Клуб Рекламной сети Яндекса

декабрь 2016
Спасибо за обратную связь
Ольга (Яндекс)
2 декабря 2016, 15:18

Большое спасибо всем, кто поделился обратной связью!

Благодаря вам мы нашли и исправили баг в работе CPM-порогов — выставленные площадкой условия могли некоторое время не выполняться в блоках с небольшим количеством показов. Сейчас всё в порядке.

В прошлом посте мы обещали поделиться советами и разобрать причины возможных проблем. Основной список ниже. Будем рады дополнить его ответами на ваши вопросы.

5 главных советов по работе с RTB-блоками и оценке их эффективности 

1.      Обратите внимание на настройку блока. При замене Директа на RTB не обязательно менять формат отображения контекстных объявлений: вы можете сочетать в одном аукционе нефиксированный (резиновый) Директ с фиксированными медийными форматами.

Для корректного сравнения эффективности важно, чтобы вы не меняли тип блока Директа: если раньше в блок прилетало три объявления, а с новой настройкой показываются одно-два, разницы в доходах не избежать.

2.      Не выставляйте высокий CPM-порог — он уменьшает количество доступной вам рекламы и в итоге снижает общий доход. Ориентируйтесь на минимальную сумму, которую готовы получать за размещение. Фактический CPM скорее всего будет выше порога — вы ведь не ограничиваете максимальные ставки рекламодателей, только регулируете порог входа на площадку.

3.      Мы встретили много случаев, когда пробные новые блоки стояли на дополнительных, заведомо менее эффективных местах — и, конечно, получали там меньший CPM. При тестировании новых блоков сравнивайте одинаковые или очень близкие дизайны и места размещения.

4.      Не отключайте медийную рекламу — в долгосрочной перспективе это приводит к потере денег, которая может скрываться за колебаниями статистики. Показы медийных баннеров не могут снижать CPM. Такие баннеры попадают на площадку, только если побеждают Директ в аукционе. При этом в отличие от Директа на доходы от медийки не влияет кликабельность — только засчитаные видимые показы.

5.      Истина в мире больших цифр. Мы понимаем, что заметная часть партнерских площадок — это не порталы-гиганты, а сайты со средней посещаемостью. И просим вас обратить внимание, что на тысячах и десятках тысяч показов колебания статистики в принципе могут иметь большую амплитуду. Быстро принимать решение о значимых отклонениях получится только на больших объемах статистики. Если вам интересно, этот тезис мы можем подробнее раскрыть в комментариях. 

А для постоянной работы можно просто иметь в виду, что разница 5-15% чаще всего сводится просто к везению/невезению в конкретном наборе аукционов, а не к системным проблемам с монетизацией.

P.S. Мы приняли обратную связь про адаптивные блоки и поработаем в этом направлении.

Еще раз спасибо за ваши вопросы и примеры.

94 комментария
Ставим запуски на паузу
daria.owldi
15 декабря 2016, 11:24

Друзья, хотим предупредить вас, что в декабре массового автоматического перехода на RTB-коды не будет. Мы понимаем, что вам важно получить дополнительное время на эксперименты и, в конце концов, спокойно подготовиться к праздникам. 

Давайте продолжим обсуждать настройку блоков в индивидуальном порядке, а к вопросу о полном переключении на RTB вернемся уже в начале 2017 года, с новыми силами и идеями. 

Мы активно работаем с вашей обратной связью и готовим новые форматы для монетизации. Остаемся на связи по всем вопросам. 

Спасибо, что вы с нами!

92 комментария
RTB
Тотальная скидка на ADFOX Sites для партнеров РСЯ
yndx.baoizm
20 декабря 2016, 11:39

К зимним праздникам мы подготовили отличные новости: с 1 января наступающего года у партнеров Рекламной сети Яндекса появится возможность платить всего 1 рубль в месяц за использование ADFOX Sites и использование данных Крипты для таргетирования показов по полу, возрасту и доходу аудитории.

И все это — без ограничения количества рекламных показов на площадке!

Вы сможете оплачивать ADFOX Sites на специальных условиях, если:

1.    вы — партнер Рекламной сети Яндекса в России или Украине,

2.    за один календарный месяц ваши доходы в РСЯ составляют минимум 75 000 рублей (без учета НДС). Если у вас несколько РСЯ-логинов, можно учитывать общую сумму выплат по ним.

Когда к концу расчетного месяца сумма выплат в РСЯ по всем вашим логинам превысит минимальный порог, использование ADFOX Sites и ADFOX PVD за этот «отчетный» месяц будет стоить для вас всего 1 рубль.

Как получить доступ к специальным условиям

Все просто — вам достаточно обратиться к своему менеджеру в Яндексе. Он ответит на ваши вопросы и примет заявку на подписание дополнительного соглашения к договору. Если вы еще не зарегистрированы в ADFOX, вам предстоит простой предварительный шаг: зарегистрироваться на сервисе и заключить сам договор.

ADFOX Sites мощные технологии управления монетизацией. Без оглядки на затраты!

Подключение к ADFOX Sites поможет вам организовать больше рекламных мест, оптимизировать их продажи, экспериментировать с новыми рекламными форматами и удобно управлять собственными промо-кампаниями для привлечения аудитории.

Например, вы сможете:

1.    Проводить кампании для рекламодателей, которые приходят к вам напрямую.

2.    Оптимизировать рекламные доходы одновременно управляя собственными продажами и монетизацией в РСЯ, применяя тонкие настройки CPM-порогов с возможностью таргетинга по географии/аудитории/типу устройств.

3.    Использовать ADFOX Sites для кросс-промо, inhouse ads и партнерского обмена трафиком.

Ждем ваc в ADFOX Sites и поздравляем с наступающими праздниками!

15 комментариев
РСЯ в 2016: подводим итоги
Александра (Яндекс)
28 декабря 2016, 18:59

Дорогие партнеры, спасибо, что вы были с нами в 2016 году! Благодаря нашему плодотворному сотрудничеству мы продолжили развивать новые форматы для любых платформ и любых задач. Теперь вы можете монетизировать трафик не только на мобильных версиях сайтов но и в мобильных приложениях,  с помощью Yandex Mobile SDK.

Из беты вышел формат inPage video, всем желающим стали доступны RTB­-блоки больших размеров и смарт-баннеры из Директа.

Работать с ними стало удобнее в новом партнерском интерфейсе с обновлённым конструкторов рекламных блоков, расширенной статистикой и гибкими настройками вывода данных.

А еще теперь вы можете заключать частные сделки и продавать трафик рекламодателям напрямую, используя ADFOX Sites на уникальных условиях – всего за 1 рубль в месяц, если за этот месяц ваши доходы в РСЯ составили минимум 75 000 руб без учета НДС.

В наступающем году вас ожидает еще больше технологий, возможностей и денег!

С Новым Годом!

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