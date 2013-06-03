Поисковая статистика – это инструмент, позволяющий проанализировать соответствие контента сайта интересам аудитории. И сегодня мы хотим представить вам расширенные возможности такой статистики.



Во-первых, поисковая статистика теперь собирается ежедневно, что позволяет быстрее реагировать на изменение интересов пользователей в поиске на сайте.



Во-вторых, теперь при помощи удобного календаря можно выбрать произвольный временной диапазон, за который нужно посмотреть статистику. Интерфейс статистики покажет вам, сколько раз и какие именно запросы задавались в поиск, какое количесво ответов было найдено и сколько кликов по ним было в заданный промежуток времени.





Команда Сервиса Яндекс.Поиск для сайта

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