Здравствуйте!
Я прочитал две немного противоречивые информации и хотел бы разобраться
Одна сайты, расположенные на бесплатных хостингах в рекламную сеть не принимаются
Вторая сайты, созданные на хостинге от Ucoz могут быть приняты, если владелец имеет статус премиум-пользователя (на сайте нет юкозовской рекламы, я оплачиваю этот пакет услуг)
Отсюда вопрос обязательно ли приобретение собственного домена (второго уровня) для вступления в рекламную сеть Яндекса
Если нет, то могу ли я оставить .at.ua или мне необходимо всё-равно приобретать домен (того же третьего уровня, так как я - не владелец торговой марки и .ua мне не грозит)
Здравствуйте!
сайт http://vetrodvig.ru/, требуется убрать на странице контакты-http://vetrodvig.ru/?page_id=941, подскажите пожайлуста, кто знаком с программированием.
Можно ли менять расположение рекламного блока на сайте, созданном на Narod2.ru?
На новом сервисе Narod2.ru появилось больше возможностей, а как насчет расположения рекламного блока? Можно ли поставить рекламный блок в любое место, вручную меняя исходный код в html-странице? Или код добавляется автоматически?
Я заливал сайт вручную по FTP. При создании сайта нажал только кнопку "Создать", конструктором пользоваться не собираюсь.
Но стали жаловаться пользователи, что при просмотре рекламы им высвечивается что они робот я попросить прислать их скриншот в принципе не могу могут посчитать это как накрутка посоветуйте как поступить и вообще что это такое может быть? Проверил сайт на вирусы вирусов нет!
Мой сайт http://magichand.ru
Несколько лет уже сотрудничаю с РСЯ, включив рекламный блок директа на всех страницах сайта справочника Сочи. За это время мне однозначно понравилась стабильность дохода. Обратив на это внимание попробовал месяц назад добавить ещё один блок директа по центру страницы. Результатом стало значительное увеличение дохода (более чем в 2 раза).
Вопрос у меня по вновь добавленному мной в рся сайту национального парка Сочи, который, судя по статистике, не приносит дохода уже два дня. Сегодня попробовал сам зайти в Интернет кафе - сделал клики, но в статистике по прежнему пусто.
Может быть такое, что код не работает? статус площадки рабочий..
Здравствуйте.
Как можно узнавать с каких страниц переходы с рекламных объявлений Яндекса?
В Яндекс.Метрике такую возможность я не обнаружил.
Считаю данную функцию полезной, ибо позволяет анализировать ситуацию и создавать более качественные страницы, на основе анализа про уже имеющиеся.
Ситуация такая:
- РСЯ берет с заказчика рекламы НДС (18%) со всей суммы
- я откручиваю эту рекламу, но не являюсь плательщиком НДС, ибо работаю по упрощенке (6%).
Получается целая куча косяков:
1) я ни с того ни с сего лишаюсь 18% своей прибыли
2) с моей части суммы налоги снимаются два раза: 18% НДС + 6% УСН
3) РСЯ не имеет права платить налоги за чужое юрлицо (в данном случае НДС за меня), тем более, что я его платить не должен.
Можно узнать, по какой причине РСЯ снимает НДС со всей суммы (а не только со своей части) и почему миллионы рублей (если прикинуть примерное количество упрощенцев, откручивающих рекламу Директа) вылетают в трубу?
Привет! Раньше у меня стояло 7 рекламных объявлений. Два под статьёй, пять в правой колонке.
Вчера решил попробовать ради эксперимента очистить сайт от излишней рекламы. Снял все тиеры, снял также 5 рекламных объявлений РСЯ из правой колонки. Остались только объявления под статьёй.
Сегодня наблюдаю рост цены клика примерно в 2-2,5 раза. Таким образом я уменьшил объём рекламы на сайте (снял 9 тизерных блоков и 5 рекламных объявлений), а доход только вырос. Вопрос: это закономерно? Или это сегодня только случайный вспелеск цены клика?
Интересен вопрос принимаются сайты в рекламную сеть яндекса на хостинге юкоз?
Коллеги, хочу поделиться результатами эксперимента по сокращению количества рекламных блоков на своей площадке.
Доход от РСЯ снизился не более чем на 10-15%, так как те 5 объявлений, которые я удалил были в менее кликабельной правой колонке (по сравнению с местом под статьёй (два объявления), которое самое кликабельное на моём сайте).
Другие рекламные партнёрские программы я также подсократил. В частности почти избаил сайт от тизерных блоков и уменьшил количество блоков AdSense. Суммарный доход с площадки с посещамостью 3000 читателей сократился не более чем процентов на 20-25. Что также объясняется и сезонным спадом в деловой тематике и сокращением рекламы.
Сокращал те рекламные блоки, которые приносили в последнее время меньше всего денег. Таким образом на сайте осталась только эффективная реклама. А за счёт того, что её стало меньше, конверсия на оставшихся блоках должна в теории подрасти.
