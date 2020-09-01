Клуб Народной карты

сентябрь 2020
Проверка дорожного графа
I'mBot Сергей
1 сентября 2020, 16:08

Хотелось бы попросить добавить функцию эмулирования прокладки маршрута. 

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31 комментарий
Новые панорамы Вологодской области
Lobov Sergey
3 сентября 2020, 17:00

На Яндекс.Картах продолжают публиковаться новые панорамы, снятые этим летом.

На этот раз обновления произошли в Вологодской области. Всего на карты добавлены панорамы 650 километров улиц и дорог, это более 25 тысяч новых панорамных снимков.

Ферапонтов монастырь

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12 комментариев
панорамы,news
Выделять усадебную застройку (Частный сектор) на картах цветом по территориям всех усадеб стоящих рядом. Иначе - выделять цветом дома стоящие на территориях усадеб.
Удалённый пользователь
7 сентября 2020, 09:00

Нарисованные вокруг участков в частном секторе (Усадебной застройке) заборы загромождают карту, делают её не читаемой.

Предлагаю воспользоваться опытом других картографических сервисов (Пример 2gis), а также опытом карт до цифровой эпохи, и выделять усадебную застройку на картах цветом.

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17 комментариев
За что разрезали Толстопальцево?
Ivo Schenkenberg
9 сентября 2020, 16:01

Вопрос о территориальной принадлежности посёлка Толстопальцево (в составе Москвы).

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7 комментариев
3 в 1. Бухты, гаражи промзоной, ерики.
Сергей
10 сентября 2020, 15:51

Не буду разбивать пост на три разных, обойдемся одним.

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60 комментариев
Обновление спутниковых снимков. 16-09-2020
Lobov Sergey
16 сентября 2020, 16:26

Сегодня на Яндекс.Картах обновились спутниковые снимки.

Обновления коснулись регионов России, Хельсинки и окрестностей, а также нескольких литовских городов.

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15 комментариев
news,спутниковые снимки
Совред одного дня
Удалённый пользователь
17 сентября 2020, 07:00

Совред одного дня

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10 комментариев
совместные редактирования
Приложение НЯК: комментарии для сообщений о неточностях
Мария
17 сентября 2020, 10:05

Всем привет!

Небольшое, но важное дополнение в приложении Народная карта — теперь к сообщениям о неточностях можно оставлять комментарий. 


 

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13 комментариев
приложение НЯК,news
Новый дизайн слоя Снимки местности
Мария
17 сентября 2020, 14:45

Всем привет!

В сегодняшнем  релизе произошло значительное преобразование слоя Снимки местности. Рассмотрим подробнее, что же изменилось.

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55 комментариев
дизайн, news,снимки с видеорегистраторов
Завершение "совреда одного дня"
Удалённый пользователь
18 сентября 2020, 11:25

Совред одного дня завершён!

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16 комментариев
совместные редактирования
Неделя съемки в приложении «Народная карта»
Lobov Sergey
18 сентября 2020, 12:00

Сегодня мы начинаем Неделю съемки маршрутов и сбора неточностей в приложении «Народная карта». Приглашаем всех народных картографов к участию!

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96 комментариев
news,снимки местности,зеркала
Конфликты отображения иконок организаций
Lobov Sergey
21 сентября 2020, 18:59

Хотим рассказать о небольших изменениях в работе с точками организаций на карте.

Если посмотреть на вопросы и фидбек, которые приходят к нам и касаются данных на карте, то значимая часть сводится к вопросу «Почему организация не показывается на карте, я же добавил ее в данные?».

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38 комментариев
news,места,организации,интерфейс
Съемки местности за границей
Igor Mercator
22 сентября 2020, 12:54

Планы по расширению списка стран, в которых снимки отображаются на карте.

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15 комментариев
приложение
Новые Яндекс.Панорамы: Петрозаводск, Тюмень, Челябинск
Lobov Sergey
22 сентября 2020, 14:39

Сегодня мы хотим рассказать об очередных обновлениях Яндекс.Панорам, которые произошли на прошлой неделе.

Как и в предыдущих релизах, новые съемки сгруппированы по регионам: как правило один и тот же панорамомобиль (или панорамомобили) снимает региональный центр, и, иногда, несколько городов региона.

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13 комментариев
news,панорамы
Изменения в новом дизайне Снимков местности
Мария
23 сентября 2020, 13:25

Всем привет!

На прошлой неделе обновился дизайн слоя Снимки местности.  Слой стал выглядеть более лаконично, возросло удобство его использования, что было отмечено в комментариях. Также были и комментарии о преимуществах старого слоя. Мы решили оставить возможность использовать и старый дизайн, чтобы каждый мог легко выбрать подходящий в данный момент вариант.

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20 комментариев
news,интерфейс,снимки местности
Неделя съемки в приложении Народная карта. Промежуточные итоги
Lobov Sergey
24 сентября 2020, 09:00

Всем привет!

Подводим первые промежуточные итоги Недели съемки в приложении Народная карта, которая стартовала в прошлую пятницу.

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9 комментариев
зеркала,снимки местности
Добавить кнопку Опроса пользователей
I'mBot Сергей
28 сентября 2020, 18:21

Доброго всем времени!!!

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10 комментариев
Памятники ВОВ на Народной карте
Lobov Sergey
30 сентября 2020, 11:38

Хотим рассказать о работах с данными в слое Места, которые сейчас проводятся на карте.

В течение последнего месяца в несколько приемов на Народную карту было загружено более 55 тысяч военных памятников.

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28 комментариев
news,места,достопримечательности
Неделя съемки в приложении Народная карта. Промежуточные итоги-2
Lobov Sergey
30 сентября 2020, 16:15

Сегодня мы подводим промежуточные итоги продолжающейся Недели съемки в приложении Народная карта.

С первых промежуточных итогов числа на обоих счетчиках увеличились в два с лишним раза: до 1 549 неточностей по одиночным снимкам и 52 600 километров дорог.

В отличие от прошлого поста, где мы смотрели в основном на активность по странам и регионам, сейчас хочется обратить внимание на населенные пункты, где пользователи приложения сделали больше всего фото.

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10 комментариев
news,снимки местности