Всем привет! Приглашаю принять участие в совместном редактировании исландской провинции Eyjafjarðar!
Приветствуем, Правила обновились.
Всем привет!
Две недели назад в НЯК появилась возможность выбрать тип объекта для привязки адресов. После этого нововведения, призванного улучшить работу саджеста, предлагающего список объектов для привязки, мы получили большое количество фидбека.
В основном он касался того, что привязывать адреса к единицам АТД (СНТ, деревням) стало менее удобно.
Поэтому сегодня, учитывая пожелания народных картографов, мы немного изменили логику выбора типа объекта для привязки. Улицы и единицы АТД теперь предлагаются для привязки вместе, по первому клику. А для привязки адреса ко всем остальным типам объектов (таких адресов примерно 0,02% от общего числа) нужно будет по-прежнему выбрать тип «Прочее».
Спасибо всем народным картографам, кто давал обратную связь в Клубе и чатах, объясняя и аргументируя свою позицию.
Вот и пришло время закончить совред в Исландии. Тут речь идёт уже не об одной отдельно взятой области, а о всей Исландии, ведь народные картографы проявили такой интерес к отрисовке этой страны, что отрисованными оказались множество нас. пунктов за пределами территории совреда! Спасибо!