Снова пятница и обновление списка совредов.

А также его пополнение. На этой неделе мы добавили два города:

Вуктыл (Республика Коми)

Яранск (Кировская область)

На финишной прямой сейчас находятся населенные пункты:

Воскресенск (Московская область)

Дрогичин (Беларусь)

В архив были отправлены Холмск, Краснообск, Рудная Пристань, Лев Толстой и Мирный.

Как всегда благодарим пользователей, которые активно участвовали в совредах на этой неделе:

Евгений Поляков, VyatkinS, danil.shwetzov2014, Федор Рогозин, alexei-zuyev, ṫɑᶌṧuṝɑ, к@ртографино, TD7, Te*mik, Vino.Sancho, A.Tereshko, Бегущий Forest, Илья Десятков, isbritish.

Сейчас в списке городов для совредов находится 34 населенных пункта, а 28 уже закончены и отправлены в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".

Приятного редактирования!