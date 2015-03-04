Клуб Народной карты

март 2015
Спутниковый релиз
Татьяна
4 марта 2015, 19:10
На Яндекс.Картах обновилось спутниковое покрытие.
Читать дальше
30 комментариев
спутники,news
Будем соблюдать Правила?
sergsokoloff49
5 марта 2015, 11:35
Один уважаемый пользователь утверждает, что запись в поле "Название" должно начинаться с прописной буквы и постоянно правит https://n.maps.yandex.ru/?oid=9162406  В соответствии с п.3.4. Правил пытались поставить аббревиатуру с расшифрофкой - не понравилось. Есть учреждения, связанные с военной тематикой (Военно-Медицинская Академия, Военно-морская Академия и др.) - как тут быть с Правилами (п.11.2.2.)? От себя - в поле "Категория" -что писать - "вуз" (в образце - прописные буквы?) или "больница, клиника, поликлиника" для таких учреждений, как медакадемии(гражданские и военные)?
Читать дальше
6 комментариев
Печатные карты
Татьяна
5 марта 2015, 15:13
Традиционное добавление печатных карт в список.
Читать дальше
1 комментарий
news
Совместные редактирования
Татьяна
6 марта 2015, 19:13

Первая весенняя пятница, и снова пост с совредами обновлен:)

Сегодня в список мы добавили:

Звенигово (Республика Марий Эл) 

 

На финишной прямой по-прежнему находится:

Заринск (Алтайский край) 

 

В архив ушел город Карабаново.

 

Как обычно называем и благодарим активных участников совредов на этой неделе:

bob asinko03, VyatkinS✯ṫɑᶌṧuṝɑ✯WOG69, Манъalexei-zuyev, pottermic, Dredd66607, soline, тов. Вальтер, vladonn

 

Сейчас в списке городов для совредов находится 32 населенных пункта, а 34 уже закончены и отправлены в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России, Украины и Беларуси и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов. 

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу". :-)

Приятного редактирования!

 

Читать дальше
14 комментариев
news
С Днем картографа!
Ирина Н.
10 марта 2015, 13:16
Уверена что этот праздник можно смело отнести ко всем народным картографам.
Читать дальше
8 комментариев
Именование дорог между населенными пунктами. Конкретные примеры.
Dr.@lex
11 марта 2015, 11:36
В Клубе неоднократно поднимались вопросы касательно именования участков дорог, и характер ответов на многочисленные вопросы не позволяет спорам даже между бывалыми картографами утихнуть и по сей день. Давать в таких случаях ссылки на правила, либо на темы в клубе, в коих собрано много мнений и все они различны - не совсем эффективный метод. Категорически прошу представителей команды НЯК ответить на следующие вопросы которые на сегодняшний день не до конца понятны не только мне.
Читать дальше
12 комментариев
дороги
наименование железных дорог
Алексей Л.
11 марта 2015, 11:42
Возник вопрос по поводу наименования региональных железных дорог.Если с названиями жд линий отходящих от Москвы все ясно-Курское направление МЖД,Павелецкое направление МЖД,то с именованием других направлений соседних регионов возникла проблема.Некоторые модераторы удаляют названия региональных жд,с пометкой что по их мнению наименования типа Ожерелье-Узловая,Узловая-Ефремов,Тула-Алексин итд считаются неофициальными,а потому указываться в строке название не должны.Есть названия этих жд линий в Яндекс расписании(Ожерельевское направление МЖД,Ефремовское направление МЖД итд),и в Википедии(линия Москва-Донбасс участок Ожерелье-Ефремов,МЖД;линия Вязьма-Сызрань,участок Тула-Алексин МЖД итд).Так вот-как же все таки правильно наименовать эти жд линии?Единства в других регионах нет,кто то пишет просто Московская ЖД,кто то указывает в названии перегон,кто то оставляет направление безымянным.Жду ваших комментариев,все таки мнение клуба(а особенно супермодераторов) ценно для всех,и  к нему все прислушиваются.
Читать дальше
9 комментариев
железные дороги
Спутниковые снимки с World-View 3
xtreme77700
11 марта 2015, 11:43
Добрый день! Скажите пожалуйста, уже поставляются Яндексу снимки высокого разрешения со спутника World-View 3, который был запущен в прошлом году?
Читать дальше
15 комментариев
Спутниковый релиз
Татьяна
11 марта 2015, 16:29
На Яндекс.Картах обновление спутникового покрытия.
Читать дальше
9 комментариев
спутники,news
Печатные карты
Татьяна
12 марта 2015, 12:52
Еженедельное добавление новых печатных карт в список.
Читать дальше
11 комментариев
news
Совместные редактирования
Татьяна
13 марта 2015, 19:18

Пятница! И ни для кого не секрет, что это означает:)

Сегодня мы вновь обновили список совредов, а также добавили в него еще один город:

Нефтекамск (Республика Башкортостан) 

 

На финишной прямой сейчас находится:

Кольцово (Новосибирская обалсть) 


В архив ушел город Заринск.

