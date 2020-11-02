Клуб Народной карты

ноябрь 2020
Совред в Щёкино
serenity
2 ноября 2020, 10:21

Доброго всем дня и не мёрзнуть! Хочу предложить народным картографам совред в городе Щёкино, Тульская область. 

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5 комментариев
совместные редактирования
Улучшение чата
vere.min
2 ноября 2020, 13:30

С появлением мессенджера, я просто не могу связаться с пользователем — новичком.

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18 комментариев
Яндекс.Мессенджер
Обновление спутниковых снимков: 02-11-2020
Lobov Sergey
2 ноября 2020, 18:28

На Яндекс.Картах снова обновилось спутниковое покрытие. В отличие от предыдущего обновления, в этот раз новые снимки более сконцентрированы географически: от Кузбасса до Камчатки.
Общая площадь релиза составила 32 тысячи квадратных километров, 1% из которых — территория Китая (приграничный город Хэйхэ), а остальные новые спутниковые снимки появились в 13 регионах России в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

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17 комментариев
news,спутники
Подробное отображение парков на Яндекс.Картах
Lobov Sergey
5 ноября 2020, 18:49

В этом посте мы хотим рассказать про подробную отрисовку растительности в парках и скверах.

Сейчас на Яндекс.Картах есть два варианта отображения парков и скверов: упрощенное (именно так отображается подавляющее большинство парков) и подробное (включено для небольшого числа парков).

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15 комментариев
растительность
Обновления в редакторе НЯК
Lobov Sergey
5 ноября 2020, 19:38

Сегодня на Народной карте два небольших обновления, и оба реализованы по просьбам народных картографов.

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22 комментария
news,интерфейс
Прогулка-Прокатка с программой Народная Карта
MaXsus sl
6 ноября 2020, 17:29

Здравствуйте! Я хочу рассказать про прогулку с приложением НК, которая состоялась 1 ноября в Курске. 

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14 комментариев
Прогулка,прогулка с блокнотом
Особенности именования улиц на нескольких языках
Agvares
6 ноября 2020, 17:30

Рисую карту в Казахстане и столкнулся с таким вопросом: при переводе названия улицы с русского языка и обратно переводится ли оно полностью?
 

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10 комментариев
Перевод,Название улицы
Новые Яндекс.Панорамы: Казань, Киров, Кострома
Lobov Sergey
12 ноября 2020, 16:30

Всем привет!

Хотим рассказать об обновлениях в слое Яндекс.Панорамы, которые произошли за последние недели на Яндекс.Картах.

Свияжск

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17 комментариев
Приложение Народная карта: версия 0.32
Мария
13 ноября 2020, 18:00

Всем привет!

Сегодня произошло очередное обновление приложения. О некоторых изменениях нам хотелось бы рассказать здесь. 

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67 комментариев
приложение НЯК,news
История одного картографа: Agent Mois
Umr25
16 ноября 2020, 14:00

Всем привет!

В социальной сети Вконтакте ведется неофициальный блог Народной карты, администраторы которого создали рубрику, похожую на ту, которая ранее публиковалась в Клубе — История одного картографа. Представляем вам одного из героев  — Agent Mois.

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4 комментария
история одного картографа
Совред в городе Бердянск + источники информации
Vovan244
16 ноября 2020, 14:01

Всем привет, в этот раз в предлагаю всем нашим любителям архитектурного искусства и красоты поучаствовать в совреде в курортно-известном городе Бердянск

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2 комментария
совместные редактирования
Правила общения в чате Флудилка НЯК (неофициальный чат)
Smillmappin
16 ноября 2020, 14:45

Ссылка
Всем привет!

Добро пожаловать в группу Флудилка НЯК 🙂

В данной группе можно обсуждать любые темы которые не пересекаются с повесткой в официальной группе Народная карта, а так же не нарушают законодательство РФ. В остальном ограничений нет!

Чтобы общение проходило в максимально приятной и продуктивной форме, ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами этого чата.

Участники, которые не заходили в Мессенджер более 4-х месяцев будут удалены из чата.

Дата создания чата: 20.10.2020

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22 комментария
чат
Отображение проектируемых проездов на карте
Altaridey
16 ноября 2020, 19:20

Хочу поднять давно наболевшую тему в Москве как «проектируемые проезды».

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28 комментариев
Новое в редакторе НЯК. Объединение простых контуров
Lobov Sergey
17 ноября 2020, 16:41

Важно! Мы обнаружили нештатное поведение новой опции в ряде случаев, поэтому пока убрали права на нее.

В Народной карте для простых контуров (здания, территории) доступна опция разрезания, когда контур можно разделить на две или больше смежных частей.

Сегодня появилась возможность сделать и обратную операцию — объединить геометрию двух и более смежных или пересекающихся контуров.

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30 комментариев
интерфейс,здания,территории
Подчиненные единицы АТД в карточке объекта
Lobov Sergey
19 ноября 2020, 13:34

Всем привет!

На Народной карте небольшое обновление в слое «Административное деление».

Теперь в карточке административной единицы можно посмотреть не только «родителя» (единицу АТД более высокого уровня, в состав которого входит объект), но и подчиненные единицы АТД.

В ряде случаев новый блок в карточке будет полезен как для просмотра всех подчиненных единиц, так и для перехода к нужной единице.

20 комментариев
news,интерфейс,административное деление
Полосность
Денис П.
19 ноября 2020, 17:04

Доброе утро, в службе поддержки мне рекомендовали сделать данный пост для обсуждения необходимости внесения изменений в правила отображения полосности для случаев, когда нет вариативность проезда.

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39 комментариев
полосность,Движение по полосе
Точки прибытия
Ivo Schenkenberg
23 ноября 2020, 11:10

Почему бы не сделать доступным для пользователей создание и редактирование такого объекта, как «точка прибытия» для адресов и организаций? Это позволило бы решить множество проблем с навигацией. 

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31 комментарий
Отмена собственных жалоб и запросов на удаление
Alexxegorov
24 ноября 2020, 12:30

Предлагаю реализовать возможность отменять собственные запросы на удаление и сообщения об ошибках (жалобы). Сейчас их можно удалить как комментарии к объекту, но это никак не влияет на обработку запросов при модерации. 

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17 комментариев
сообщения об ошибках,удаление,комментарии,предложения по улучшению,предложение,модерация
Как подвинуть дорогу (реку) целиком?
Сергей К.
24 ноября 2020, 12:41

Я заметил, что в области, где я редактирую, все объекты карты (дороги, реки) сдвинуты относительно спутниковой карты в одном и том же направлении на одно и то же расстояние. Редактировать по одной точке — очень трудоемко, счет точек идет на сотни и тысячи.  Подскажите, может быть, есть возможность выделить дорогу целиком и подвинуть ее как единое целое?

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10 комментариев
Изменение интерфейса кнопки Мессенджера
Lobov Sergey
25 ноября 2020, 15:54

Мы нередко получали фидбек о том, что народные картографы пропускают и не читают новые сообщения в Народной карте, потому что кнопка плохо видна.

Мы доработали кнопку Мессенджера, и теперь после получения сообщения она выглядит так:

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17 комментариев
интерфейс,news,Яндекс.Мессенджер