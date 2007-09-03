Блог Яндекса
сентябрь 2007
Кубки в сентябре
3 сентября 2007, 15:00
В воскресенье, 2 сентября, стартовал Чемпионат Украины по поиску в интернете. Еще до начала игр в формате соревнований произошли изменения, о чем было сообщено на официальном сайте Кубка. В чемпионате не будет очного финала, а победитель определится по результатам трех заочных игр: 2 сентября, 5 сентября 18:00, 10 сентября 20:00 по московскому времени. Принять участие в чемпионате могут жители Украины. Как и во всех предыдущих соревнованиях, можно принять участие в одной или нескольких играх. В последнем случае в зачет пойдет лучший результат. Изменился и организатор соревнования - компания «PR-студия "Игра"» отказалась от своей инициативы по проведению соревнований. Не считая возможным разочаровывать участников чемпионата, организатором выступила компания «Яндекс.Украина». Список призов остается прежним. Регистрация продолжается здесь. Прежние регистрации действительны. До конца сентября ожидается еще около пяти соревнований в регионах. Следите за новостями на сайте Кубка.Эльвира Мухаметшина, политинформатор движения
Мы принимаем платежи от украинских рекламодателей
3 сентября 2007, 18:05
Когда два года назад мы начинали работу в Украине, решение вопроса приема платежей от украинских рекламодателей нам казалось одним из важнейших этапов. Нашей задачей было сделать это так, чтобы и пользователи были довольны, и государства не в претензии. И реализация механизма потребовала массы усилий команды биллинга, которая продвигалась к цели постепенно. Сначала мы наладили возможность подобной оплаты для рекламных агентств и крупных рекламодателей, которые заключили договор с компанией «Яндекс.Украина». В мае этого года у клиентов Директа появилась возможность оплачивать рекламу на Яндексе с помощью платежной системы «Интернет-Деньги». И вот теперь в интерфейсе Яндекс.Директа появилась возможность самостоятельно выставить себе счет и оплатить рекламу банковским платежом в адрес компании «Яндекс.Украина». Для этого надо перейти в раздел оплаты для юридических лиц, выбрать плательщиком «Резидент Украины» и заполнить форму. Далее рекламодатель получит готовый счет для оплаты. Учитывая особенности банковской системы Украины, никто не мешает воспользоваться такой возможностью и физическим лицам с последующей оплатой наличными в любом отделении любого банка на территории Украины. Сергей Петренко, ретроспективный монетоприемник
Куда тратят Яндекс.Деньги
7 сентября 2007, 13:27
Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических таблиц! (Илья Ильф и Евгений Петров) Как легко догадаться, в системе Яндекс.Деньги есть статистика. И, как и любая статистика, она знает всё. Например, сколько и каких товаров заказывают пользователи системы в год. Или какими услугами они пользуются (с примерным указанием частоты). Мы выяснили некоторые интересные данные из жизни среднестатистического пользователя. В течение первой половины 2007 года он исправно платил за мобильную связь – каждый месяц. Еще чаще, раз в три недели, оплачивал счета за рекламные и дизайнерские услуги. Четыре раза за полгода средний пользователь платил за онлайн-игры и лишь немного реже – за хостинг, телевидение и жилищно-коммунальные услуги. Раз в два месяца он гасил задолженность по кредиту. И по одному разу покупал книги и программы. Таким образом, важнее всего для нашего пользователя – реклама. Он много говорит по телефону, любит играть в онлайн-игры и смотреть телевизор. Иной раз читает книги. Некоторые покупки совершает в кредит. Продолжение триллера о жизни среднего пользователя можно посмотреть в новом исследовании Яндекса (PDF). Наташа Крупенина, исследователь статистики
Чемпионат закончился, все нашлось!
