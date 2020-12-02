Клуб Народной карты

декабрь 2020
Завершение совреда в Бердянске
Vovan244
2 декабря 2020, 12:11

Вот и завершился совред. Всего взяло участие 30 человек.

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2 комментария
совместные редактирования
Неудобное новшество в языковой панели
dreskakadres
4 декабря 2020, 17:57

Сообщаю о том, что стало крайне неудобно устанавливать наименования объектов с использованием нескольких языков. При добавлении очередного поля наименования язык поля остаётся тем, который был выбран при сохранении предыдущего объекта. Приходится постоянно выбирать из списка нужный язык.

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8 комментариев
языки написания
Новые Яндекс.Панорамы в 6 регионах
Lobov Sergey
4 декабря 2020, 18:13

Рассказываем про обновления Яндекс.Панорам, которые произошли за последние две недели. В этот раз — сразу в шести регионах России.

Лоо. Руины византийского храма

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13 комментариев
news,панорамы
Заявки на 3d-модели и сxемы помещений.
veronikahmelevskaja
7 декабря 2020, 11:27

Предлагаю создать новый подраздел для оставления и взятия заявок на рисование 3d-моделей зданий и сxем помещений.

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6 комментариев
3D-модели,схемы помещений
Анонс новогодних мероприятий
Мария
7 декабря 2020, 18:10

Коллеги, скоро Новый год 🎉

Кое-кто уже начал спрашивать о том, когда в этом году состоится традиционная новогодняя встреча. Решили не откладывать вопрос в долгий ящик и рассказать о планах на встречу и не только.

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16 комментариев
новый год,news
Аэронавигация
qr2100 (AS VLG)
8 декабря 2020, 18:10

В правилах нет прямого запрета на средства авианавигации (к тому же ещё и устаревшей). Но нужны ли они на карте и тем более в справочнике?

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9 комментариев
запрещённые объекты,навигация
КПП - постройка или бизнес
alex
10 декабря 2020, 12:20

Правила гласят что КПП относятся к типу «Постройка, сооружение».

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14 комментариев
Спутниковый релиз 10.12.2020
Lobov Sergey
10 декабря 2020, 17:09

На Яндекс.Картах сегодня — очередное обновление спутниковых снимков. В этот раз обновления получили регионы Южного и Северо-Кавказского округов России, Брянская и Воронежская области, а также совсем небольшой приграничный кусочек Абхазии.

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10 комментариев
news,спутники
Висит груша, нельзя скушать
Удалённый пользователь
11 декабря 2020, 10:20

На карте есть не мало сложных дорожных объектов, где рука тянется перерисовать их так, что бы было аккуратнее, более соответствовало реальной обстановке, а так же и принятым правилам. Но они по вполне понятным причинам заблокированы.

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19 комментариев
дороги,Блокировка
Обновления правил 10.12.2020
Sand dan Glokta
11 декабря 2020, 13:20

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14 комментариев
news,Обновление Правил
Приложение Народная карта: версия 0.34
Мария
11 декабря 2020, 17:10

Всем привет!

Сегодня случилось внеочередное обновление приложения. Рассказываем о том, что изменилось.

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26 комментариев
приложение НЯК,news,снимки местности
Кусты
vere.min
14 декабря 2020, 11:15

Надо ли обозначать заросли кустарников лесным массивом? Как здесь, например: 56.640449, 41.293795, 56.627737, 41.442904, 56.622142, 41.440952

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10 комментариев
растительность,вопрос,лесной массив
Грузовая навигация в Европе
R39
14 декабря 2020, 11:31

Добрый день.

Подскажите, когда планируется внесение грузовых правок на карты Европы?

6 комментариев
дороги,грузовая маршрутизация
Как стать частью праздника?
Мария
14 декабря 2020, 15:15

Привет, друзья!

Хотим сделать небольшое напоминание о том, что у вас есть возможность принять участие в праздновании Нового года на НЯК.  О том, как это можно сделать, помимо непосредственного участия в новогодней встрече, мы напишем в этом посте.

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6 комментариев
новый год,news
Пауза в обработке заявок на схемы помещений
Lobov Sergey
14 декабря 2020, 18:30

Всем привет.

В этом году, как и в прошлом, на новогодних праздниках не будут обрабатываться новые заявки на рисование схем помещений. 

До Нового года будут обработаны заявки, созданные до 25 декабря включительно. Все заявки, поданные позже, также будут обработаны в порядке очереди, но уже в 2021 году, после каникул.

Просьба к народным картографам, которые планируют рисовать схемы помещений на новогодних праздниках, до 25 декабря подать заявки в нужном количестве, исходя из того времени, которое планируете уделять Народной карте в самом конце уходящего года и на каникулах.

news,схемы помещений
Рисование объектов типа "помещение, сооружение".
serg.sokoloff49
15 декабря 2020, 12:43

Имеется объект подходящий под категорию «помещение, сооружение». Пока там была обыкновенная помойка — всё было в порядке. Нарисовал «помещение, сооружение» — тоже всё в порядке. Поставил знак мусорки и началось — «нарушение Правил рисования и т. д. и т. п.». Нельзя, мол, рисовать — у него же фундамента нет. Как будто кто-то приезжал посмотреть. Заодно бы ему посмотреть на навесы от солнца в расположенном рядом д/саду или на Аллее Журналистов (что через дорогу). 

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8 комментариев
Объясните про "населённый пункт"
Дмитрий В.
15 декабря 2020, 12:46

3.2.2.3.4. Населённый пункт (уровень 4)

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10 комментариев
Предложение к Яндексу по атрибутированию топонимов
Дмитрий В.
15 декабря 2020, 12:55

Неофициальные (исторические) названия и приравненные к ним (неподтверждённые).

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5 комментариев
Название водного объекта
Дмитрий В.
15 декабря 2020, 12:56

Что делать в следующей ситуации?

Есть водный объект (ручей, речка, пруд, озеро и т. д.). Мне известно его историческое название, подтверждаемое источником (например, топографической картой XIX века). В XX веке это название было утрачено, а именно: просто перестало отображаться на общеизвестных топокартах мелкого масштаба (крупные карты того времени гостайна).

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41 комментарий
гидрография,названия
Приложение Народная карта — открываем новые страны
Мария
15 декабря 2020, 16:10

Всем привет!

Рады вам сообщить, что приложение Народная карта стало доступно сегодня  сразу в четырех новых странах — в Грузии, Таджикистане, Кыргызстане и Молдове.  

Душанбе, вид на Центральную соборную мечеть
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21 комментарий
приложение НЯК,снимки местности