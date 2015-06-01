Клуб Рекламной сети Яндекса

июнь 2015
Сайт не принят в РСЯ
JIYBP
1 июня 2015, 13:02

Приветствую, друзья! После очередной попытки добавиться в РСЯ приходит отказ. Подскажите, пожалуйста, что сделать и улучшить. Сайт vseokrovle.com. Жду любую критику. На сайт приходит в среднем 3000-4500 уников в день.Сайту чуть больше года. 

5 комментариев
Горизонтальный постер нереспонсивен?
a.cmirnow
1 июня 2015, 13:13

Опубликовал на сайте рекламный блок РСЯ в новом формате - горизонтальный постер. И с удивлением увидел, что новый формат, в отличие от старого, нереспонсивен.... откройте, скажем, вот эту страничку и попробуйте поиграть с размерами окна браузера (экспериментировал в Google Chrome); вы легко убедитесь в том, что рекламный блок старого формата, размещенный верху странички, легко подстраивается под любые пропорции, а новый формат - режется. Ребята-программеры с Яндекса, как же это так? несолидно, имхо. 

 

 

14 комментариев
Таргетинг объявлений на РСЯ
onetouch.studio
1 июня 2015, 13:15

Добрый день. Ни для кого не секрет, что на РСЯ действуют свои законы правила настройки рекламы по сравнению с поиском и объявления, просто переброшенные на РСЯ не дадут особого эффекта по ряду причин. Кроме того, для эффективной настройки рекламы необходимы инструменты таргетинга, которых сейчас нет. Уже успел начитаться тем про возможность выбора площадок РСЯ и понятно, что Яндекс на это не пойдёт. Я предлагаю ввести другую возможность - действительно адекватную и безболезненную для Яндекса, но в то же время удобную для рекламодателя - возможность показывать объявления ТОЛЬКО на площадках, выводящих рекламный блок [изображение+текст]. Поясню: на РСЯ повысить эффективность рекламы можно с помощью интересных, заманчивых и оригинальных объявлений, призывов к действию и затрагивания эмоций посетителей. Например, я создаю объявление, текст которого просто навертво привязан к изображению, но при этом не имею возможности ограничить показы данного объявления БЕЗ изображения, поскольку без него объявление не будет представлять никакой информативной ценности. Что вы можете сказать на этот счёт?

1 комментарий
Конфликт меню и объявлений
muivang
2 июня 2015, 12:28

Всем добрый день!

Для некоторых устройств с маленьким экраном (планшет 7' и смартфон) сделал выпадающее горизонтальное меню и заметил, что выпадающие вниз пункты меню закрывают содержание страницы, а рекламные объявления, наоборот, закрывают пункты меню. Теперь при попытке нажатия на меню посетитель может по ошибке нажать на объявление.

Есть ли у кого-нибудь подобный опыт?

5 комментариев
Не принимают сайт в РСЯ.Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса
di2122
2 июня 2015, 14:16

Добрый день уважаемое сообщество. Мне бы узнать причину, как вы думаете, что на моем  сайте http://magicwomens.com/  не соответствует редакционной политике? 

ТОЖЕ ОТКАЗ((((Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса  http://magicwomens.com/.  БУДЬТЕ ДОБРЫ, КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ, ОБЪЯСНИТЕ В ЧЁМ ПРИЧИНА.СПАСИБО.

35 комментариев
RTB откручивается не на всех показах
minimum-price
5 июня 2015, 17:45

Что-то мне техподдержка так и не ответила, может здесь ответите?

1. На сайте http://www.minimum-price.ru/ (id 128624) разместил сквозной баннер 728х90 Яндекс RTB сверху на всех страницах. По Я.метрике у меня порядка 35 000 показов в будний день, баннер показывается в день около 20 000 раз по статистике РСЯ. Почему так?
Попробовал поставить свою рекламу на остаток трафика, она показывается несколько десятков раз в день.

2. В этом баннере 728х90 чаще всего вижу блоки ЯД. Вопрос - как их наличие влияет на остальные блоки на странице? Там показываются "самые жирные" объявления? Я в курсе, что код загрузки можно вниз задвинуть, но мне хочется понять. Если в блоке RTB показываются объявления ЯД, а на странице есть и другие блоки ЯД, то все объявления ЯД отображаются по порядку расположения в коде страницы?

2 комментария
ЯД,RTB
расхождение кликов в метрике и интерфейсе РСЯ
automan
5 июня 2015, 17:48

Здравствуйте... волнует такой вопрос. метрика показывает в 6 раз меньше кликов, чем интерфейс РСЯ. Как это может быть связано? 

 

и еще вопрос - как защититься от скликивания? 

1 комментарий
рся и залипапающий банер
automan
5 июня 2015, 17:50

Можно ли в рся делать залипающий банер? К примеру в правом сайдбаре сайта, не наплывающий на основной контент.

 

Читал что можно, но ответ был кажется 2011-2012 года. Хотелось бы уточнить) не нарушает ли это правил рся

1 комментарий
Дикое проседание CTR
tyrservik
6 июня 2015, 19:18

Последние пару месяцев наблюдаю какое-то дикое проседание CTR.

Причем абсолютно ни с чем не связанное. Никаких особых изменений на сайте не делал.. Просто добавляю новые материалы...

и вижу плавное пике...

0,9 - 0,8 - 0,7...  сейчас 0,3 уже!  

 

Как это понимать?


Анализирую предыдущие года... Ищу закономерности... Но их не нахожу...

