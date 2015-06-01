Приветствую, друзья! После очередной попытки добавиться в РСЯ приходит отказ. Подскажите, пожалуйста, что сделать и улучшить. Сайт vseokrovle.com. Жду любую критику. На сайт приходит в среднем 3000-4500 уников в день.Сайту чуть больше года.
Опубликовал на сайте рекламный блок РСЯ в новом формате - горизонтальный постер. И с удивлением увидел, что новый формат, в отличие от старого, нереспонсивен.... откройте, скажем, вот эту страничку и попробуйте поиграть с размерами окна браузера (экспериментировал в Google Chrome); вы легко убедитесь в том, что рекламный блок старого формата, размещенный верху странички, легко подстраивается под любые пропорции, а новый формат - режется. Ребята-программеры с Яндекса, как же это так? несолидно, имхо.
Добрый день. Ни для кого не секрет, что на РСЯ действуют свои законы правила настройки рекламы по сравнению с поиском и объявления, просто переброшенные на РСЯ не дадут особого эффекта по ряду причин. Кроме того, для эффективной настройки рекламы необходимы инструменты таргетинга, которых сейчас нет. Уже успел начитаться тем про возможность выбора площадок РСЯ и понятно, что Яндекс на это не пойдёт. Я предлагаю ввести другую возможность - действительно адекватную и безболезненную для Яндекса, но в то же время удобную для рекламодателя - возможность показывать объявления ТОЛЬКО на площадках, выводящих рекламный блок [изображение+текст]. Поясню: на РСЯ повысить эффективность рекламы можно с помощью интересных, заманчивых и оригинальных объявлений, призывов к действию и затрагивания эмоций посетителей. Например, я создаю объявление, текст которого просто навертво привязан к изображению, но при этом не имею возможности ограничить показы данного объявления БЕЗ изображения, поскольку без него объявление не будет представлять никакой информативной ценности. Что вы можете сказать на этот счёт?
Всем добрый день!
Для некоторых устройств с маленьким экраном (планшет 7' и смартфон) сделал выпадающее горизонтальное меню и заметил, что выпадающие вниз пункты меню закрывают содержание страницы, а рекламные объявления, наоборот, закрывают пункты меню. Теперь при попытке нажатия на меню посетитель может по ошибке нажать на объявление.
Есть ли у кого-нибудь подобный опыт?
Добрый день уважаемое сообщество. Мне бы узнать причину, как вы думаете, что на моем сайте http://magicwomens.com/ не соответствует редакционной политике?
ТОЖЕ ОТКАЗ((((Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса http://magicwomens.com/. БУДЬТЕ ДОБРЫ, КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ, ОБЪЯСНИТЕ В ЧЁМ ПРИЧИНА.СПАСИБО.
Что-то мне техподдержка так и не ответила, может здесь ответите?
1. На сайте http://www.minimum-price.ru/ (id 128624) разместил сквозной баннер 728х90 Яндекс RTB сверху на всех страницах. По Я.метрике у меня порядка 35 000 показов в будний день, баннер показывается в день около 20 000 раз по статистике РСЯ. Почему так?
Попробовал поставить свою рекламу на остаток трафика, она показывается несколько десятков раз в день.
2. В этом баннере 728х90 чаще всего вижу блоки ЯД. Вопрос - как их наличие влияет на остальные блоки на странице? Там показываются "самые жирные" объявления? Я в курсе, что код загрузки можно вниз задвинуть, но мне хочется понять. Если в блоке RTB показываются объявления ЯД, а на странице есть и другие блоки ЯД, то все объявления ЯД отображаются по порядку расположения в коде страницы?
Здравствуйте... волнует такой вопрос. метрика показывает в 6 раз меньше кликов, чем интерфейс РСЯ. Как это может быть связано?
и еще вопрос - как защититься от скликивания?
Можно ли в рся делать залипающий банер? К примеру в правом сайдбаре сайта, не наплывающий на основной контент.
Читал что можно, но ответ был кажется 2011-2012 года. Хотелось бы уточнить) не нарушает ли это правил рся
Последние пару месяцев наблюдаю какое-то дикое проседание CTR.
Причем абсолютно ни с чем не связанное. Никаких особых изменений на сайте не делал.. Просто добавляю новые материалы...