18 сентября 2007, 15:46
Вот и закончился первый Чемпионат Украины по поиску в интернете. Ему выдалась непростая судьба — практически перед стартом первоначальные организаторы отказались от участия в проведении турнира и положение пришлось спасать самому Яндексу, переформатировав Кубок в Чемпионат с тремя онлайновыми турами. Мы почти не успели запустить рекламу турнира, из-за чего в первом туре участвовало всего 29 человек — но все получилось и Чемпионат состоялся. Мы рады сегодня сообщить результаты турнира и рассказать о вручении призов — жаль только, что вручение тоже онлайновое и не сопровождается пожатием рук и звуковыми эффектами. Напомню, что в зачет шли только результаты украинских участников. Первое место завоевала Мария Крыленко из Донецка. Она получает главный приз — ноутбук Asus. Второе место и коммуникатор HTC 3400 получает Елена Курашова из Харькова. Третье место занял Денис Терновский из Одессы — призовой iPod nano он сможет получить в одесском офисе Яндекса. Четвертое и пятое места с прилагающимися лицензионными копиями Microsoft Windows Vista заняли Павел Махринский из Киева и одессит Андрей Николаев. Киевляне Виктория Тарасова и Андрей Дегелер заняли шестое и седьмое места соответственно и теперь смогут общаться с друзьями через вебкамеры фирмы Logitech. И, наконец, насладиться любимой музыкой в наушниках Koss смогут теперь одессит Алекс Туманов и киевляне Артем Соколов и Виталий Педченко — это заслуженная награда за восьмое, девятое и десятое места. Мы поздравляем всех, кто занял призовые места, и тех, кто просто получил удовольствие от участия в Чемпионате. Скажу по секрету — нам тоже понравилось проводить турнир и вручать призы. Так что мы еще обязательно встретимся в соревнованиях по поиску.Сергей Петренко, председатель наградной комиссии
Обращение к Юрию Михайловичу Лужкову, человеку и мэру
20 сентября 2007, 18:16
Уважаемый Юрий Михайлович! Мы в Яндексе очень рады, что Вы посещаете сегодня нашу скромную Самокатную улицу. И пусть сегодня на ней нельзя запарковать машину, и она девственна чиста: Пусть в предверии Вашего визита ее асфальтировали и украшали две недели, а в последнюю ночь работа шла при свете фар: Пусть строительный забор в ходе реконструкции улицы упал на мою машину. Мелочи. Тем более, страховка у меня есть. Это ничего, что Вы даже не к нам едете, а в соседнее здание завода Кристалл. Юбилей там или запуск нового сорта водки — не важно. Мы понимаем, что отнюдь не скромные интернет-компании были, есть и будут основными градообразующими предприятиями Москвы. Это у них там Арнольд Шварцнеггер навещает какой-то там Yahoo!, наши мэры по таким местам не ходят. Мы Вам все равно очень-очень рады. Только одна мысль тревожит меня. Во время реконструкции улицы нам пришлось убрать наших лошадок. А они очень хорошие. Их разрисовали три года назад для проекта «Лошади в городе» дети из московских интернатов, занимающиеся в студии «Дети Марии». Кстати, лошадь Вечерняя Москва даже заняла на конкурсе третье место. И Аркадий Волож купил их на благотворительном аукционе, специально для Яндекса. Надеюсь, что Вам понравился новый асфальт на Самокатной и в ближайшее время его не будут обновлять. Мы очень хотим поскорее поставить наших лошадок на место. Нам кажется, что они украшают нашу улицу. К тому же, к ним все привыкли. За сим, остаюсь всегда ваш поклонник,Илья Сегалович, доброволец по совместительству
Яндекс.Почта Live
20 сентября 2007, 20:05
