открытие совместного редактирования в городе Малоярославец
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Промежуточные итоги Недели домашнего редактирования
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Открытие Недели домашнего редактирования
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