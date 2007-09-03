1. Яндекс появился до www.yandex.ru. Слово Яндекс придумали в 1993 году, а публично оно было произнесено в 1996 году и означало тогда не компанию и не поисковую машину, а технологию поиска по собственному серверу и морфологическую приставку к поисковой системе Altavista.com. 2. www.yandex.ru запустили для демонстрации возможностей технологии Яндекс, о заработках на рекламе никто не думал. 3. Слоган «Найдётся всё» придумали в 2000 году. В этом же году Яндекс запустил первую рекламу интернет-сайта на российском телевидении. 4. Все 10 человек, которые работали в Яндексе в 1997 году, работают в нем и сегодня. 5. Первые яндексовые компьютеры называли буквами старого русского алфавита – «аз», «буки», «веди» и т.д. В рабочие моменты это звучало так: «земля упала», «на добре кончилось место». Потом русский алфавит кончился, в течение недели шла дискуссия, какой алфавит будет следующим. Выбрали армянский. 6. Первые два сервера Яндекса стояли под ногами у первого сисадмина. Третий сервер под ноги не поместился, пришлось переехать на хостинг в МТУ. В 2000 году Яндекс построил первую собственную серверную, и с тех пор все сервера находятся в собственных дата-центрах. 7. При разработке первого дизайна главной страницы Яндекса было непонятно, чем ее украсить, кроме поисковой строки. Придумали Сказки и Числа. Логотип Яндекса был нарисован под углом, и мы получали письма: «Неужели не могли бумажку в сканер ровно положить?». 8. Яндекс стал отдельной компанией в 2000 году, а до этого был подразделением компании CompTek. 9. Все основные алгоритмы и технологии Яндекса разработаны внутри – от поиска в интернете до антиспама в почте и извлечения фактов в новостях. 10. 23 сентября 1997 года о www.yandex.ru знал десяток человек. Сегодня Яндексом регулярно пользуется больше 10 миллионов. На самом деле, таких фактов больше десяти и писать можно до бесконечности. Мы же предлагаем вам рассказать свои истории, связанные с Яндексом. Например, один из наших первых пользователей москвич Андрей Заруднев вспоминает: «Ездил я в командировку (надолго) в США в 2001 году. Работал на компьютере, на котором, безусловно, не было русских клавиш, поэтому было сложно переписываться со своей беременной женой, которая оставалась в Москве. Так вот почта Яндекса безумно мне помогала своей кнопочкой translit и виртуальной клавиатурой ;)». Другой «ветеран», Александр Лазарев из Тамбова, вспомнил такую историю: «На день рождения коллеги подарили котенка, совершенно черного, без единого светлого волоска. Когда принес его домой, котенок немедленно стал обследовать самые темные углы в квартире - под диваном, под креслом, за шкафом... И где-то спрятался. Более получаса я его пытался разыскать, плюнул, сел за комп, и, войдя в почту, получил поздравление с праздником от Яндекса. С картинкой: совершенно черный квадрат, на нем - некто, держащий за хвост совершенно черного кота, и естественно девиз - "Найдется всё. Яндекс"». А Эдуард Филин из Екатеринбурга прислал такую историю: «Однажды в офисе моей жены Катерины сломалась крышка у копира. Ну не то, чтобы сломалась - но как-то зацарапалась вся, и выглядела неопрятненько ))) И тут на глаза Катерине попалась рекламная полоса в журнале: "Яndex. Найдётся всё." Реклама была яркая и нарядная, а бумага у журнала толстая и глянцевая... Так с тех пор эта страница и живет на копире». Пишите свои истории в комментариях. Авторы самых интересных получат юбилейные футболки Яндекса. Центр управления полётом