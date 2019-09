Ремесло технического писателя тесно связано с ремеслом переводчика. Часто документацию необходимо переводить на другие языки, и качество перевода во многом зависит от качества исходного текста.



Чтобы выяснить, какие элементы технических текстов создают больше всего сложностей при переводе, мы опросили наших переводчиков и проанализировали исходные тексты. При анализе текста мы опирались на распространенную в мире практику использования контролируемых (упрощенных) языков для технической области. Использование контролируемых языков позволяет выполнить следующие задачи:

стандартизировать технические тексты, чтобы упростить перевод;

адаптировать тексты для читателей, которые не являются носителями языка.

Примеры контролируемых языков: Caterpillar Technical English

Kodak International Service Language

Sun Controlled English

IBM Easy English

Xerox Multilingual Customized English

General Motors Global English

GIFAS Rationalised French (Airbus)

AECMA Simplified English (Boeing)

В контролируемых языках «устраняются» сложности естественного языка. Рассмотрим примеры таких сложностей в английском языке:

Омонимия частей речи (например, существительное work и глагол to work, существительное result и глагол to result). В упрощенном языке разрешается использовать только один из таких омонимов — можно использовать существительное result, а глагол to result не используется.

Многозначность слов. В упрощенном языке многозначные слова разрешено использовать только в одном значении, для других значений нужно использовать синонимы. Например, глагол change можно использовать только в значении «изменяться», «что-то изменяется», но нельзя использовать в значении «менять что-либо». Для этого значения используется синоним replace.

В наших текстах, составленных на русском языке, мы выделили следующие сложности:

Синонимы

Писатели стараются избегать тавтологии и часто используют синонимы для описания одного и того же понятия. Поскольку переводчики не уверены в том, что речь идет об одной и той же сущности, они тратят дополнительные силы и выясняют, можно ли в этом случае использовать один термин или каждое слово нужно переводить по-разному. Например, в нашей документации использовались определения «конверсия» и «целевой визит» для обозначения одного и того же понятия, и переводчикам приходилось решать, стоит ли в переводе использовать дополнительный термин.

Стандартизируйте лексику вашей документации и не бойтесь тавтологии при описании одного и того же понятия — в техническом тексте тавтология допустима.

Глаголы с «пустым значением»

Глаголом с «пустым значением» является, например, глагол «производить», когда его используют в словосочетании «производить проверку» вместо того, чтобы написать просто — «проверять». Такие глаголы не несут смысловой нагрузки, а перенос акцента на существительное тянет за собой цепочки других существительных (о них мы скажем чуть ниже) и делает предложение абстрактным, безличным.

Плохо: производить проверку, обеспечивать передачу, осуществлять контроль.

Лучше: проверять, передавать, контролировать.

Цепочки существительных в родительном падеже

Чем длиннее цепочка существительных, тем сложнее ее понять и перевести. Если в цепочке встречается омонимия падежных форм, перевести цепочку становится еще сложнее.

Плохо: Ограничение показа рекламы нецелевой аудитории.

Такие цепочки мы стараемся, как минимум, разбивать на части предлогами, а как максимум — заменять более простыми конструкциями.

Лучше:

Ограничение показа рекламы для нецелевой аудитории.

Чтобы реклама не показывалась нецелевой аудитории, [сделайте следующее]…

Отглагольные существительные

Стоит употребить отглагольное существительное, как за ним последует длинная цепочка существительных в родительном падеже — поэтому вместо отглагольных существительных лучше использовать глаголы.

Плохо: Стоп-слова используются для ограничения показа рекламы.

Лучше:

Стоп-слова используются, чтобы ограничить показ рекламы.

Используйте стоп-слова, чтобы ограничить показ рекламы.

Причастные обороты

Совсем отказаться от использования причастных оборотов в технической документации сложно. Однако часто их можно убрать из текста без ущерба для смысла, и переводчику не придется мучиться с передачей этой сложной конструкции на языке перевода.

Плохо:

Нажмите на значок, расположенный рядом с изображением товара.

Категории, имеющие карточки товара.

Лучше:

Нажмите на значок рядом с изображением товара.

Категории с карточками товара.

Если причастного оборота не избежать, используйте его только после существительного, к которому оно относится, иначе получится конструкция, которую сложно понять и передать на языке перевода. Например: установленный при регистрации почтового ящика пароль.

Страдательный залог

В русском языке форма глагола в страдательном залоге совпадает с возвратной формой в действительном залоге. При этом в техническом тексте часто не указан объект, который выполняет действие. В итоге может быть неясно: что-то происходит само по себе или это действие кто-то выполняет?

Плохо: Стоп-слова используются для ограничения показа рекламы.

(Пользователь должен использовать/задать стоп-слова вручную или они используются /задаются автоматически?)

Если нельзя понять, в каком залоге используется глагол, то при переводе может возникнуть смысловая ошибка. Например, у нас в документации была фраза «товары доставляются при следующих условиях». В ней подразумевалось, что товары доставляет магазин, но в тексте не было слова «магазин». Смысл всего предложения получился двояким. Переводчик подумал, что речь идет об ограничениях в целом, и перевел эту фразу как «goods shall be delivered under the terms», хотя на самом деле имелось в виду «goods are delivered by the store under the terms». Если бы мы написали просто: «магазин доставляет товары при таких-то условиях» — эта ошибка не возникла бы.

Обратный порядок слов

Из-за технических особенностей программ для перевода переводчики не могут поменять порядок слов, выделенных тегами. Однако в языке перевода такой порядок слов может быть невозможен, и переводчику придется изменять всю конструкцию. Поскольку в большинстве европейских языков порядок слов прямой, лучше и в исходной конструкции использовать прямой порядок.

Плохо: Кнопкой <tag>Плюс</tag> на клавиатуре измените масштаб объекта <tag>Объект1</tag>.

Лучше: Измените масштаб объекта <tag>Объект1</tag> кнопкой <tag>Плюс</tag> на клавиатуре.

Длинные предложения

Если сложная мысль удачно уместилась в одно длинное предложение на русском языке, это не значит, что она так же хорошо уместится в одно предложение на языке перевода. Из-за технических ограничений переводчики не могут разбивать одно предложение на два, так как количество предложений в переводе всегда должно совпадать с количеством предложений в исходном тексте. Если ваше предложение можно разбить на два — лучше сделайте это.

Если учитывать перечисленные особенности при работе над документацией, тексты будут получаться однозначными по смыслу и простыми по структуре. А значит, будет лучше и качество перевода. Мы не просто облегчим работу для переводчиков — мы сделаем свои тексты доступнее и для читателей, причем как читателей исходного текста, так и текста переводного.

Если вы хотите улучшить качество ваших исходных и переводных текстов, рекомендуем вам:

обратиться к переводчикам и узнать, с какими сложностями они сталкиваются, когда переводят ваши тексты;

постоянно анализировать свои тексты на предмет сложных конструкций и оборотов и стараться их упрощать.

В качестве заключения процитирую слова нашего переводчика: «I think a lot of difficulties stem from the technical writer just not thinking primarily about the translator when they're writing… which is understandable... but it does create some problems for us».

А каких правил и принципов придерживаетесь вы, чтобы облегчить труд переводчика? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях.