Проверка писем в электронном почтовом ящике – такое же привычное для интернет-пользователя действие, как, скажем, поиск информации или чтение новостей. Сегодня существует достаточно способов ускорить процесс этой проверки. Можно – настроить свой почтовый клиент обращаться к серверу каждые 30 секунд. Или, например, - установить Яндекс.Бар и получать уведомления о приходе новой почты прямо из браузера, не отрываясь от работы в сети. На днях мы предложили нашим пользователям потестировать еще один инструмент для быстрого (а вернее – мгновенного) оповещения о новых письмах – программу Я.Онлайн. Небольшое уведомление с адресом отправителя и темой письма появляется на экране у пользователей программы сразу, как только сообщение приходит в почтовый ящик. При этом нет необходимости держать браузер открытым – для перехода к новому письму достаточно одного клика по уведомлению. Скачать Я.Онлайн можно на странице: http://mail.yandex.ru/notifier. Александр Быков, менеджер программных продуктов
Яндекс: десять лет - полёт нормальный
21 сентября 2007, 12:15
В сентябре 1997 года родился yandex.ru (свидетельство о рождении). Даже если вы не верите астрологам, вам наверняка интересно, что общего у родившихся в один день. Вот и мы захотели узнать, кто они — ребята, которые вместе с yandex.ru в сентябре 2007 года отмечают свой первый юбилей. Как они учатся, чем увлекаются, слушаются ли родителей :) Именно поэтому мы предлагаем родителям юбиляров разместить фотографии ровесников Яндекса на Яндекс.Фотках*, проставив метку Я10 и дополнив портрет небольшим комментарием — как зовут героя и что у него интересного в жизни происходит. Десять дней мы будем собирать на Фотках галерею ровесников. И, конечно, всем десятилеткам достанутся подарки от Яндекса. С днем рождения! --- * - с одного логина принимается одна фотография (за исключением случаев с двойняшками и тройняшками :)Центр управления полётом
Яндекс внутри (немного секретиков)
22 сентября 2007, 01:27
В честь десятилетия мы решили раскрыть немного секретной информации. Совсем чуть-чуть. Сегодня над проектами Яндекса одновременно работает более 800 человек. Средний возраст сотрудника — 30 лет. В день яндексоиды выпивают столько кофе, что еле хватает 8 килограммов зёрен и 250 литров воды. Хорошо ещё, некоторые пьют без сахара :) Хотя и его уходит 13 кг в день. Не говоря уже о плюшках, пирожных и бутербродах (более двух тысяч в день) и 110 килограммах фруктов и овощей. Самое популярное имя в Яндексе — Александр. В компании 60 Александров, 53 Дмитрия и 42 Андрея. Самое популярное женское имя в Яндексе сейчас — Ольга, девушек с таким именем у нас аж 29. Еще у нас 28 Елен, 26 Наташ и 20 Татьян. А вот и все имена: ...и наша коллективная аватарка :) Каждый день на работу в Яндекс выходит новый сотрудник. Поэтому в понедельник, как вы понимаете, вся эта статистика устареет. А мы продолжаем праздновать. И вам хороших выходных!Центр управления полётом
23 сентября. Этот день в календаре.
23 сентября 2007, 01:45
Именно сегодня, 23 сентября, родился yandex.ru. Что же еще происходило в мире в этот день в разные годы до нашего рождения? Мы поискали Яндексом и составили следующую хронологию событий: 1561 - Испанский король Филипп II отдал приказ прекратить колонизацию Флориды. 1642 - Впервые присудили университетские степени в Гарвардском колледже в Кембридже, Массачусетс. 1733 - Открылся Эрмитажный театр в Санкт-Петербурге. 1739 - Россия и Турция подписали Белградский мир. 1784 - Людовик XVI издал исторический указ: носовой платок должен быть прямоугольным, и его длина должна равняться его ширине. 1819 - Родился Арман Ипполит Луи Физо - французский физик, первым измеривший скорость света в земных условиях. 1839 - В Москве заложен храм Христа Спасителя. 1846 - Иоганн Готфрид Галле открыл восьмую планету Солнечной системы - Нептун. 1848 - Американец Джон Куртис в домашних условиях произвел первую жевательную резинку. 1862 - Граф Лев Толстой женился на Софье Андреевне Берс. 1905 - Норвегия получила независимость. 