Вот и завершился совред. Всего взяло участие 30 человек.
Сообщаю о том, что стало крайне неудобно устанавливать наименования объектов с использованием нескольких языков. При добавлении очередного поля наименования язык поля остаётся тем, который был выбран при сохранении предыдущего объекта. Приходится постоянно выбирать из списка нужный язык.
Надо ли обозначать заросли кустарников лесным массивом? Как здесь, например: 56.640449, 41.293795, 56.627737, 41.442904, 56.622142, 41.440952
Добрый день.
Подскажите, когда планируется внесение грузовых правок на карты Европы?
Привет, друзья!
Хотим сделать небольшое напоминание о том, что у вас есть возможность принять участие в праздновании Нового года на НЯК. О том, как это можно сделать, помимо непосредственного участия в новогодней встрече, мы напишем в этом посте.
Всем привет.
В этом году, как и в прошлом, на новогодних праздниках не будут обрабатываться новые заявки на рисование схем помещений.
До Нового года будут обработаны заявки, созданные до 25 декабря включительно. Все заявки, поданные позже, также будут обработаны в порядке очереди, но уже в 2021 году, после каникул.
Просьба к народным картографам, которые планируют рисовать схемы помещений на новогодних праздниках, до 25 декабря подать заявки в нужном количестве, исходя из того времени, которое планируете уделять Народной карте в самом конце уходящего года и на каникулах.
Имеется объект подходящий под категорию «помещение, сооружение». Пока там была обыкновенная помойка — всё было в порядке. Нарисовал «помещение, сооружение» — тоже всё в порядке. Поставил знак мусорки и началось — «нарушение Правил рисования и т. д. и т. п.». Нельзя, мол, рисовать — у него же фундамента нет. Как будто кто-то приезжал посмотреть. Заодно бы ему посмотреть на навесы от солнца в расположенном рядом д/саду или на Аллее Журналистов (что через дорогу).
Что делать в следующей ситуации?
Есть водный объект (ручей, речка, пруд, озеро и т. д.). Мне известно его историческое название, подтверждаемое источником (например, топографической картой XIX века). В XX веке это название было утрачено, а именно: просто перестало отображаться на общеизвестных топокартах мелкого масштаба (крупные карты того времени гостайна).
Всем привет!
Рады вам сообщить, что приложение Народная карта стало доступно сегодня сразу в четырех новых странах — в Грузии, Таджикистане, Кыргызстане и Молдове.