Тема касается снижения цены за клик и доходности за 1000 показов по РСЯ adsense begun маркетгид pingmedia и прочих систем.

Я занимаюсь бизнесом 10 лет - это розничная торговля, салоны красоты, заработок с помощью директов и прочих интернет доходов.Спорьте со мной по поводу моего жизненного наблюдения:

10 лет назад салоны красоты приносили намного больше, чем сегодня, не смотря на то, что сервиси и клиентоориентированность улучшились.

Мелкие розничные точки приносили в 5 раз больше, чем сегодня, не смотря на то, что количество и разнообразие предлагаемого продукта увеличилось.

Цена за клик и совокупный доход за 1000 показов не тот, что был два года назад и в 2012 году.

ВСЁ ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО НИША ПОСТЕПЕННО ЗАНИМАЕТСЯ, СОЗДАЁТСЯ КОНКУРЕНЦИЯ, КОТОРАЯ ВЕДЁТ К ПОНИЖЕНИЮ ДОХОДА!!!

Верните себя на 10 лет назад и вспомните количество торговых точек и салонов красоты, разве они были на каждом шагу и в каждом доме? Про интернет говорить не буду, тут и так всё ясно. Я знаю одну женщину 65 лет (скорее бабушка), которая ведёт блого о содоводничестве и зарабатывает на РСЯ каждый месяц по 2500 рублей, вроде не много, но для бабушки - это круто. Сегодня даже пенсионеры работают в этой сфере!