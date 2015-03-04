Первая весенняя пятница, и снова пост с совредами обновлен:)
Сегодня в список мы добавили:
Звенигово (Республика Марий Эл)
На финишной прямой по-прежнему находится:
Заринск (Алтайский край)
В архив ушел город Карабаново.
Как обычно называем и благодарим активных участников совредов на этой неделе:
bob, asinko03, VyatkinS, ✯ṫɑᶌṧuṝɑ✯, WOG69, Манъ, alexei-zuyev, pottermic, Dredd66607, soline, тов. Вальтер, vladonn
Сейчас в списке городов для совредов находится 32 населенных пункта, а 34 уже закончены и отправлены в архив.
Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.
В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России, Украины и Беларуси и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.
Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".
Приятного редактирования!
Пятница! И ни для кого не секрет, что это означает:)
Сегодня мы вновь обновили список совредов, а также добавили в него еще один город:
Нефтекамск (Республика Башкортостан)
На финишной прямой сейчас находится:
Кольцово (Новосибирская обалсть)
В архив ушел город Заринск.
Как всегда благодарим активных учатников совредов на этой неделе:
asinko03, ☭Okclick, pottermic, VyatkinS, ✯ṫɑᶌṧuṝɑ✯, WOG69, bob, ©ШвЕц АрTёМ, bond250, GT, †miroulp$, cot.cotofei, vinnipushkin®, sir.terenty, aragon1982, Dr. @lex.
Сейчас в списке городов для совредов находится 34 населенных пункта, а 23 уже закончены и отправлены в архив.
Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.
В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России, Украины и Беларуси и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.
Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".
Приятного редактирования!
Пятница!
На солнечное затмение посмотрели и список с совредами обновить не забыли:)
Итак, на этой неделе:
В архив ушли города Кольцово и Яранск.
В список добавлен город:
Волжск (Республика Марий Эл)
Также по традиции благодарим активных участников совредов на этой неделе:
WOG69, Андрей, pottermic, bob, Манъ, lisichka-sakh, danil.shwetzov2014, тов. Вальтер.
Спасибро вам, ребята!
Сейчас в списке городов для совредов находится 33 населенных пункта, а 25 уже закончены и отправлены в архив.
Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.
В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России, Украины и Беларуси и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.
Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".
Приятного редактирования!