1910 - Хорхе «Гео» Чавез совершил первый перелет через Альпы. 1911 - Эпл Л. Овингтон на моноплане «Квин» осуществил первую в США официальную доставку почты по воздуху. 1913 - Ролан Гаррос впервые в истории перелетел через Средиземное море. 1918 - Основан Санкт-Петербургский физико-технический институт имени А.Ф.Иоффе РАН. 1930 - Иоганн Остермайер запатентовал фотовспышку. 1938 - В Нью-Йорке была заложена капсула времени, которая должна быть вскрыта в 6939 году. В нее вложили женскую шляпку, мужскую курительную трубку и 1100 микрофильмов. 1941 - ЦК ВКП(б) принял постановление о реабилитации со снятием судимости авиаконструктора Андрея Туполева и сотрудников его "шарашки". 1958 - На Московском автозаводе имени Лихачева был выпущен первый опытный образец легкового семиместного автомобиля "ЗИЛ-111". 1973 - Над деревушкой Бриньоль на юге Франции прошел "дождь" из десятков тысяч крохотных жаб. 1974 - ВВС в Британии запущен первый телетекстовый сервис. 1980 - В Северодвинске спущена на воду подводная лодка «Тайфун» – самая большая в мире. Подлодка была занесена в книгу рекордов Гиннеса. 1988 - В Москве открылся Дом-музей Федора Шаляпина. 1991 - Свердловску и Загорску вернули их исторические имена - Екатеринбург и Сергиев Посад. Поздравляем всех, кому посчастливилось родиться или жениться в этот день, совершить первый трудовой подвиг, посадить дерево, построить дом et cetera. Желаем вам найти всё! Центр управления полётом
10 самых неизвестных фактов про Яндекс (в произвольном порядке)
23 сентября 2007, 14:52
1. Яндекс появился до www.yandex.ru. Слово Яндекс придумали в 1993 году, а публично оно было произнесено в 1996 году и означало тогда не компанию и не поисковую машину, а технологию поиска по собственному серверу и морфологическую приставку к поисковой системе Altavista.com. 2. www.yandex.ru запустили для демонстрации возможностей технологии Яндекс, о заработках на рекламе никто не думал. 3. Слоган «Найдётся всё» придумали в 2000 году. В этом же году Яндекс запустил первую рекламу интернет-сайта на российском телевидении. 4. Все 10 человек, которые работали в Яндексе в 1997 году, работают в нем и сегодня. 5. Первые яндексовые компьютеры называли буквами старого русского алфавита – «аз», «буки», «веди» и т.д. В рабочие моменты это звучало так: «земля упала», «на добре кончилось место». Потом русский алфавит кончился, в течение недели шла дискуссия, какой алфавит будет следующим. Выбрали армянский. 6. Первые два сервера Яндекса стояли под ногами у первого сисадмина. Третий сервер под ноги не поместился, пришлось переехать на хостинг в МТУ. В 2000 году Яндекс построил первую собственную серверную, и с тех пор все сервера находятся в собственных дата-центрах. 7. При разработке первого дизайна главной страницы Яндекса было непонятно, чем ее украсить, кроме поисковой строки. Придумали Сказки и Числа. Логотип Яндекса был нарисован под углом, и мы получали письма: «Неужели не могли бумажку в сканер ровно положить?». 8. Яндекс стал отдельной компанией в 2000 году, а до этого был подразделением компании CompTek. 9. Все основные алгоритмы и технологии Яндекса разработаны внутри – от поиска в интернете до антиспама в почте и извлечения фактов в новостях. 10. 