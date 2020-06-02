Всем привет!

Две недели назад в НЯК появилась возможность выбрать тип объекта для привязки адресов. После этого нововведения, призванного улучшить работу саджеста, предлагающего список объектов для привязки, мы получили большое количество фидбека.

В основном он касался того, что привязывать адреса к единицам АТД (СНТ, деревням) стало менее удобно.

Поэтому сегодня, учитывая пожелания народных картографов, мы немного изменили логику выбора типа объекта для привязки. Улицы и единицы АТД теперь предлагаются для привязки вместе, по первому клику. А для привязки адреса ко всем остальным типам объектов (таких адресов примерно 0,02% от общего числа) нужно будет по-прежнему выбрать тип «Прочее».

Спасибо всем народным картографам, кто давал обратную связь в Клубе и чатах, объясняя и аргументируя свою позицию.