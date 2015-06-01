Что-то мне техподдержка так и не ответила, может здесь ответите?

1. На сайте http://www.minimum-price.ru/ (id 128624) разместил сквозной баннер 728х90 Яндекс RTB сверху на всех страницах. По Я.метрике у меня порядка 35 000 показов в будний день, баннер показывается в день около 20 000 раз по статистике РСЯ. Почему так?

Попробовал поставить свою рекламу на остаток трафика, она показывается несколько десятков раз в день.

2. В этом баннере 728х90 чаще всего вижу блоки ЯД. Вопрос - как их наличие влияет на остальные блоки на странице? Там показываются "самые жирные" объявления? Я в курсе, что код загрузки можно вниз задвинуть, но мне хочется понять. Если в блоке RTB показываются объявления ЯД, а на странице есть и другие блоки ЯД, то все объявления ЯД отображаются по порядку расположения в коде страницы?