23 сентября 1997 года о www.yandex.ru знал десяток человек. Сегодня Яндексом регулярно пользуется больше 10 миллионов. На самом деле, таких фактов больше десяти и писать можно до бесконечности. Мы же предлагаем вам рассказать свои истории, связанные с Яндексом. Например, один из наших первых пользователей москвич Андрей Заруднев вспоминает: «Ездил я в командировку (надолго) в США в 2001 году. Работал на компьютере, на котором, безусловно, не было русских клавиш, поэтому было сложно переписываться со своей беременной женой, которая оставалась в Москве. Так вот почта Яндекса безумно мне помогала своей кнопочкой translit и виртуальной клавиатурой ;)». Другой «ветеран», Александр Лазарев из Тамбова, вспомнил такую историю: «На день рождения коллеги подарили котенка, совершенно черного, без единого светлого волоска. Когда принес его домой, котенок немедленно стал обследовать самые темные углы в квартире - под диваном, под креслом, за шкафом... И где-то спрятался. Более получаса я его пытался разыскать, плюнул, сел за комп, и, войдя в почту, получил поздравление с праздником от Яндекса. С картинкой: совершенно черный квадрат, на нем - некто, держащий за хвост совершенно черного кота, и естественно девиз - "Найдется всё. Яндекс"». А Эдуард Филин из Екатеринбурга прислал такую историю: «Однажды в офисе моей жены Катерины сломалась крышка у копира. Ну не то, чтобы сломалась - но как-то зацарапалась вся, и выглядела неопрятненько ))) И тут на глаза Катерине попалась рекламная полоса в журнале: "Яndex. Найдётся всё." Реклама была яркая и нарядная, а бумага у журнала толстая и глянцевая... Так с тех пор эта страница и живет на копире». Пишите свои истории в комментариях. Авторы самых интересных получат юбилейные футболки Яндекса. Центр управления полётом
Праздники, которые отмечает Яндекс
24 сентября 2007, 13:32
Все началось с 1 апреля. То есть с шуток. Придумали Яндекс для оптимистов и пессимистов, мечту вебмастера, написали рефераты, попереворачивали стрелку. А потом задумались – не один же, в конце концов, праздник в году. И кто догадается, что мы отмечаем и другие, если это не отразить на главной странице. Стали отмечать более-менее народные события – Новый год, праздники «номер двадцать три» и «номер восемь», чужеземный Валентинов день, День космонавтики, 1 мая и День Победы. И понеслось. В какой-то момент нам показалось, что праздников в году все-таки мало. И дело тут даже не в выходных. Просто украшение «морды» стало потребностью, хотелось сделать себе и другим что-то приятное. Отметили Последний звонок, День учителя и день рождения А.С.Пушкина. И все равно чего-то не хватало. Тут мы и решили глубже изучить вопрос. Возникла идея отмечать юбилеи великих людей (степень величия в этом случае, конечно, субъективна, но имеем право). Вне возникшего «юбилейного» правила был и остается только поэт Пушкин, день рождения которого мы празднуем каждый год. А в этом году мы уже отметили 100-летие Агнии Барто и Арсения Тарковского, 150-летие Константина Циолковского и планируем (в честь 10-летия, против правил, раскроем свои планы) отметить 100-летие Астрид Линдгрен. Вы можете оценить и прокомментировать все праздничные стрелки здесь. И, если вы знаете другие праздники, в честь которых можно украсить главную страницу Яндекса, обязательно напишите нам. P.S. А мы продолжаем праздновать 10-летие. Спасибо за ваши письма и звонки, отдельное спасибо Афише.ру за волшебника в голубом вертолете :) Очень вкусно! Центр управления полётом
Марри Гелл-Манн (Murray Gell-Mann) посетит Яндекс
25 сентября 2007, 14:14
Завтра, 26 сентября в 11:00 в офисе Яндекса на Самокатной состоится открытая встреча с Марри Гелл-Манном (Murray Gell-Mann), который расскажет о жизни основанного им 23 года назад института анализа сложных систем в Санта Фе. На встречу приглашаются все желающие, предварительно записавшиеся по телефону (495) 739-70-00. Те, кто учился физике в 1960-х и 1970-х, часть последующего могут пропустить. Для младших читателей: Гелл-Манн – один из основателей современной теории элементарных частиц, прояснивший, вместе с Фейнманом, природу слабого взаимодействия, первооткрыватель странности, автор классификации адронов, человек, предсказавший кварки, основатель квантовой хромодинамики. Среди нобелевских лауреатов он, пожалуй, один