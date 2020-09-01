Хотим рассказать о небольших изменениях в работе с точками организаций на карте.

Если посмотреть на вопросы и фидбек, которые приходят к нам и касаются данных на карте, то значимая часть сводится к вопросу «Почему организация не показывается на карте, я же добавил ее в данные?».