Хотелось бы попросить добавить функцию эмулирования прокладки маршрута.
Нарисованные вокруг участков в частном секторе (Усадебной застройке) заборы загромождают карту, делают её не читаемой.
Предлагаю воспользоваться опытом других картографических сервисов (Пример 2gis), а также опытом карт до цифровой эпохи, и выделять усадебную застройку на картах цветом.
Всем привет!
Небольшое, но важное дополнение в приложении Народная карта — теперь к сообщениям о неточностях можно оставлять комментарий.
Сегодня мы начинаем Неделю съемки маршрутов и сбора неточностей в приложении «Народная карта». Приглашаем всех народных картографов к участию!
Хотим рассказать о небольших изменениях в работе с точками организаций на карте.
Если посмотреть на вопросы и фидбек, которые приходят к нам и касаются данных на карте, то значимая часть сводится к вопросу «Почему организация не показывается на карте, я же добавил ее в данные?».
Сегодня мы хотим рассказать об очередных обновлениях Яндекс.Панорам, которые произошли на прошлой неделе.
Как и в предыдущих релизах, новые съемки сгруппированы по регионам: как правило один и тот же панорамомобиль (или панорамомобили) снимает региональный центр, и, иногда, несколько городов региона.
Всем привет!
На прошлой неделе обновился дизайн слоя Снимки местности. Слой стал выглядеть более лаконично, возросло удобство его использования, что было отмечено в комментариях. Также были и комментарии о преимуществах старого слоя. Мы решили оставить возможность использовать и старый дизайн, чтобы каждый мог легко выбрать подходящий в данный момент вариант.
Всем привет!
Подводим первые промежуточные итоги Недели съемки в приложении Народная карта, которая стартовала в прошлую пятницу.
Сегодня мы подводим промежуточные итоги продолжающейся Недели съемки в приложении Народная карта.
С первых промежуточных итогов числа на обоих счетчиках увеличились в два с лишним раза: до 1 549 неточностей по одиночным снимкам и 52 600 километров дорог.
В отличие от прошлого поста, где мы смотрели в основном на активность по странам и регионам, сейчас хочется обратить внимание на населенные пункты, где пользователи приложения сделали больше всего фото.