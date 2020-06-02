Клуб Народной карты

июнь 2020
Совред в исландской провинции Eyjafjarðar
serenity
2 июня 2020, 14:49

Всем привет!  Приглашаю принять участие в совместном редактировании исландской провинции Eyjafjarðar!

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15 комментариев
совместные редактирования
Новое в редакторе НЯК. Выбор типа объекта для привязки адресов
Lobov Sergey
3 июня 2020, 14:56

Небольшое обновление в интерфейсе редактора.

При создании адресов теперь можно выбрать тип объекта для привязки.

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32 комментария
news,интерфейс,адреса
Новое в редакторе НЯК. Атрибуты доступности для маломобильных групп
Lobov Sergey
3 июня 2020, 15:36

Сегодня в блоке информации Справочника в слое «Места» расширился список атрибутов доступности для маломобильных групп населения. Теперь атрибутов четыре.

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32 комментария
news,места,Справочник
Обновление Правил: простановка резолюций у сообщений и предположений о неточностях
Lobov Sergey
3 июня 2020, 17:00

В разделе «Помощь» опубликованы Правила простановки резолюций у сообщений и предположений о неточностях.

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50 комментариев
news,правила,сообщения об ошибках
Обновление Правил 03.06.2020
Sand dan Glokta
4 июня 2020, 14:25

Приветствуем, Правила обновились.

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news,Обновление Правил
Промежуточные итоги исландского совреда
serenity
8 июня 2020, 11:37

Почти неделю длится совред в исландской провинции Eyjafjarðar. Он был неоднозначно воспринят народными картографами, но нашлось немало энтузиастов, внёсших большой вклад в редактирование.

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7 комментариев
совместные редактирования
Редактирование организаций, закрытых в Справочнике
Lobov Sergey
10 июня 2020, 13:22

В интерфейсе — небольшое изменение, связанное с редактированием организаций.

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17 комментариев
news,интерфейс,организации,Справочник
Эксперты в схемах помещений
Lobov Sergey
11 июня 2020, 19:00

Чуть больше 8 месяцев прошло с начала работы народных картографов со схемами помещений. За это время ими было нарисовано примерно 450 схем, которые сейчас опубликованы на Яндекс.Картах.

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17 комментариев
news,схемы помещений
Выбор типа объекта для привязки адресов: доработка интерфейса
Lobov Sergey
17 июня 2020, 14:56

Всем привет!

Две недели назад в НЯК появилась возможность выбрать тип объекта для привязки адресов. После этого нововведения, призванного улучшить работу саджеста, предлагающего список объектов для привязки, мы получили большое количество фидбека.
В основном он касался того, что привязывать адреса к единицам АТД (СНТ, деревням) стало менее удобно.

Поэтому сегодня, учитывая пожелания народных картографов, мы немного изменили логику выбора типа объекта для привязки. Улицы и единицы АТД теперь предлагаются для привязки вместе, по первому клику. А для привязки адреса ко всем остальным типам объектов (таких адресов примерно 0,02% от общего числа) нужно будет по-прежнему выбрать тип «Прочее».

Спасибо всем народным картографам, кто давал обратную связь в Клубе и чатах, объясняя и аргументируя свою позицию.

16 комментариев
news,интерфейс,адреса
Итоги исландского совреда
serenity
22 июня 2020, 15:34

Вот и пришло время закончить совред в Исландии. Тут речь идёт уже не об одной отдельно взятой области, а о всей Исландии, ведь народные картографы проявили такой интерес к отрисовке этой страны, что отрисованными оказались множество нас. пунктов за пределами территории совреда! Спасибо!

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6 комментариев
совместные редактирования
Отправить робота на работу!!!
I'mBot Сергей
24 июня 2020, 18:41

Требуется отправить робота отработать неточности адресной информации т. е. 

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6 комментариев
Зона действия знаков ограничения скорости 3.24, разъяснения, разбор типовых ошибок.
GVG_VLG
25 июня 2020, 15:57

Зона действия знаков 3.24 Ограничение скорости. Основные ошибки

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23 комментария
О выборе класса дорог
dreskakadres
26 июня 2020, 15:52

Здравствуйте.

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15 комментариев
класс дорог
Транспорт Армении
Tigran
30 июня 2020, 09:26

Сегодня хотель бы написать про 2-х человек из Армении.

Один из них сделал то, что до этого никто не хотель или были сложности в одиночку.

Спасибо ему за это.

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7 комментариев
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