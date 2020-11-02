В этом посте мы хотим рассказать про подробную отрисовку растительности в парках и скверах.

Сейчас на Яндекс.Картах есть два варианта отображения парков и скверов: упрощенное (именно так отображается подавляющее большинство парков) и подробное (включено для небольшого числа парков).