из наиболее «заметных». Еще с 1980-х годов он перенес центр своих интересов на изучение объектов «более сложных, чем кварки» – истории, биологии, экономики, языка. Этим (а также и статистикой, и физикой, и анализом данных) и занимаются люди в Санта Фе – соседство с американским ядерным центром в Лос-Аламосе, статус культурной столицы (и высококлассного курорта) всегда помогали иметь высококвалифицированных сотрудников – и более сотни ассоциированных исследователей по всему миру. В частности, он возглавляет один из наиболее амбициозных (и пожалуй, один из наиболее успешных) проектов современной лингвистики – Evolution of Human Languages. Цель его – детально изучить последние 20 (с чем-то?) тысяч лет из истории развития языков человечества. То есть, от момента, когда, предположительно, предки «почти всех» ныне существующих языков начали расходиться от общего корня. А также, по возможности, и сам этот общий «праязык» (вместе с промежуточными стадиями). Собственно, в объявлении невозможно даже перечислить направления работы в Санта Фе. Надеемся, что присутствующие смогут задать интересующие их вопросы. Дмитрий Лещинер, занимаюсь качеством поиска
Четыре сотрудника правопорядка и Яндекс.Собака: репортаж из Самары
25 сентября 2007, 17:46
Помните, на прошлой неделе прошла новость о том, что в Самаре пес по кличке Яндекс нашел шесть килограммов марихуаны? Так вот, в выходные я нашел Яндекса в Самаре. Он оказался вот таким миттельшнауцером: А вот и его команда, ...представители которой в эксклюзивном интервью рассказали, что Яндекс специализируется на поиске взрывчатки, а марихуану нашел случайно. Эльдар Вагапов, простой житель Самары
Только раз в году
26 сентября 2007, 15:37
...А поздравления с 10-летием продолжают сыпаться — в почту, в факсы, в телефоны. Нас приглашают в гости во множество городов, обещают показать достопримечательности, рассказывают трогательные истории о романах по переписке, нахождении давно потерянных людей, ностальгируют по временам, когда интернет был маленьким. Спасибо вам большое! Было бы странно, если бы весь праздничный вечер говорил только именинник. Поэтому расскажите лучше о себе :) Поделитесь с нами историями о своих особенных днях рождения, и авторам самых интересных рассказов мы с удовольствием вручим коллекционные юбилейные футболки Яндекса.Центр управления полётом
«Спамооборона» защищает Минобороны
27 сентября 2007, 17:11
Министерство обороны РФ защищает нашу Родину. Но иногда само нуждается в защите. Например, от спама. Именно поэтому «Спамооборона» Яндекса несет службу в Министерстве обороны РФ уже больше месяца. Другие известные клиенты продукта перечислены на странице пользователей «Спамообороны».Юрий Вечер, менеджер по программным продуктам
Музей баннеров
27 сентября 2007, 19:14
Примерно год назад я уже предавался ностальгии по былым временам. Тогда же обещал «вскоре опубликовать» все баннеры из далекого уже 1998 года. Исполняю обещанное. = Столько времени публикация заняла потому, что пришлось аккуратно добыть все баннеры из архивов (для тех, кто понимает — с ленточных бэкапов), сдуть с них пыль веков (буквально, это же баннеры из прошлого века!), сдать некоторые баннеры в реставрационную мастерскую, чтобы подновили обветшавшие пикселы на стареньких полотнах и освежили краски (для тех, кто не понимает — это шутка =. И вот мы готовы открыть экспозицию для всех желающих поностальгировать. Предлагаю вашему вниманию «Музей баннеров». Тут собраны вообще все баннеры, которые показывались на страницах Яндекса в 1998 году. Не только коммерческие, но и свои собственные, а также обменные (тогда мы еще иногда менялись с разными проектами баннерами (вот времена-то были дикие =. Всего получилось 203 баннера. Баннеры упорядочены