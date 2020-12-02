Всем привет.

В этом году, как и в прошлом, на новогодних праздниках не будут обрабатываться новые заявки на рисование схем помещений.

До Нового года будут обработаны заявки, созданные до 25 декабря включительно. Все заявки, поданные позже, также будут обработаны в порядке очереди, но уже в 2021 году, после каникул.

Просьба к народным картографам, которые планируют рисовать схемы помещений на новогодних праздниках, до 25 декабря подать заявки в нужном количестве, исходя из того времени, которое планируете уделять Народной карте в самом конце уходящего года и на каникулах.