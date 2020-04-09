Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Вторые промежуточные итоги совместного редактирования в городе Малоярославец

На карте совместного редактирования мы видим, какие места до сих пор нуждаются во внимании:

  • Малоярославец 4
  • Малоярославец 14
  • Малоярославец 15
  • Малоярославец 60
  • Малоярославец 61
  • Малоярославец 62
  • Малоярославец 63
  • Малоярославец 64
  • Малоярославец 67
  • Малоярославец 68
  • Малоярославец 69
  • Малоярославец 70
  • Малоярославец 71
  • Малоярославец 73
  • Малоярославец 74
  • Малоярославец 75
  • Малоярославец 76
  • Малоярославец 77
  • Малоярославец 81
  • Малоярославец 82
  • Малоярославец 83
  • Малоярославец 84
  • Малоярославец 85
  • Малоярославец 86
  • Малоярославец 92
  • Малоярославец 93
  • Малоярославец 94
  • Малоярославец 95
  • Малоярославец 96

Зон требующих особого внимания вот так много, но давайте попроще и какие конкретно правки нужны на каждой из определённых территорий.

Одно из скоплений красных зон на карте совместного редактирования образовалось на северо-западе города Малоярославец. На этой территории востребована отрисовка следующих слоёв:

  • здания (редактирование геометрии существующих, создание новых, в том числе построек и сооружений, и удаление снесённых).
  • растительность (этот слой на данной территории почти или полностью отсутствует).
  • адреса (на карте есть здания совсем без адресов).

Другое довольно крупное скопление красных зон карты совместного редактирования расположилось на северо-восточной территории города от самого его центра до крайних северо-восточных границ. В данных зонах точно те же слои нуждаются в отрисовке.

Сразу сообщаю, что на всех территориях, обозначенных красным цветом, очень плохо отрисована геометрия зданий. Цель моего совместного редактирования — актуализировать и красиво отобразить на карте город, поэтому именно на этом я делаю акцент. Также я и ✌BeTaJIb просим участников при редактировании слоя дорог аккуратнее относиться к их геометрии, то есть если вы редактируете аккуратно нарисованную дорогу, делайте её наиболее аккуратной. И это не значит, что неаккуратно отрисованные дороги нужно делать кривыми :) — их нужно тоже сделать более аккуратными.

А ещё на карте совместного редактирования есть зоны, обозначенные названием «Дополнительная зона №Х». На этих территориях  Павел и vere.min наиболее полно откартографировали слой адресов. Кто хочет рисовать на них, то сообщаю, что там наиболее нужны правки в следующих слоях:

  • здания (редактирование геометрии существующих, создание новых, в том числе построек и сооружений, и удаление снесённых)
  • растительность (создание новых объектов, в этих зонах их почти или вообще нет)
  • дороги (редактирование геометрии и атрибутов).

Наше совместное редактирование в городе Малоярославец продолжается и все желающие, даже те, кто ещё не приступал, могут присоединиться к нашему большому делу! Поздравляю всех с наступившим 10-летием Народной карты и желаю приятного, активного и продуктивного участия в нашем совместном редактировании в рамках Недели домашнего редактирования! :)

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Карта совместного редактирования

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Первые промежуточные итоги совместного редактирования в городе Малоярославец

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Открытие совместного редактирования в городе Малоярославец

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Промежуточные итоги Недели домашнего редактирования

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Открытие Недели домашнего редактирования

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