17 комментариев
Три дня нет кликов
newdomostroy
6 июня 2015, 19:19

Подключил свой сайт к РСЯ, 3 дня 0 рублей, неужели никто не кликает или не работает?

Посещаемость сайта за 2000/день

26 комментариев
нет кликов,не работает,нет денег
Ошибка 849
Спартак Стрельников
9 июня 2015, 11:54

Что за сообщение когда хочу подключить сайт к РСЯ

Ошибка 849

К сожалению, сотрудничество с центрами обслуживания партнеров прекращено.

1 комментарий
CTR для аквариумного сайта
fanfishka
9 июня 2015, 11:56

Добрый день всем!

Вопрос - СTR 0,12 для добротного аквариумного сайта это нормально?

Сайт http://fanfishka.ru, месяц в РСЯ. До этого был в Адсенсе, доход был в надцать раз больше 3-10у.е.

 В РСЯ 50-100р. Может я, чего накосячил? Буду благодарен за помощь, советы.

 

28 комментариев
Индексирование долгое время не растет реклама на яндекс директе тоже стоит у меня
elmar099
9 июня 2015, 11:56

мой сайт http://landoo.ru/ уже долгое время не индексируется.могу ли я узнать в чем причина помогите пож

2 комментария
Стоит ли сотрудничать с RedTrum и B2Blogger
GarageBiz
10 июня 2015, 11:51

Коллеги добрый день!

 

Занимаюсь своим сайтом уже шесть лет и очень внимательно отношусь к рекламодателям. У меня возник вопрос относительно этих двух сервисов. Хотелось бы услышать мнение от сотрудника Яндекса.

 

RED TRUM обещают обмен трафиком с такими авторитетными площадками как РБК и другие новостные сайты. С моего сайта будет уходить 100 с REDTRUM будет приходить 120. Стоит ли с ними сотрудничать? Если честно, я пробовал вешать их растяжки на сайт, но не понравился внешний вид - напоминает тизеры (от которых тоже отказался). Но больно уж сотрудники RED TRUM настойчиво предлагают сотрудничество. Вот хочется узнать, скажутся ли блоки этой обменной сети на отношение поисковика к сайту?

 

Аналогичный вопрос о B2Blogger. Здесь предлагают размещать платные пресс-релизы. Рекламодатели пресс-релизов приличные (например, Сбербанк и другие крупные компании, на которых напрямую не выйдешь). Но не повлияют ли коммерческие пресс релизы на отношение поисковика к сайту? Сколько пресс-релизов в месяц можно считать разумным количеством, которое не нанесет вред сайту? (с учетом того, что на сайте публикуется до 200 интересных статей и новостей в месяц).

3 комментария
Отслеживание кликов и цены РСЯ
toperwm
10 июня 2015, 11:55

Здравствуйте. Как РСЯ относится к сервисам типа directstat.ru ?

Клики бывают в среднем по 6-9 рублей, то на следующий день клики по 1 рублю. То 200 руб в день, то 30 руб в день, никакой стабильности. Хочется отсеять дешевых рекламодателей.

Цена клика ниже, если CTR обяъвления высокий, так её расчитывает Директ.

Пробовал подключить отслеживание кликов РСЯ на метрику, но ни один из способов не заработал.

3 комментария
Не появляется реклама на сайте
Александр
10 июня 2015, 11:58

Добрый день!

 

Раньше была асинхронная загрузка блока на главной странице - http://www.findcrash.ru

Через некоторое время перестало работать.

Сделал обычную - блок вставил, а объявления всё равно не появляются, хотя по статистике 1500 просмотров где-то было...

В чём причина? (блок div id = yandex_new)

7 комментариев
Как поднять CTR для форума
roads-ru
10 июня 2015, 17:18

Здравствуйте,

посмотрел на похожую тему, но т.к. есть нюанс, решал отрыть свою.

Есть форум - http://roads.ru/forum/. В подвале новые постеры, CTR вроде не плохой (средний за июнь 0,32). А вот в шапке обычные, старые. Дизайн пробовал немного менять, но CTR не впечатляет - 0,09 за июнь. Нормально ли это для форума или можно как то поправить блок в шапке?

7 комментариев
Крупный шрифт на сайте = низкий CTR?
vaalentain4ik
15 июня 2015, 11:08
У моего сайта относительно крупный шрифт поэтому объявление среднего размера выглядит достаточно крупным. Поставил 1 объявление под заголовком статьи и у него CTR 0.2. Под заголовком статьи на сколько я знаю должен быть самый высокий CTR.

Вообще есть тут эксперты которые могли бы порекомендовать оформление обьявлений, или тут никто не поможет и нужно все тестить самому?
7 комментариев
Рекламные блоки для поиска по сайту
tatyankazen
15 июня 2015, 11:09

Не могу разобраться с рекламными блоками для страницы поиска. Вставляю блоки, а реклама не отображается.

На странице - http://help.yandex.ru/partner/products-site-search/constructor.xml

пишут:  

  1. Задать следующие переменные для корректного отображения поисковой рекламы на сайте:

    •  

      search_text — поисковый запрос пользователя;

    •  

      search_page_number — порядковый номер страницы результатов поиска.

 

Мне самой нужно прописывать переменную  с поисковым запросом?  Где ее взять? 


 

9 комментариев
Не принимают сайт в РСЯ
ims58rs
15 июня 2015, 11:11

Всем доброе время суток. Просьба высказать свое мнение по сайту OknaNaGoda.com, почему сайт отклоняют уже в 3-й раз. После 2-го раза была изменена структура сайта, изменен шаблон, но не помогло, опять отклонили

Заранее спасибо!

2 комментария