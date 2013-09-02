У меня несколько сайтов в РСЯ. Давно думал, как можно прогнозировать доход сайта. Наконец вычислил эмпирическую формулу (на опыте своих сайтов): месячный доход в рублях примерно равен среднесуточному числу посетителей.

То есть если у сайта ежедневно 400 посетителей и 800 просмотров страниц, то месячный доход составляет примерно 800 рублей (плюс-минус 20%).

Формула работает только при размещении блока Яндекс-директа на каждой странице в верхней части.

А у вас такая же закономерность?