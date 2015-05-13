Коллеги, я с удовольствием посмотрел доклад Максима Ильяхова "Информационный стиль" на Гипербатоне. И с удивлением обнаружил, что редакторский workflow, который описал Максим, течет в противоположную сторону, чем мой. Максим начинает редактуру с самого "мелкого" уровня, от отдельных слов и оборотов. И постепенно движется к структуре, "изнутри наружу". Я - наоборот. Когда я провожу ревью, я обычно начинаю с правки общей структуры материала. Проще говоря - с оглавления. Затем - "внутрь". Когда я могу сконцентрироваться только на чем-то одном - прошерстить формулировки или логичную структуру разделов, я выбираю структуру.

Мне ужасно любопытно, почему так и когда какой подход лучше.

Объясню свою позицию. Я хочу получить "говорящее" оглавление. Такое, чтобы читатель сразу замапил свой вопрос на нужный раздел, чтобы он сразу выбрал из 5 глав нужную, из 7 разделов выбранной главы нужный. Чтобы это сделать, приходится залезать и в сами разделы, устранять противоречия, которые возникают при изменении структуры. Но это погружение я делаю выборочно, туда, где эти противоречия возникают.

Это моё правило "20-80": на говорящее оглавление я трачу 20% времени и получаю 80% результата. При хорошем оглавлении пользователь точно оказывается в нужном разделе. Да, он потратит время на то, чтобы расшифровать нерафинированный текст. Но он будет уверен, что он приземлился куда нужно, и продраться через текст стоит, ответ на вопрос именно тут. При плохом оглавлении материал будет демотивирующий. Пользователь будет скакать по документу со своим вопросом и читать отлично написанные разделы, которые ему не нужны.

Вторая причина начинать от уровня структуры: представьте себе, что вы двигаетесь "от мелочей" и на уровне структуры понимаете, что материал требует переработки. Тогда часть работы, выполненной раньше, вам придется выкинуть на помойку: некоторые разделы исчезнут, некоторые изменятся до неузнаваемости.

Тексты, с которыми я работаю - это пользовательские руководства, обзоры и т.п. Документы с общей логикой изложения, отражающейся в структуре. Если бы я работал с большим количеством несвязанных страниц (например, с контекстными подсказками), вариант Ильяхова мне бы идеально подошёл.

Коллеги, а как обычно редактируете вы? Когда, вы делаете акцент на движении от структуры, когда - от частностей?

Андрей Пшеничнов,

ведущий технический писатель

ОАО "ИнфоТеКС"