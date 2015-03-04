Первая весенняя пятница, и снова пост с совредами обновлен:)

Сегодня в список мы добавили:

Звенигово (Республика Марий Эл)

На финишной прямой по-прежнему находится:

Заринск (Алтайский край)

В архив ушел город Карабаново.

Как обычно называем и благодарим активных участников совредов на этой неделе:

bob, asinko03, VyatkinS, ✯ṫɑᶌṧuṝɑ✯, WOG69, Манъ, alexei-zuyev, pottermic, Dredd66607, soline, тов. Вальтер, vladonn

Сейчас в списке городов для совредов находится 32 населенных пункта, а 34 уже закончены и отправлены в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России, Украины и Беларуси и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".

Приятного редактирования!