Снова пятница и обновление списка совредов.
А также его пополнение. На этой неделе мы добавили два города:
Вуктыл (Республика Коми)
Яранск (Кировская область)
На финишной прямой сейчас находятся населенные пункты:
Воскресенск (Московская область)
Дрогичин (Беларусь)
В архив были отправлены Холмск, Краснообск, Рудная Пристань, Лев Толстой и Мирный.
Как всегда благодарим пользователей, которые активно участвовали в совредах на этой неделе:
Евгений Поляков, VyatkinS, danil.shwetzov2014, Федор Рогозин, alexei-zuyev, ṫɑᶌṧuṝɑ, к@ртографино, TD7, Te*mik, Vino.Sancho, A.Tereshko, Бегущий Forest, Илья Десятков, isbritish.
Сейчас в списке городов для совредов находится 34 населенных пункта, а 28 уже закончены и отправлены в архив.
Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.
В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.
Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".
Приятного редактирования!
Пятница, вечер, а мы список совредов обновили:)
Сегодня мы добавили:
Называевск (Омская область)
На финишную прямую вышел
Вуктыл (Республика Коми)
А город Воскресенск был отправлен в архив.
Как и всегда называем активных участников совредов на этой неделе:
bob, A.Tereshko, Илья Десятков, glazynua, TD7, VyatkinS, ✯ṫɑᶌṧuṝɑ✯, Бегущий Forest, Stan Sto, Манъ, ©ШвЕц АрTёМ.
Спасибо вам, ребята!
Сейчас в списке городов для совредов находится 34 населенных пункта, а 29 уже закончены и отправлены в архив.
Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.
В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.
Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".
Приятного редактирования!
Снова пятница, а значит мы обновляем список совердов.
За прошедшую неделю:
Два города ушли в архив, это Вуктыл и Называевск, который был добавлен на прошлой неделе.
На финишной прямой сейчас находятся и ждут исправлений:
Десногорск (Смоленская область)
Дрогичин (Беларусь)
Заринск (Алтайский край)
Карабаново (Владимирская область)
Также в список мы добавили:
Кольцово (Новосибирская область)
А вот пользователи, активные участники совредов на этой неделе:
bob, Илья Десятков, VyatkinS, Манъ, ©ШвЕц АрTёМ, тов. Вальтер, WOG69, rich.rich2004, Лена, band250.
Спасибо вам, ребята!
Сейчас в списке городов для совредов находится 33 населенных пункта, а 31 уже закончены и отправлены в архив.
Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.
В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.
Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".
Приятного редактирования!
Пятница, скоро весна, а пока вот вам обновленный список совредов.
Сегодня мы пополнили список еще одним городом:
Семилуки (Воронежская область)
За прошедшую неделю:
В архив были отправлены два города - Десногорск и Дрогичин.
На финишной прямой по-прежнему находятся и ждут последних правок:
Заринск (Алтайский край)
Карабаново (Владимирская область)
За активное участие в совредах на этой неделе благодарим пользователей:
GT, †miroulp$, bob, alexeyborovik1, beloks, Бегущий Forest, korpett, bond250, asinko03, Scrydg, sir.terenty, TD7, VyatkinS, ✯ṫɑᶌṧuṝɑ✯, WOG69, ◄Neytiri, Манъ, ©ШвЕц АрTёМ
Сейчас в списке городов для совредов находится 32 населенных пункта, а 33 уже закончены и отправлены в архив.
Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.
В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.
Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".
Приятного редактирования!