Клуб Народной карты

февраль 2015
Печатные карты
Татьяна
5 февраля 2015, 12:14
Список печатных карт на этой неделе пополнился еще двумя.
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15 комментариев
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Совместные редактирования
Татьяна
6 февраля 2015, 17:10

Снова пятница и обновление списка совредов.

А также его пополнение. На этой неделе мы добавили два города:

Вуктыл (Республика Коми) 

Яранск (Кировская область) 

 

На финишной прямой сейчас находятся населенные пункты:

Воскресенск (Московская область) 

Дрогичин (Беларусь) 

 

В архив были отправлены Холмск, Краснообск, Рудная Пристань, Лев Толстой и Мирный.

 

Как всегда благодарим пользователей, которые активно участвовали в совредах на этой неделе:

Евгений ПоляковVyatkinSdanil.shwetzov2014Федор Рогозинalexei-zuyevṫɑᶌṧuṝɑк@ртографиноTD7, Te*mik, Vino.Sancho, A.Tereshko, Бегущий Forest, Илья Десятков, isbritish.

 

Сейчас в списке городов для совредов находится 34 населенных пункта, а 28 уже закончены и отправлены в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов. 

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу". :-)

Приятного редактирования!

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5 комментариев
news
Адресация в Набережных Челнах
ilsur-093
9 февраля 2015, 11:34
Всем привет!
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9 комментариев
Связность сети магистралей
Игорь Степанов
9 февраля 2015, 11:35
Доброго времени суток!
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23 комментария
Печатные карты
Татьяна
12 февраля 2015, 11:54
На этой неделе мы добавили в наш список карты еще трёх населенных пунктов:
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5 комментариев
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Совместные редактирования
Татьяна
13 февраля 2015, 19:23

Пятница, вечер, а мы список совредов обновили:)

Сегодня мы добавили:

Называевск (Омская область) 

 

На финишную прямую вышел 

Вуктыл (Республика Коми) 

 

А город Воскресенск был отправлен в архив.

 

Как и всегда называем активных участников совредов на этой неделе:

bob, A.Tereshko, Илья Десятков, glazynua, TD7, VyatkinS, ✯ṫɑᶌṧuṝɑ✯, Бегущий Forest, Stan Sto, Манъ, ©ШвЕц АрTёМ.

Спасибо вам, ребята!

 

Сейчас в списке городов для совредов находится 34 населенных пункта, а 29 уже закончены и отправлены в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов. 

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу". :-)

Приятного редактирования!

 

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2 комментария
news
Наименование и границы водохранилищ - рек
Don`t feed Fed, don`t use USD.
16 февраля 2015, 13:18
В разных регионах разный подход к именованию водохранилищ-рек. Приведу ссылки на объекты, на которых у меня возникли споры с модераторами и пользователями - из комментариев их суть будет понятна.
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22 комментария
гидрография
Спор
Василий Александров
16 февраля 2015, 13:20
Возникк спор вокруг этого объекта https://n.maps.yandex.ru/?oid=3129160 . Подробности - в комментариях к объекту.
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5 комментариев
Спутниковый релиз
Татьяна
18 февраля 2015, 01:29
На Яндекс.Картах очередное обновление спутникового покрытия.
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56 комментариев
спутники,news
Печатные карты
Татьяна
19 февраля 2015, 12:16
Традиционное добавление печатных карт в список.
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news
Совместные редактирования
Татьяна
20 февраля 2015, 15:09

Снова пятница, а значит мы обновляем список совердов.

За прошедшую неделю:

Два города ушли в архив, это Вуктыл и Называевск, который был добавлен на прошлой неделе.

 

На финишной прямой сейчас находятся и ждут исправлений:

Десногорск (Смоленская область) 

Дрогичин (Беларусь) 

Заринск (Алтайский край) 

Карабаново (Владимирская область) 

 


Также в список мы добавили:

Кольцово (Новосибирская область) 

 

 

А вот пользователи, активные участники совредов на этой неделе:

bob, Илья Десятков, VyatkinS, Манъ©ШвЕц АрTёМ, тов. ВальтерWOG69rich.rich2004, Лена, band250.

Спасибо вам, ребята!

 

Сейчас в списке городов для совредов находится 33 населенных пункта, а 31 уже закончены и отправлены в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов. 

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу". :-)

Приятного редактирования!

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6 комментариев
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Рекламные советы
telminova.anna
25 февраля 2015, 16:29
Ребята, а можно на народной карте давать советы, что ге лучше, а где плохо делают что либо?
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7 комментариев
Литера «З» в адресе
Alexxegorov
25 февраля 2015, 16:30
Каким-то чудом мне раньше не приходось сталкиваться в адресах с чудесной буквой «З». Но теперь нашёлся такой адрес.
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23 комментария
адреса
Печатные карты
Татьяна
26 февраля 2015, 11:11
Традиционное добавление печатных карт в список, вот оно!
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4 комментария
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Совместные редактирования
Татьяна
27 февраля 2015, 15:05

Пятница, скоро весна, а пока вот вам обновленный список совредов.

Сегодня мы пополнили список еще одним городом:

Семилуки (Воронежская область)  

 

За прошедшую неделю:

В архив были отправлены два города - Десногорск и Дрогичин.

 

На финишной прямой по-прежнему находятся и ждут последних правок:

Заринск (Алтайский край) 

Карабаново (Владимирская область) 

 

За активное участие в совредах на этой неделе благодарим пользователей:

GT, †miroulp$, bob, alexeyborovik1, beloks, Бегущий Forest, korpett, bond250, asinko03, Scrydg, sir.terentyTD7, VyatkinS, ✯ṫɑᶌṧuṝɑ✯, WOG69, ◄Neytiri, Манъ, ©ШвЕц АрTёМ  

 

Сейчас в списке городов для совредов находится 32 населенных пункта, а 33 уже закончены и отправлены в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов. 

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу". :-)

Приятного редактирования!

 

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13 комментариев
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