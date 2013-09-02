Здравствуйте уважаемые члены клуба. На моей площадке (блоки рекламы RTB) появилась запись:"44 % посетителей не увидели рекламу на вашем сайте" Что делать и как исправить это положение?
Спасибо.
Здравствуйте уважаемые члены клуба. На моей площадке (блоки рекламы RTB) появилась запись:"44 % посетителей не увидели рекламу на вашем сайте" Что делать и как исправить это положение?
Спасибо.
У меня несколько сайтов в РСЯ. Давно думал, как можно прогнозировать доход сайта. Наконец вычислил эмпирическую формулу (на опыте своих сайтов): месячный доход в рублях примерно равен среднесуточному числу посетителей.
То есть если у сайта ежедневно 400 посетителей и 800 просмотров страниц, то месячный доход составляет примерно 800 рублей (плюс-минус 20%).
Формула работает только при размещении блока Яндекс-директа на каждой странице в верхней части.
А у вас такая же закономерность?
Заметил, что вот уже пол года по выходным нет ни одного клика в яндекс директе хотя посещаемость падает на 30 % приблизительно. Нет ни одного клика. Как то подозрительно. И ещё одна закономерность: по выходным дням не работает конфигуратор обявлений....
В начале августа мой сайт сильно упал в выдаче и вместо 200-250 переходов стало 50-60. У Гугла все осталось как было. Так я и не понял, что произошло, но вопрос сейчас не в этом. До середины августа стоимость клика была в среднем выше 1 рубля, сейчас же стало стабильно 30-50 копеек. Это все из-за того, что через поиск Яндекса упала доля переходов. Просто совсем нет смысла ставить рекламу яндекса ради 5-10 рублей... Есть ли какие-то идеи как хотя бы вернуть ситуацию?
Пытаюсь добавить сайт http://sprosimenia.ru/ в partner.yandex.ru, пишет "домен недоступен". Та же ситуация в profit-partner.ru. Саппорт профита редиректит на яндекс. В яндексе вообще молчат. Аптайм по метрике 100%.
В ходе развития сайта могут неоднократно меняться системы аналитики. Не вызовет ли проблем ситуация, если спустя некоторое время после модерации меняется счетчик, соответственно, у сотрудников РСЯ доступ к нему пропадает? Я так понимаю, что код рекламы собирает всю необходимую статистику самостоятельно, но на всякий случай решил учточнить.
Уважаемые партнеры! Работа Рекламной сети Яндекса полностью восстановлена. Еще раз приносим свои извинения.
Уважаемые партнеры!
В РСЯ произошла авария, в настоящий момент реклама на сайтах партнеров не отображается. Мы мобилизовали все силы для решения проблемы. Вскоре работа Сети будет восстановлена.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Что выгодней по рекламе, блоки RTB или баннер с кликами?
Слышала, что при продаже сайта и переносе площадки в новый аккаунт, она (площадка) проходит повторную модерацию на соответствие правилам участия в РСЯ. И, говорят, статистика плачевна - велика вероятность, что будет отказ. Так ли это?
Здравствуйте!
Есть вопрос по добавлению площадки.
Через несколько недель будет запущен портал по недвижимости России, на котором города будут разнесены по поддоменам. На самом домене будет только поисковая строка, где можно будет найти свой город и перейти на соответствующий ему поддомен. Т.е. на главной домена ничего кроме непосредственно поиска больше не будет (пока).
Вследствие чего возникает вопрос: если я подам заявку на прием поддомена, на котором уже будет трафик , и если его примут в РСЯ, смогу ли я потом рекламу повесить на другие поддомены, или все же надо будет сам домен в заявке подавать?
Столкнулся с проблемой. Когда в блоке RTB показываются объявления Директа, то блок не центрируется, а всегда прижат влево. Когда показывается баннер, то он центрируется.
Пробовал явно прописывать стили в диве RTB - не момогает.
Что делать? Кто поможет?
Было бы здорово днем откручивать показы рекламной сети Яндекса, а ночью что-то другое
Или разные блоки в будни и выходные (в выходные, например, делать упор на Маркет, а в будни на Директ).
Интересно, планируется ли ввести временной таргетинг для рекламных блоков?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, когда в блоке RTB отображаются текстовые объявления Директа, то доход с кликов по ним показывается в статистике в строке "RTB" или в строке "Директ"?
Использует ли кто-нибудь из участников ограничение на минимальный порог по CPM, которое можно задавать для RTB? Какую рекламную систему указываете как альтернативную?
получить доступ к коду RTB-блоков возможно только по приглашению менеджера Яндекса
А как можно получить это приглашение менеджера Яндекса?
Как Вы отвечаете, когда Вас спрашивают, где Вы работайте и кем?
Подавал заявку, получил отказ. После отказа добавил рекламные площадки сайта, в белый список adblock plus. Скажется ли положительно, при рассмотрении повторно поданной заявки? Думаю подать заявку и письмом сделать акцент на белом списке..
Когда в РСЯ проводили большие чистки было заблокировано 2 моих сайта, с тех пор сайты значительно изменились и развились, но говорят, что бан в РСЯ - это навсегда?
Разве это справедливо? Почему не давать шанс сайту через несколько лет, а ставить на него клеймо "плохой сайт" навсегда?
Возможно ли как-то выйти из бана? Почему бы сотрудникам РСЯ заново не посмотреть сайты?
Почему не вести нормальный диалог, не сказать, как сделать сайт лучше, а не просто выкидывать его?
Есть один вопрос, на который ответить довольно таки сложно:
Почему идеентичные блоки (не важно какие, важно, что они равные по количеству объявления и размеру, и не важно на каком сайте расположены) в обоих рекламных системах дают следующие показатели:
У РСЯ средняя цена за клик ниже (раза в два), чем у adsense,но количество кликов по рекламе (CTR) больше (раза в два).
У adsense средняя цена за клик больша (раза в два), чем у РСЯ, но количество кликов по рекламе (CTR) меньше (раза в два).
На протяжении года на многих сайта разных тематиках такая ситуация наблюдается. Использую только текстовые блоки, графические в adsense не использую.
Статистика тематической рекламы показывает данные в соотношении 1 к 2 реальных просмотров. Т.е., просмотров страниц было в два раза больше чем просмотров рекламы. Сегодня у меня исчезла метрика. Сравнение сделал по другим счетчикам. Может эта проблемма только у меня?