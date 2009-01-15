В наше время люди проводят много времени в дороге. В это время мы оторваны от всего привычного, поэтому всегда приятно, когда любимые вещи можно взять с собой. Мы решили что Яндекс.Фоткам очень сильно не хватает мобильной версии. И мы её сделали. Версия Яндекс.Фоток для смартфонов находится на http://m.ya.ru/fotki Как и на большой версии Фоток, есть возможность посмотреть фото дня, популярные и новые фото и даже загрузить свою фотографию напрямую из браузера. К сожалению, не все браузеры поддерживают такой способ загрузки, но для таких случаев у нас есть приложение Яндекс.Фотки (поддерживаются практически все распространённые мобильные платформы).