Здравствуйте!

На сайте http://mooml.com/ более 11000 документов совершенно бесплатно, сайт новый и только набирает посещаемость (причем с каждой неделей все больше). На сайте мало статей, это да, но как я сказал выше сайт новый, а я выкладываю только документы, еще мало людей захотели прорекламировать здесь себя или свои сайты. Так же все выложенное на сайте соответствует законам РФ. Так же документы выкладываются не только полностью в архиве но и на страницы полностью или частично, и допустим есть ГОСТ вагонка (там вся страница о вагонке), что не найдется рекламных блоков по вагонке?

Сайт пока прописан для архитекторов, проектировщиков и тд. сам был в этом клане и знаю как сложно найти документы, но я кроме строительных собираюсь выложить и по отраслям но не хватает рук!

И поиском пользуются уже более 100 человек через 1-2 месяца мне придется полюбому что то думать так как вы не дадите без рекламы пользоваться поиском с более 1000 поисков в сутки!

Нет мне просто реально не охота уходить в googl.