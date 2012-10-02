Клуб Рекламной сети Яндекса

октябрь 2012
Почему вы не хотите принимать меня в РСЯ
bodyakr
2 октября 2012, 14:41

Здравствуйте!

На сайте http://mooml.com/ более 11000 документов совершенно бесплатно, сайт новый и только набирает посещаемость (причем с каждой неделей все больше). На сайте мало статей, это да, но как я сказал выше сайт новый, а я выкладываю только документы, еще мало людей захотели прорекламировать здесь себя или свои сайты. Так же все выложенное на сайте соответствует законам РФ. Так же документы выкладываются не только полностью в архиве но и на страницы полностью или частично, и допустим есть ГОСТ вагонка (там вся страница о вагонке), что не найдется рекламных блоков по вагонке?

Сайт пока прописан для архитекторов, проектировщиков и тд. сам был в этом клане и знаю как сложно найти документы, но я кроме строительных собираюсь выложить и по отраслям но не хватает рук!

И поиском пользуются уже более 100 человек через 1-2 месяца мне придется полюбому что то думать так как вы не дадите без рекламы пользоваться поиском с более 1000 поисков в сутки!

Нет мне просто реально не охота уходить в googl.
2 комментария
Как узнать у каждой статьи CPC ?
jkeks1
2 октября 2012, 14:44

Есть большой сайт, больше 5к страниц.

Материалы там разноплановые соответственнои CPC везде разный.

Как мне узнать CPC для каждой статьи ?

 

Пока вижу один вариант:

Сбрасывать в лог текущий баланс

Затем этот отчет накладывать на отчет из Метрики (который кстати не существует, поэтому надо руками что-то изобретать)

И тогда получим этот несчестный CPC, но крайне примерный. ProfitPartner обещали АПИ для баланса, однако ждать погоды у моря - не торт.

Есть ли какие-то более человеческие способы ?

 

А да.. срезы.. у PP можно сделать всего 50 срезов - это издевательство. У других ЦОП вообще не представляю что есть и как сделано, но думаю что врядли сильные отличия.

 

Помогите пожалуйста.

12 комментариев
Можно ли так так размещать рекламу?
dimqa.lmaestro
2 октября 2012, 14:56

3 комментария
Хотел узнать, что это такое "Работает. Модератор принял изменения"
theseregab
4 октября 2012, 18:20

Хотел узнать, что это такое "Модератор принял изменения"?
Сегодня в РСЯ появилась такая надпись "Работает. Модератор принял изменения" напротив моей площадки, подскажите что это означает?

В рекламных блоках ничего не менял.

В саппорт яндекса уже написал. 

11 комментариев
Что нужно сделать чтобы ЯндексДирект стал чаще обновлять стату ?
jkeks1
9 октября 2012, 17:14

Данные по балансу в РСЯ обновляются со странной периодичностью, например сегодня:

08:12

08:37

09:07

09:37

10:27

11:08

11:27

12:27

16:32

17:10

17:28

18:39

18:58

19:28

20:28

21:08

22:10

22:29

Почему нельзя показывать данные в реальном времени, или хотя бы раз в минуту обновлять данные ?
Ответы в виде: да это никому не надо - писать не нужно, это и так понятно что вам это не нужно, а другим нужно.
3 комментария
Подскажите это нормальня кликабельность ?
front-gold
9 октября 2012, 17:26



Добрый день!


подскажите это нормальня кликабельность ? 

если нет то порекомендуйте как поднять ? сайт http://www.endemik.ru/

реклама на 
http://www.endemik.ru/index.php?page=products

http://www.endemik.ru/index.php?page=products&product=krasnyj-koren



http://www.endemik.ru/index.php?page=helpful 
http://www.endemik.ru/index.php?page=helpful&article=melaminovaya-gubka

500 уникальный посетителей в день.

Спасибо

13 комментариев
Вечная наверное тема - отказывают в принятии сайта...
gylhataj
9 октября 2012, 17:33
Добрый вечер всем! У меня отклонили уже 3 заявку. Пишут: Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса. Помогите исправить то, что не нравится на моем сайте, устала строить предположения, хочется квалифицированный совет услышать. Вот мой сайт: http://gylhataj.ru/
8 комментариев
отказ РСЯ
Крутилка показа объявлений...
auto-school.by
9 октября 2012, 18:21

Всем Здравствуйте!

 

Только что вступил в клуб любителей РСЯ.

 

Подскажите, пожалуйста.

 

Если я поставлю рекламный блок, состоящий из максимального числа объявлений (вроде 9) могу ли я его заключить в атрибут marquee . Таким образом, получится мини крутилка показа объявлений. То есть фактически будут видны только три или четыре, постепенно сменяя друг друга. Экономиться место под рекламу, да и некоторая динамика привлекает внимание посетителей.

 

Это не будет расцениваться как нарушение?

 

Всем Спасибо!

