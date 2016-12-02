Большое спасибо всем, кто поделился обратной связью!

Благодаря вам мы нашли и исправили баг в работе CPM-порогов — выставленные площадкой условия могли некоторое время не выполняться в блоках с небольшим количеством показов. Сейчас всё в порядке.

В прошлом посте мы обещали поделиться советами и разобрать причины возможных проблем. Основной список ниже. Будем рады дополнить его ответами на ваши вопросы.

5 главных советов по работе с RTB-блоками и оценке их эффективности

1. Обратите внимание на настройку блока. При замене Директа на RTB не обязательно менять формат отображения контекстных объявлений: вы можете сочетать в одном аукционе нефиксированный (резиновый) Директ с фиксированными медийными форматами.

Для корректного сравнения эффективности важно, чтобы вы не меняли тип блока Директа: если раньше в блок прилетало три объявления, а с новой настройкой показываются одно-два, разницы в доходах не избежать.

2. Не выставляйте высокий CPM-порог — он уменьшает количество доступной вам рекламы и в итоге снижает общий доход. Ориентируйтесь на минимальную сумму, которую готовы получать за размещение. Фактический CPM скорее всего будет выше порога — вы ведь не ограничиваете максимальные ставки рекламодателей, только регулируете порог входа на площадку.

3. Мы встретили много случаев, когда пробные новые блоки стояли на дополнительных, заведомо менее эффективных местах — и, конечно, получали там меньший CPM. При тестировании новых блоков сравнивайте одинаковые или очень близкие дизайны и места размещения.

4. Не отключайте медийную рекламу — в долгосрочной перспективе это приводит к потере денег, которая может скрываться за колебаниями статистики. Показы медийных баннеров не могут снижать CPM. Такие баннеры попадают на площадку, только если побеждают Директ в аукционе. При этом в отличие от Директа на доходы от медийки не влияет кликабельность — только засчитаные видимые показы.

5. Истина в мире больших цифр. Мы понимаем, что заметная часть партнерских площадок — это не порталы-гиганты, а сайты со средней посещаемостью. И просим вас обратить внимание, что на тысячах и десятках тысяч показов колебания статистики в принципе могут иметь большую амплитуду. Быстро принимать решение о значимых отклонениях получится только на больших объемах статистики. Если вам интересно, этот тезис мы можем подробнее раскрыть в комментариях.

А для постоянной работы можно просто иметь в виду, что разница 5-15% чаще всего сводится просто к везению/невезению в конкретном наборе аукционов, а не к системным проблемам с монетизацией.

P.S. Мы приняли обратную связь про адаптивные блоки и поработаем в этом направлении.

Еще раз спасибо за ваши вопросы и примеры.