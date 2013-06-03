Елена Першина анонсировала новую поисковую форму, без логотипа и с возможностью собственной верстки.
http://events.yandex.ru/e
Есть ли ориентировочные сроки реализации?
Елена Першина анонсировала новую поисковую форму, без логотипа и с возможностью собственной верстки.
http://events.yandex.ru/e
Есть ли ориентировочные сроки реализации?
Мы партнеры яндекса, участники рекламной сети. Как связать рекалму в поиске, с нашими идентификаторами в рекалмной сети? Сейчас мы сделали просто ввывод рекламы в соседнем блоке. Однако терзают сомнения, что всё же будет выдаваться два блока с реалмой.
указанные страницы должны принадлежать области поиска;
это значит что страница еще не проиндексирована яндексом?
Поисковая статистика – это инструмент, позволяющий проанализировать соответствие контента сайта интересам аудитории. И сегодня мы хотим представить вам расширенные возможности такой статистики.
Во-первых, поисковая статистика теперь собирается ежедневно, что позволяет быстрее реагировать на изменение интересов пользователей в поиске на сайте.
Во-вторых, теперь при помощи удобного календаря можно выбрать произвольный временной диапазон, за который нужно посмотреть статистику. Интерфейс статистики покажет вам, сколько раз и какие именно запросы задавались в поиск, какое количесво ответов было найдено и сколько кликов по ним было в заданный промежуток времени.
Команда Сервиса Яндекс.Поиск для сайта
Анализируем поиски вместе!
15 июня в Санкт-Петербурге пройдет традиционный летний Я.Субботник.
Докладчики из санкт-петербургского, московского и симферопольского офисов поделятся на нем своими знаниями и опытом и обсудят актуальные вопросы в области веб-разработки.
Конечно же, будет на нем представлен и доклад, посвященный Яндекс.Поиску для сайта, который представит наш разработчик Игорь Шевченко: «Новая выдача Поиска для сайта - кастомные теги, CSS3 и JavaScript».
Для тех, кто не успел зарегистрироваться, напоминаем, что будет доступна онлайн-трансляция.
Команда Сервиса Яндекс.Поиск для сайта
Приветствую!
Есть такая проблема. У меня есть страница поиска, на которой показывается форма поиска и результаты. А еще есть небольшая форма поиска в шапке сайта на всех страницах.
Когда я ввожу там слово "дрель", меня отправляет на
/search2.htm?searchid=205
и яндекс-поиск не понимает этого, ему нужен запрос типа
/search2.htm?searchid=2058032&text=дрель
Что посоветуете? Сайт в кодировке windows-1251, он большой и старый, переделать что-либо на нем не получится.
Код верно оформил. Почему косит? Кто подскажет.
И ещё - в настройках указывал - поиск только по моему сайту, почему то вылазит вот это кривое - поиск в интернете.
Я собираюсь установить яндекс-поиск для своего сайта. У каждой сущности (допустим, статьи) на сайте есть изображение, автор, рейтинг и т.д. Все эти параметры описаны с помощью schema.org. Я хочу, чтобы результаты поиска содержали все эти поля. Как это можно сделать?
Как сделать фон формы поиска картинкой? И можно ли вообще? Напишите плиз правильный код, либо посоветуйте как сделать.
Установил на сайт поиск но результаты не выдаются
Сам Поиск - http://edavozoff.ru/search/?text=&submit=Найти
Результаты - http://edavozoff.ru/search_result/
Подскажите в чем проблема?
Шаг 2. Форма поиска
На втором шаге вы настраиваете внешний вид поисковой формы. Настройки автоматически отражаются под заголовком Предпросмотр формы поиска — форма здесь выглядит такой, какой она будет на странице вашего сайта. Обратите внимание: на вашем сайте форма автоматически растянется по ширине доступного ей места.Введите текст цитаты
( ссылка )
Вот так выглядит у меня поисковая форма на сайта :
Мне нужно,чтобы она занимала максимум 1/6-1/7 от той длины,что занимает сейчас. Это важно. Есть какое-то решение этой проблемы? Заранее благодарен.
Пытаюсь сделать пинг для сайта, отправляю через сокеты строку, а в ответ получаю такого рода массив:
Array(
[0] => <empty-param>urls</empty-param>
[1] => <empty-param>urls</empty-param>
)
Понятно, что переменная urls почему-то приходит в пинг пустой, но в строке она есть. Можно где-то подробнее почитать о том, какие ошибки при каких обстоятельствах возвращаются? Потому что мне не очень понятно, что это может значить: то ли переменая совсем пустая, то ли строка урла какая-то неправильная, то ли просто этот урл уже есть в пинге. Можно где-то увидеть, что было отправлено с моего сайта через пинг в реальном времени (какая строка пришла в яндекс и как ее яндекс обработал)? (маловероятно, но вдруг))
Заранее спасибо!
Установил поиск на сайт massag.hol.es, сейчас настраиваю. Прописал поиск ПО САЙТУ, но происходит поиск ПО ИНТЕРНЕТУ. Где-то туплю? (галочку снял) Спасибо
при поиске яндекс-поиск выдает следущее "Яндекс найдет все со временем. искомая комбинация слов нигде не встречается"
Что нужно сделать?
Установил поиск яндекса на сайт. Все работает, спасибо. Добавли ключевые слова и разделы сайтов к фильтрации поиска. Всплывающие попыпы как-то криво смотрятся. Просьба поправить верстку.
Чистый Chrome 27
Яндекс.Поиск для сайта выпустил новый функционал – видео и картинки в результатах поиска. Теперь поисковые ответы станут более насыщенными, так как будут содержать превью видеоконтента или изображения, размещённого на странице найденного материала.
Такой функционал будет полезен для проектов, которые делают упор на мультимедийность: порталы смогут сразу указать пользователям на наиболее ценный контент, отобразив в ответах тот тип материала, который находится на странице - текст, картинка или видеоролик.
Вместе с другими важными качествами поиска, такими, как учет морфологии и лексики языка, практически полностью настраиваемый дизайн и простота установки, новая функциональность Яндекс.Поиска для сайта позволит создать уникальный поиск даже для самого уникального ресурса.
Данная опция доступна в настройках созданных поисков в разделе «Сниппеты».
В настоящий момент функционал отображения превью видео и картинок в Поиске для сайта работает в режиме бета-тестирования, команда сервиса будет рада услышать пожелания и предложения в официальном клубе Яндекс.Поиска для сайта.
Яндекс.Поиск для сайта выпустил новый функционал – видео и картинки в результатах поиска. Теперь поисковые ответы станут более насыщенными, так как будут содержать превью видеоконтента или изображения, размещённого на странице найденного материала.
Как написать событие, которое бы выполнялось после окончания загрузки результатов поиска?