 

Как всегда благодарим активных учатников совредов на этой неделе:

asinko03, ☭OkclickpottermicVyatkinS✯ṫɑᶌṧuṝɑ✯WOG69, bob©ШвЕц АрTёМbond250GT†miroulp$cot.cotofeivinnipushkin®, sir.terenty, aragon1982, Dr. @lex.


Сейчас в списке городов для совредов находится 34 населенных пункта, а 23 уже закончены и отправлены в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России, Украины и Беларуси и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов. 

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу". :-)

Приятного редактирования!

Читать дальше
12 комментариев
news
Не работают горячие клавиши
RBM
16 марта 2015, 11:01
Не работают клавиши Ctrl+A (только выделяет всю страницу). Ctrl+D (открывает окно добавления текучей закладки). Ctrl+M (совсем не работает)
Читать дальше
2 комментария
звезды для гостиниц
p𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗𝖒𝖎𝖈
16 марта 2015, 11:02
как обозначать количество звезд у гостиниц? можно ли это делать в названии?
Читать дальше
4 комментария
Детский сад - школа.
sergsokoloff49
18 марта 2015, 11:31
Имеется здание, которое полностью занимает детское образовательное учреждение. Здесь имеются: несколько старших  и выпускных групп детского сада и несколько первых классов средней образовательной школы. У первоклашек распорядок д/садовский: завтрак, занятия по программе 1-го класса, обед, послеобеденный отдых, полдник, самоподготовка, прогулки. (https://n.maps.yandex.ru/?oid=1327125 ). Что следует писать в графе "Название":
Читать дальше
11 комментариев
Печатные карты
Татьяна
19 марта 2015, 12:30
Традиционное еженедельное пополнение списка с печатными картами.
Читать дальше
2 комментария
news
название дороги
Яблоко
20 марта 2015, 12:39
https://n.maps.yandex.ru/?oid=36499787 Некий georgii.minskii удтверждает что она должна иметь название соединителя населённых пунктов. Причём он использует в названии промежуточные посёлки, и в название вставляет такие сокращения как "пос.", "ст.". Прав ли он?
Читать дальше
4 комментария
Завод "Электротяжмаш"
lukdmi ✈
20 марта 2015, 13:56
Данный завод — это "коммерческая организация" или "промзона"?
Читать дальше
20 комментариев
Совместные редактирования
Татьяна
20 марта 2015, 14:23

Пятница!

На солнечное затмение посмотрели и список с совредами обновить не забыли:)

Итак, на этой неделе:

 

В архив ушли города Кольцово и Яранск.

 

В список добавлен город:

Волжск (Республика Марий Эл) 

 

Также по традиции благодарим активных участников совредов на этой неделе:

WOG69, Андрей, pottermicbob, Манъlisichka-sakh, danil.shwetzov2014тов. Вальтер.

Спасибро вам, ребята!


Сейчас в списке городов для совредов находится 33 населенных пункта, а 25 уже закончены и отправлены в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России, Украины и Беларуси и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов. 

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу". :-)

Приятного редактирования!

Читать дальше
14 комментариев
news
Народ не воспринимает на НЯК обозначение посёлков, сёл в составе районов крупных городов как микрорайонов и кварталов.
Дмитрий
23 марта 2015, 15:29
Народ не воспринимает на НЯК обозначение посёлков, сёл в составе районов крупных городов как микрорайонов и кварталов. Называют карту не реальной. К примеру прожил он всю жизнь в посёлке Вардане Лазаревского района города Сочи. На ВСЕХ картах (топо, публичной, бумажной) обозначено посёлок Вардане, официально на ген плане посёлок Вардане, а ему говорят не посёлок, а микрорайон. Народ не понимает, обижается. Что делат? Писать прожекты вместо реала? 
Читать дальше
9 комментариев
Голубятня
ya2014ok
24 марта 2015, 14:03
Куда писать "голубятня" в описание или в название?
Читать дальше
2 комментария