Что я получил в итоге? Чуть просевшие доходы. Да, это неприятно. Но зато читатели стали активнее оставлять комментарии и чаще подписываться на группу вконтакте. Чуть подросла глубина просмотров. Сайт стал выглядеть не как рекламная желатая интернет-газета, а как полностью белый и качественный проект.
Раньше тизерные блоки (без всякой чернухи типа 18+) хотя бы весомый доход давали, но в последнее время они совсем уж скисли и дохода с этой рекламы почти не стало. Так стоит ли портить вид сайта ради копеек?
Мой собственный вывод таков: лучше сконцентрировать усилия не на вечном повышении конверсии и экспериментах с цветовыми схемами. А на развитии проекта. Лучше думать как поднять посещаемость в 10 раз, чем фокусироваться на 10 процентном росте доходов.
Как вы знаете, в Рекламной сети Яндекса уже несколько месяцев работает специальная почта для консультаций по повышению эффективности Яндекс.Директа на ваших сайтах — advice@partner.yandex.ru. Мы понимаем, что все сайты уникальны, поэтому подбираем индивидуальные решения для каждого. Тем не менее, есть некоторые советы, которые можно дать всем вебмастерам.
С момента запуска службы консультаций мы получили от вас сотни обращений. На основе этих запросов мы подготовили несколько простых рекомендаций по размещению блоков Директа на сайте. Выполнив эти рекомендации, вы сможете повысить эффективность рекламы, не дожидаясь ответа наших специалистов.
1. Размещайте рекламные блоки там, где ваши пользователи их увидят
Лучше всего размещать рекламу в первом экране (той части сайта, которая видна пользователям без прокрутки колесика мыши) — там ее увидит большинство посетителей сайта. Как правило, пользователи чаще всего обращают внимание на определенные области страницы: основной контент, навигационное меню, комментарии других пользователей — старайтесь размещать рекламные блоки ближе к ним. Очень немногие заметят рекламу, размещенную в шапке или в подвале сайта.
Идеальное место для расположения рекламного блока — в тех областях страницы, после просмотра которых, пользователи эту страницу покидают (переходят по ссылке или закрывают вкладку). Это может быть последний абзац статьи, место между текстом и комментариями, место под комментариями, область рядом с навигационным меню или рядом с навигационным блоком со списком страниц. Однако не стоит забывать об удобстве для ваших пользователей — следите за тем, чтобы реклама не заслоняла собой основной контент, и не размещайте блоки во весь первый экран.
2. Сделайте так, чтобы посетители сайта заинтересовались рекламой
Для этого блоки Директа должны быть достаточно заметными, но в то же время не слишком яркими, чтобы не вызывать у пользователей раздражение.
Чтобы реклама стала заметней, сделайте размер текста объявлений немного крупнее основного контента: чаще всего реклама находится вне зоны внимания пользователей, поэтому должна быть выделена. Для заголовков и текста объявлений используйте такие цвета, чтобы текст было легко читать на фоне подложки. Используйте иконки сайтов.
Чтобы реклама не раздражала пользователей, не делайте ее слишком яркой, исключите из нее кислотные цвета. Постарайтесь использовать в объявлениях ту же цветовую гамму, что и в дизайне сайта. Изменение стандартных настроек дизайна на индивидуальные может значительно повысить ваш доход — отдача от размещения может вырасти в несколько раз.
3. Анализируйте эффективность размещения
На величину заработка от участия в рекламной сети влияет множество факторов. Обращайте внимание на то, все ли посетители видят рекламу — в партнерском интерфейсе вы найдете показатель того, какой процент посетителей рекламу не увидели. Также вы можете воспользоваться отчетами Яндекс.Метрики для измерения статистики переходов на сайте и отслеживания поведения пользователей —картой ссылок и Вебвизором.
Внедряйте новые решения в размещение и дизайн блоков и отслеживайте изменения CTR. Проводите наблюдения в течение как минимум нескольких дней, прежде чем принимать решение о том, оставить ли изменение в силе или вернуть предыдущий вариант, фиксируйте все изменения в Журнале событий.
Если вы используете на страницах своего сайта более одного блока Директа, обязательно установите срезы статистики — только так вы сможете узнать, какую отдачу дает каждый блок.
Если на странице есть блоки Директа, которые практически не приносят кликов, попробуйте их удалить — это может положительно сказаться на эффективности оставшейся рекламы.
В исходном коде страницы размещайте блоки Директа в зависимости от того, как много кликов приносит каждый из них. Чем выше находится блок в исходном коде, тем более доходные объявления в нем показываются.
Попробуйте также сократить количество блоков — так вы можете увеличить средний CPCобъявлений.
Обращайте внимание на то, как изменяется кликабельность блоков с рекламой в зависимости от способа привлечения аудитории — например, при использовании нового источника трафика или после оптимизации семантического ядра сайта.
Мы уверены, что эти простые советы помогут вам получать больший доход от участия в Рекламной сети Яндекса. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, будем рады ответить на них в комментариях к этому посту.