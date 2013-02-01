Клуб Рекламной сети Яндекса

февраль 2013
Итоги Января
ireclam
1 февраля 2013, 15:17

Тут многие возмущались, что в январе стоимость клика сильно просела. Однако, общая картина за январь на моей площадке не так драматична.

Сравнивая с декабрем:

Снижение дохода РСЯ: 32%

Снижение адсенс: 22%

Снижение посещаемости: 10%

Снижение СТР РСЯ: 12.5%

Снижение СТР адсенс: 1%

Снижение стоимости клика РСЯ: 8%
Снижение стоимости клика адсенс: 21%

Сезонный фактор больше сказался на посещаемости и CTR, нежели на стоимости клика в случае РСЯ.

 

42 комментария
Яндекс.Директ запустил ретаргетинг в Рекламной сети
bioshlang
4 февраля 2013, 19:00

Ретаргетинг — это технология показа онлайн-рекламы, которая позволяет рекламодателю еще раз обратиться к аудитории, уже посетившей сайт в прошлом. Её использование может заметно увеличить эффективность рекламы. Подробнее в блоге рекламных технологий Яндекса.

17 комментариев
показ объявлений,ретаргетинг,новость,директ
Перенос площадки в другой аккаунт - передача другому пользователю
eavy2009
6 февраля 2013, 12:52

 Здравствуйте. Работаю по прямому договор в качестве физ.лица.

 

В личном кабинете partners.yandex.ru имеется несколько площадок. Возможна ли передача/перенос одной или нескольких из них другому пользователю?

 

7 комментариев
Разница цены в разных блоках.
loplosh
6 февраля 2013, 13:03

Интересует такой вопрос. Заметил приличную разницу в цене за клик по разным блокам размещения. В горизонтальном под материалами клики не дорогие 40-50коп. А в вертикальном слева всегда дороже, причём всегда, в основном. Порядка 3-5 р. Это только у меня? и в чём зависимость? 

19 комментариев
25 % не увидели рекламу на сайте - Директ
viktor
6 февраля 2013, 13:06

25 % не увидели рекламу на сайте - Директ. Не могу понять почему. Стоит директ один после новостей, остальные РТБ...Хелп. www.echomsk.spb.ru

20 комментариев
Размещение блоков рекламы на сайте.
koksohim04
11 февраля 2013, 12:11

Добрый день! Сайт sbk.ltd.ua посвящен изготовлению металлоконструкций. Дайте рекомендации по поводу размещения блоков рекламы на сайте. Может что-то нужно изменить?! Например дизайн блоков, или место вывода рекламы. Заранее спасибо всем откликнувшимся!

14 комментариев
Как показывать людям больше разных объявлений
smirnovln78
12 февраля 2013, 15:18

На моем сайте большое число постоянных пользователей, и даже непостоянные просматривают по 20-30 и более страниц. Но людям постоянно показываются почти одни и те же объявления. Я имею в виду вот что - например на главной странице блок из 4 объявлений. И там постоянно одни и теже объявления, они практически не меняются от просмотра к просмотру. Понятно, что показываются наиболее релевантные и соответствующие интересам пользователя объявления.  Хотя если нажать на ссылку "Все объявления", то откроется еще 100 обявлений, которые пользователи вообще не видят. Может сделать какой-то алгоритм, чтобы он определял, сколько раз данное объявление уже показано пользователю, и если оно его после 3-5 просмотров не заинтересовало, показывать другие, пусть и менее релевантные? Может они его заинтересуют. А так у меня очень низкий ЦТР, около 0.05 - 0.1% огромное число объявлений показывается безрезультатно. 

17 комментариев
Формирование цены в Директ и знаки препинания
astant
14 февраля 2013, 20:17
Всем привет.
В объявлениях РСЯ часто появляются знаки препинания или проценты. Например - "Страховка КАСКО от 3%" или "Дешевый Автокредит!" и т.д.
С Директе при оценке стоимости клика (бюджета) нельзя использовать знаки препинания.
Как узнать цену клика для приведенных примеров?
Есть ли вообще разница в конечной стоимости клика (и бюджета в Директе) при использовании знаков препинания, пунктуации, процентов и т.д.?

По логике, два варианта отличаются на один или несколько знаков и должны иметь разную стоимость, или Директ игнорирует эти знаки, и на конечную стоимость всякие запятые, знаки вопроса и т.д. не влияют?
3 комментария
Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса
Дмитрий
20 февраля 2013, 15:22

Мне бы узнать причину, как вы думаете, что на моем  сайте  uistoka.ru не соответствует редакционной политике? Я склоняюсь к тому, что мне не хватает контента. Могут  ли быть по статистике вопросы? 300 уникальных пользователей в сутки  вроде бы давно  посещают его. Или что-то другое?  

