Блог Яндекса
январь 2009
Из жизни Яндекс.Новостей
15 января 2009, 16:06
У сервиса Яндекс.Новости появился свой блог. Мы будем рассказывать в блоге о том, как работают алгоритмы кластеризации новостей, с какими проблемами мы сталкиваемся в обработке новостных данных и как их решаем. Надеемся, что это будет интересно как партнерам, так и пользователям сервиса. Приглашаем всех, кому интересны такие темы, как автоматическая обработка текстов, технологии кластеризации и аннотирования, fact extraction и т.п. Подключайтесь на Я.ру или читайте нас через RSS.
Фотки стали мобильнее
19 января 2009, 17:04
В наше время люди проводят много времени в дороге. В это время мы оторваны от всего привычного, поэтому всегда приятно, когда любимые вещи можно взять с собой. Мы решили что Яндекс.Фоткам очень сильно не хватает мобильной версии. И мы её сделали. Версия Яндекс.Фоток для смартфонов находится на http://m.ya.ru/fotki Как и на большой версии Фоток, есть возможность посмотреть фото дня, популярные и новые фото и даже загрузить свою фотографию напрямую из браузера. К сожалению, не все браузеры поддерживают такой способ загрузки, но для таких случаев у нас есть приложение Яндекс.Фотки (поддерживаются практически все распространённые мобильные платформы).
«Через 200 метров готовьтесь съехать с автомагистрали» или Как обойти пробку с помощью навигатора
19 января 2009, 17:38
Яндекс.Пробки начали передавать данные навигационным программам, и весь наш Аналитический центр, само собой, взялся тестировать, как это выглядит, и как работает. Делюсь впечатлениями :)
Какой он, поисковый робот Яндекса?
20 января 2009, 19:09
Мы решили приоткрыть завесу таинственности над нашими технологиями, и наглядно показать, как работает поисковый робот: И как он отдыхает: Ростислав Шоргин, друг всех роботов
Тюнинг Я.Онлайна
22 января 2009, 19:29
В Я.Онлайне – новые приятные дополнения и изменения.
Google за Яндекс.Деньги
28 января 2009, 15:59
28 января к Яндекс.Деньгам подключился сервис контекстной рекламы Google AdWords. Технически платежи проходят через систему Assist. Зачисление денег на клиентский аккаунт в Google AdWords происходит моментально, комиссия не взимается.
Виджет Яндекс.Новостей
29 января 2009, 12:50
Теперь, чтобы быть в курсе последних событий, вам достаточно взглянуть на рабочий стол. Если, конечно, у вас есть новый виджет Яндекс.Новостей.
StaticAPI Яндекс.Карт
30 января 2009, 18:11
Три месяца назад мы анонсировали сервис API Яндекс.Карт, который представляет собой инструментарий, позволяющий встраивать карты Яндекса на ваш сайт. Число сайтов, использующих Яндекс.Карты, постоянно растет. Но оставались задачи, которые требовали других решений.