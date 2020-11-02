Доброго всем дня и не мёрзнуть! Хочу предложить народным картографам совред в городе Щёкино, Тульская область.
На Яндекс.Картах снова обновилось спутниковое покрытие. В отличие от предыдущего обновления, в этот раз новые снимки более сконцентрированы географически: от Кузбасса до Камчатки.
Общая площадь релиза составила 32 тысячи квадратных километров, 1% из которых — территория Китая (приграничный город Хэйхэ), а остальные новые спутниковые снимки появились в 13 регионах России в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
В этом посте мы хотим рассказать про подробную отрисовку растительности в парках и скверах.
Сейчас на Яндекс.Картах есть два варианта отображения парков и скверов: упрощенное (именно так отображается подавляющее большинство парков) и подробное (включено для небольшого числа парков).
Всем привет!
Сегодня произошло очередное обновление приложения. О некоторых изменениях нам хотелось бы рассказать здесь.
Всем привет!
В социальной сети Вконтакте ведется неофициальный блог Народной карты, администраторы которого создали рубрику, похожую на ту, которая ранее публиковалась в Клубе — История одного картографа. Представляем вам одного из героев — Agent Mois.
Всем привет, в этот раз в предлагаю всем нашим любителям архитектурного искусства и красоты поучаствовать в совреде в курортно-известном городе Бердянск.
Ссылка
Всем привет!
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Дата создания чата: 20.10.2020
Важно! Мы обнаружили нештатное поведение новой опции в ряде случаев, поэтому пока убрали права на нее.
В Народной карте для простых контуров (здания, территории) доступна опция разрезания, когда контур можно разделить на две или больше смежных частей.
Сегодня появилась возможность сделать и обратную операцию — объединить геометрию двух и более смежных или пересекающихся контуров.
Всем привет!
На Народной карте небольшое обновление в слое «Административное деление».
Теперь в карточке административной единицы можно посмотреть не только «родителя» (единицу АТД более высокого уровня, в состав которого входит объект), но и подчиненные единицы АТД.
В ряде случаев новый блок в карточке будет полезен как для просмотра всех подчиненных единиц, так и для перехода к нужной единице.
Я заметил, что в области, где я редактирую, все объекты карты (дороги, реки) сдвинуты относительно спутниковой карты в одном и том же направлении на одно и то же расстояние. Редактировать по одной точке — очень трудоемко, счет точек идет на сотни и тысячи. Подскажите, может быть, есть возможность выделить дорогу целиком и подвинуть ее как единое целое?