40 комментариев
не проходит,политика,не соответствует
Перечисление в ПФР
Глеб
20 февраля 2013, 15:23

хотелось бы уточнить, по новому договору уплачивается НДФЛ, а вот отчисление в ПФР тоже происходят или нет? Просто из присланного отчета за декабрь, показалось что теперь отчисления в ПФР не происходят. Хотелось бы знать точно.

10 комментариев
Обсуждение доходности директов и сайтов в ообщем
Sportmas
21 февраля 2013, 17:12

Тема касается снижения цены за клик и доходности за 1000 показов по РСЯ adsense begun маркетгид pingmedia и прочих систем.

Я занимаюсь бизнесом 10 лет - это розничная торговля, салоны красоты, заработок с помощью директов и прочих интернет доходов.Спорьте со мной по поводу моего жизненного наблюдения:

10 лет назад салоны красоты приносили намного больше, чем сегодня, не смотря на то, что сервиси и клиентоориентированность улучшились.

Мелкие розничные точки приносили в 5 раз больше, чем сегодня, не смотря на то, что количество и разнообразие предлагаемого продукта увеличилось.

Цена за клик и совокупный доход за 1000 показов не тот, что был два года назад и в 2012 году.

 

ВСЁ ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО НИША ПОСТЕПЕННО ЗАНИМАЕТСЯ, СОЗДАЁТСЯ КОНКУРЕНЦИЯ, КОТОРАЯ ВЕДЁТ К ПОНИЖЕНИЮ ДОХОДА!!!

 

Верните себя на 10 лет назад и вспомните количество торговых точек и салонов красоты, разве они были на каждом шагу и в каждом доме? Про интернет говорить не буду, тут и так всё ясно. Я знаю одну женщину 65 лет (скорее бабушка), которая ведёт блого о содоводничестве и зарабатывает на РСЯ каждый месяц по 2500 рублей, вроде не много, но для бабушки - это круто. Сегодня даже пенсионеры работают в этой сфере!

153 комментария
Не подгружать jQuery
sevbanchik
21 февраля 2013, 19:28

Добрый день. На сайте есть свой jQuery, а насколько я понял, реклама РСЯ подгружает jQuery 1.4.2.

Можно ли как-то отключить подгрузку? Спасибо.

16 комментариев
С Днем Защитника Отечества!
viry-tatyana
25 февраля 2013, 14:16

Дорогие коллеги!

От лица женщин поздравляю всю сильную половину нашего клуба
с Днем Защитника Отечества! 


Г-н Кузьмин, Вам персональное поздравление!

 

Желаю всем вам яркой и актвиной жизни и больших творческих успехов.

 

2 комментария
Мультидоменноть и РСЯ
bluestorm1
25 февраля 2013, 14:17

Подскажите, в сетку рекламных площадок входят поддомены одной доменной зоны, напрмер .ru
gorod.site.ru, на них транслируется реклама РСЯ.

Могу ли я подключить другую доменную зону например com.ua для возможности трансляции на них рекламных блоков?
Нужно подавать отдельную заявку на другую доменную зону ?

Все доменные зоны входят в одну сеть сайта, и управляются одной CMS. Это я к тому, что это не разные сайты, а в целом один.

2 комментария
Оптимальные показатели для вступления в рсЯ
extruziv
25 февраля 2013, 14:25

Если кто-то проводил какую-нибудь статистику по показателям блога для вступления в рсЯ - подскажите пожалуйста. Сколько должно быть блогу, какое минимальное количество посещений, тематика....Может что-то еще требуется знать, а соответственно качественно регулировать на своем блоге, чтобы тебя приняли в рсЯ. Заранее спасибо!

6 комментариев
РСЯ,вступить в рсЯ,показатели блога
ИП или физ лицо
nsemkin
25 февраля 2013, 19:55

Думаю как лучше заключить договор, как ИП или как физ. лицо.

Если я заключу договор как физ лицо, не будет ли у меня проблем как у ИП в налоговой?

ИП по созданию сайтов код ОКВЭД 72.20 и 72.40

 

Если я заключу договор как ИП, то коды ОКВЭД не включают в себя данный вид доходов.

Если можно как ИП с этими кодами, то поскольку у меня упрощенка мне платить 6%, но получается нужно выставлять счет каждый месяц.. или не обязательно каждый месяц?

20 комментариев
Перенос площадок между аккаунтами Я
Дмитрий
25 февраля 2013, 21:41

Ситуация такая имеется два аккаунта на Яндексе один совсем старый которым уже собственно и не пользуюсь, но через него и добавлены все площадки и новые так же через профит туда добавляются. И есть скажем так новый аккаут которому несколько лет и которым пользуюсь постоянно. Вот вопрос как перенести площадки на новый аккаунт?
В вебмастере сайты на новом аккаунте

4 комментария