по дате создания файла, поэтому, переходя из зала в зал нашего музея, можно мысленно представлять себе весну 98-го, лето, осень, зиму. Ну и вспоминать свои ощущения тех времен. Наверняка же остались? Кстати, мы умышленно нарисовали вокруг каждого баннера аккуратную рамочку. Просто тогда — в 1998-м — у нас еще не было требования, чтобы баннер можно было визуально выделить на белой странице Яндекса, вот и рисовали некоторые рекламодатели баннеры на белом фоне. Да и многих других требований тогда тоже не было. Сейчас большая часть этих баннеров не прошла бы нашу модерацию. Приятных воспоминаний!Алексей Амилющенко, музейный смотритель
Интересные факты про пользователей Яндекса
28 сентября 2007, 11:19
Только не подумайте, что в праздничной суматохе мы забыли о наших пользователях. Мы очень даже помним. Следующий тост – за пользователей Яндекса. Что же мы знаем* о наших пользователях? Во-первых, их много. Каждый день на Яндекс заходит около 5 миллионов человек. А в течение месяца – более 30 миллионов. Во-вторых, среди наших пользователей есть, как это часто бывает, мужчины и женщины. Аудитория всего Яндекса повторяет аудиторию Рунета – 54% мужчин и 46% женщин. А вот на различных сервисах уже есть разница. Самый «мужской» сервис – это аскетичный поиск ya.ru. Среди пользователей ya.ru – 62% мужчин. Кроме этого мужчин интересуют покупка товаров на Маркете (58%) и Яндекс.Карты (57%). Самый «женский» сервис – Яндекс.Игрушки. 65% игроков – женщины. Еще один сервис, более других привлекающий внимание женщин, – Открытки (57%). В-третьих, всем нашим пользователям сколько-то лет. В общем и целом, аудитория Яндекса по возрасту также не отличается от аудитории Рунета: 26% пользователей – это молодежь 24 лет и младше, 52% - люди в возрасте от 25 до 44, и 14% - 45 лет и старше. Самый молодежный проект Яндекса – Афиша. 42% ее посетителей младше 25 лет. Старшее поколение чаще пользуется Каталогом (20%) и читает Яндекс.Новости (18%). В-четвертых, наши пользователи чем-то занимаются. Например, руководят или учатся. И тут выясняются неожиданные подробности: оказывается, Игрушки популярнее всего среди руководителей. Студенты больше интересуются Афишей, а домохозяйки – Яндекс.Фотками. И напоследок еще один факт – он тоже характеризует наших пользователей, хотя и косвенно. По ночам один из самых актуальных сервисов – Поиск по блогам. Утром пользователи Яндекса смотрят прогноз погоды, вечером – телепрограмму. Ну а днем все ищут. В общем, в этот праздничный день - за ваше здоровье! ____ * - Интересные факты любезно предоставлены нам TNS Gallup, данные по Москве. Центр управления полётом
Одиннадцатый год - полёт нормальный
28 сентября 2007, 20:32
За неделю празднования 10-летия мы получили более пятисот поздравительных комментариев в блоге, около тысячи писем и факсов (все прочитали), ровно тысячу крем-брюле (все съели), несколько сотен воздушных шариков (еще ни один не лопнул), открыто три музея: главных страниц Яндекса за 10 лет, праздничных стрелок и баннеров, впервые опубликована коллективная фотография яндексоидов, найден пёс по кличке Яндекс и его команда. Галерея ровесников продолжает пополняться фотографиями родившихся в сентябре 1997 года, сейчас мы знаем в лицо уже более семидесяти ребят. В конкурсах пользовательских историй с участием Яндекса центр управления полетом выбирает лучшие (нелегкое это дело). Кстати, мы продолжаем принимать на конкурс рассказы о ваших днях рождения. Авторы лучших рассказов получат юбилейные майки Яндекса. Такие же майки мы скоро вышлем тысяче «старейших» наших пользователей. На этом праздничный экипаж прощается с вами и заступает на очередную боевую вахту. Приятного полета! Будем рады видеть вас на страницах наших сервисов.Центр управления полётом