2 комментария
Долгая модерация площадки
aksen1488
10 октября 2012, 15:50

Моя площадка находится на модерации уже как неделя. #325316

8 комментариев
Заблокированные площадки
stuzov
11 октября 2012, 12:39

Скажите, а если площадка была заблокирована в РСЯ, возможна ли её разблокировка и если да, то в каких случаях?

При этом сам аккаунт заблокирован не был.

13 комментариев
Уведомления о перечислениях денежных средств
Алексей
11 октября 2012, 12:59

Здравствуйте.

Как известно, РСЯ перечисляет деньги нестрого в один определённый день, а в промежутке с 10 по 20 число. У меня деньги перечисляются на пластиковую карточку. Но, на карточке услуга СМС о поступлении денег не подключена. Поэтому, с 10 числа и до поступления денег приходиться периодически заходить в интернет-банкинг моего банка.

А можно ли сделать так, чтобы когда Яндекс перечислит деньги, то веб-мастеру приходило бы письмо на е-майл или СМС на телефон, что РСЯ деньги перечислил?

Я, думаю, что это услуга была бы востребована.

16 комментариев
Цена за клик вырастит если на странице будет всего один блок?
Ufa
12 октября 2012, 14:39

Уже не первый раз слышу, что если на странице будет размешен всего один блок рекламы (любой) и по нему будет произведен клик, то цена идет выше, чем если бы на странице было расположено, например, два под Title и 4-ре после поста (по рекомендация того же Профит-партнер). Так ли это?

11 комментариев
клик,цена за клик,блок,цена,один
Вакансия: менеджер по работе с партнерами РСЯ
qzminn
12 октября 2012, 15:34

Команда Рекламной сети Яндекса каждый день работает над тем, чтобы пользователи интернета могли найти лучшие предложения наших рекламодателей, а сайты-партнеры РСЯ - получить достойное вознаграждение для развития своих проектов. Количество и сложность наших задач велики, но мы стремимся делать еще больше. Мы расширяемся, и сегодня нам требуется высококвалифицированный специалист на должность менеджера по работе с партнерами. Я уверен, что среди вас есть те, кто готов стать частью нашей команды, и вместе с нами работать над развитием Рекламной сети Яндекса.

Если вам интересна работа в ведущей технологической компании, и при этом вы прекрасно разбираетесь в интернет-рекламе, мы ждем вас. Узнать подробности и заполнить анкету вы можете на странице вакансии

Нет комментариев
Возьмут или не возьмут в РСЯ?
Sfera214
15 октября 2012, 13:16

Хотелось бы услышать ваше мнение по сайту http://gdevdnepropetrovske.ru/ хочу подать заявку в РСЯ через ЦОП. 

Какой ЦОП лучше выбрать?

По каким причинам могут не принять в РСЯ?

14 комментариев
Проблемы с отображением объявлений РСЯ
natkos0760
15 октября 2012, 13:19

Здравствуйте! 

На моем сайте http://djbiography.ru в каждой статье должно отображаться два блока с рекламой. Один содержит два объявления и стоит после заголовка, другой - три объявления и стоит внизу, перед формой комментариев. Но почему-то блоки иногда выводят не то количество объявлений, которое указано в коде, обычно меньшее по количеству. А бывает рекламы в статьях вообще нет. 

Помогите справиться с этой проблемой.

3 комментария
Внешний вид Яндекс Директ
saneklondon
15 октября 2012, 19:02

Здравствуйте!

Понимаю, что вопрос уже не новый, но хотел бы уточнить если приведённый ниже пример размещения Яндекс рекламы не нарушает установленных правил. 

Заранее благодарю за отзыв.

 

С уважением

 

10 комментариев
Статистика по переходам рекламных ссылок
Чубаров Евгений
16 октября 2012, 12:50

Здравствуйте! Подскажите, как контролировать на какой из страниц сайта больше всего кликов, а на какой меньше? Как работать со срезами? Что-то я подзапутался в этом.

5 комментариев
Блокировка доменов конкурентов по шаблону или ключевым словам объявления
Ruslan Zhitko
17 октября 2012, 18:15

Извиняюсь, если уже эта тема поднималась, но очень хотелось бы видеть в настройках блокировки конкурентов не только домены и телефоны, но и ключевые слова . И пускай это приведет к снижени показов, но уж очень напрягает каждый день смотреть: не появился ли новый конкурент с новым доменом.

Ну и плюс, блокировка доменов по шаблону, например: "service*.ru" - заблокирует все домены, начинающиеся с "service".

4 комментария
Внезапно пропал доход за 16 октября
Sportmas
18 октября 2012, 15:35

В статистике видны количество показов, количество кликов, CTR, а вот цена за клик и вознаграждение равно нулю.

 

16 октября всё было нормально, ошибка появилась вчера, в чём может быть проблема?

12 комментариев
Статус площадки
moypo4emy4ka
22 октября 2012, 14:40

В статтискике РСЯ площадки есть столбец статус.

Нужно ли в нем галочки ставить? Какие что означают?

1 комментарий