и вижу плавное пике...
0,9 - 0,8 - 0,7... сейчас 0,3 уже!
Как это понимать?
Анализирую предыдущие года... Ищу закономерности... Но их не нахожу...
Подключил свой сайт к РСЯ, 3 дня 0 рублей, неужели никто не кликает или не работает?
Посещаемость сайта за 2000/день
Что за сообщение когда хочу подключить сайт к РСЯ
Ошибка 849
К сожалению, сотрудничество с центрами обслуживания партнеров прекращено.
Добрый день всем!
Вопрос - СTR 0,12 для добротного аквариумного сайта это нормально?
Сайт http://fanfishka.ru, месяц в РСЯ. До этого был в Адсенсе, доход был в надцать раз больше 3-10у.е.
мой сайт http://landoo.ru/ уже долгое время не индексируется.могу ли я узнать в чем причина помогите пож
Коллеги добрый день!
Занимаюсь своим сайтом уже шесть лет и очень внимательно отношусь к рекламодателям. У меня возник вопрос относительно этих двух сервисов. Хотелось бы услышать мнение от сотрудника Яндекса.
RED TRUM обещают обмен трафиком с такими авторитетными площадками как РБК и другие новостные сайты. С моего сайта будет уходить 100 с REDTRUM будет приходить 120. Стоит ли с ними сотрудничать? Если честно, я пробовал вешать их растяжки на сайт, но не понравился внешний вид - напоминает тизеры (от которых тоже отказался). Но больно уж сотрудники RED TRUM настойчиво предлагают сотрудничество. Вот хочется узнать, скажутся ли блоки этой обменной сети на отношение поисковика к сайту?
Аналогичный вопрос о B2Blogger. Здесь предлагают размещать платные пресс-релизы. Рекламодатели пресс-релизов приличные (например, Сбербанк и другие крупные компании, на которых напрямую не выйдешь). Но не повлияют ли коммерческие пресс релизы на отношение поисковика к сайту? Сколько пресс-релизов в месяц можно считать разумным количеством, которое не нанесет вред сайту? (с учетом того, что на сайте публикуется до 200 интересных статей и новостей в месяц).
Здравствуйте. Как РСЯ относится к сервисам типа directstat.ru ?
Клики бывают в среднем по 6-9 рублей, то на следующий день клики по 1 рублю. То 200 руб в день, то 30 руб в день, никакой стабильности. Хочется отсеять дешевых рекламодателей.
Цена клика ниже, если CTR обяъвления высокий, так её расчитывает Директ.
Пробовал подключить отслеживание кликов РСЯ на метрику, но ни один из способов не заработал.
Добрый день!
Раньше была асинхронная загрузка блока на главной странице - http://www.findcrash.ru
Через некоторое время перестало работать.
Сделал обычную - блок вставил, а объявления всё равно не появляются, хотя по статистике 1500 просмотров где-то было...
В чём причина? (блок div id = yandex_new)
Здравствуйте,
посмотрел на похожую тему, но т.к. есть нюанс, решал отрыть свою.
Есть форум - http://roads.ru/forum/. В подвале новые постеры, CTR вроде не плохой (средний за июнь 0,32). А вот в шапке обычные, старые. Дизайн пробовал немного менять, но CTR не впечатляет - 0,09 за июнь. Нормально ли это для форума или можно как то поправить блок в шапке?
Вообще есть тут эксперты которые могли бы порекомендовать оформление обьявлений, или тут никто не поможет и нужно все тестить самому?
Не могу разобраться с рекламными блоками для страницы поиска. Вставляю блоки, а реклама не отображается.
На странице - http://help.yandex.ru/par
пишут:
Задать следующие переменные для корректного отображения поисковой рекламы на сайте:
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search_text — поисковый запрос пользователя;
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search_page_number — порядковый номер страницы результатов поиска.
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Мне самой нужно прописывать переменную с поисковым запросом? Где ее взять?
Всем доброе время суток. Просьба высказать свое мнение по сайту OknaNaGoda.com, почему сайт отклоняют уже в 3-й раз. После 2-го раза была изменена структура сайта, изменен шаблон, но не помогло, опять отклонили
Заранее спасибо!