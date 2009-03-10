Блог Яндекса
март 2009
Решайтесь решать
10 марта 2009, 17:50
Сегодня стартовал конкурс «Интернет-математика 2009». В отличие от предыдущих конкурсов с таким названием, организованных Яндексом, нынешний в большей степени ориентирован на молодежь. Задача участников — с помощью методов машинного обучения получить формулу ранжирования документов. Для этого мы предоставляем участникам реальные данные — признаки пар «запрос-документ» и оценки релевантности, сделанные асессорами Яндекса. Варианты решений можно слать многократно вплоть до окончания конкурса. На основании части данных будет формироваться текущий публичный рейтинг решений. Победителей конкурса ждут призы, а у автора лучшего результата есть шанс увидеть, как будет работать его формула при поиске по всей базе Яндекса. Подробности — на странице конкурса.
Новый сайт Яндекс.Виджетов
11 марта 2009, 16:19
Почти год назад Яндекс выпустил первые настольные виджеты (их иногда называют "гаджеты") для Висты, Оперы и Mac OS X. На данный момент мы предлагаем вам виджеты Поиска, Пробок и Новостей, а также виджет Часы. Все они вышли в рамках проекта Яндекс.Нано.
Лингвистика и математика в методах поиска
11 марта 2009, 17:43
В пятницу, 20 марта 2009 года, в офисе Яндекса на Самокатной выступят гости из Института системного анализа Российской академии наук - Осипов Геннадий Семенович (профессор) и Тихомиров Илья (ст. научный сотрудник).
Львы и Близнецы ищут работу
12 марта 2009, 16:50
Яндекс провёл небольшое исследование, как экономический кризис повлиял на рынок труда. Основой послужила статистика сервиса Яндекса – социальной сети для профессионалов Мой Круг. Среди тех, кто ищет работу на Моем Круге, больше половины начали поиски именно зимой 2008-2009. Теперь доля таких пользователей от активной аудитории сервиса составляет 11,6%. Две группы людей, которые сейчас интенсивнее всего ищут работу – это менеджеры среднего возраста (старше сорока лет) и студенты (моложе двадцати двух лет и без особого опыта работы). Либо они первые попали под сокращения, либо им стало сложнее найти работу - возможны оба варианта. Чаще всех ищут новые места работники компаний средних размеров – со штатом от 10 до 1000 человек. Видимо, у больших компаний есть достаточный запас прочности, а маленькие – стараются держаться за каждого сотрудника. Средний желаемый размер оклада – около 1500 долларов. Начиная с октября 2008 года, этот показатель почти не меняется, а до начала кризиса - менялся каждый месяц. Ожидания соискателей стали скромнее: до кризиса сумма в 1500 долларов была близка к минимальному среднемесячному значению желаемой зарплаты. В целом, соотношение предложений от работодателей на Моем Круге и откликов на них за последние полгода изменилось так: Число откликов на вакансии и предложений работодателей (в пересчете на миллион пользователей). Кстати, если разделить соискателей по знакам Зодиака, то больше всех не повезло с работой Близнецам и Львам. Самая удачная ситуация у Стрельцов - среди тех, кто ищет работу, их меньше всего. Львы и Близнецы ищут работу на 22% чаще, чем Стрельцы. Аналитики Моего Круга. Находим работу
Если есть права – остальное можно купить
13 марта 2009, 17:13
Каждый, кто хоть раз в жизни совершал покупку, 15 марта может смело встречать Всемирный день защиты прав потребителей.
Весенний Internet Explorer 8 с Яндекс.Баром
19 марта 2009, 20:53
Сегодня мы выпустили новую версию браузера Internet Explorer 8 со вкусом Яндекса.
Потому что весна
20 марта 2009, 16:22
Есть только два окна. С видом на улицу и — правильно — с видом на интернет. И если в первом окне в конце марта у кого-то снег, то на главной странице Яндекса уже можно вызывать следующее время года. Выбирайте свою весну из нашего обострения — с капелью и вёдрами, одуванчиками и парашютистами, берёзовым соком и комнатной петрушкой. UPD: В «продаже» появились ностальгические зимние темы для главной страницы. Чтобы установить себе зиму или весну, кликните по ссылке «Настроить» в верхней части экрана, в появившейся вкладке «внешний вид» выберите «темы» и вам будет представлен весь ассортимент. Жмите на понравившуюся и сохраняйте. Демисезонный отдел
Я.Субботник: Поиск по сайтам, блогам и другое…
23 марта 2009, 10:44
18 апреля 2009 года к 10:30 Яндекс приглашает в гости всех, кому интересно поговорить о поиске и всём, что с ним связано, об API, и обсудить эти темы за чашкой кофе на уютной кухне Яндекса.
Мобильный Я.Онлайн в деталях
24 марта 2009, 14:34
В мобильном Я.Онлайне мы применили ряд интересных технологий, о которых хотим рассказать нашим пользователям.
Новый виджет: Яндекс.Погода
30 марта 2009, 14:39
В коллекции настольных виджетов Яндекса пополнение — мы рады предложить вам виджет Яндекс.Погода. Теперь достаточно взглянуть на рабочий стол, чтобы узнать о погоде за окном и быть в курсе прогноза на ближайшие дни.
Блог про Яндекс в Україні
31 марта 2009, 13:26
С тех пор, как три с половиной года назад мы начали работать в Украине, у нас случилось много событий, о которых хотелось рассказать нашим украинским пользователям. Самые важные попадали в «Новости», другими мы делились в этом блоге. Но впереди новостей ещё больше, поэтому сегодня я приглашаю всех, кому интересно, что Яндекс делает в Украине, в наш новый блог – блог украинского Яндекса. В нём я и мои коллеги будем рассказывать об обновлениях в сервисах для украинских пользователей, о наших мероприятиях в Украине, интересных фактах из жизни компании и не только.
Я.Субботник в Киеве: вёрстка, API и другое…
31 марта 2009, 17:41
25 апреля 2009 года в Киеве Яндекс приглашает в гости всех, кому интересно поговорить о HTML-вёрстке, API и обсудить эти темы за чашкой кофе весенним субботним днём.
Новые города на Яндекс.Погоде.
31 марта 2009, 20:05
У Яндекс.Погоды прибавление в семействе — 305 новых городов! Нельзя не отметить Беллинсгаузен (Антарктика) — смотрите и сопереживайте пингвинам и полярникам, хотя по иронии судьбы сейчас там погода примерно как в Москве. В этот раз большой подарок ждет жителей Беларуси — плюс 68 городов! Пусть и не так много, но прибавилось городов и для других стран СНГ, а также Абхазии. Городов России стало больше на 104.
1 апреля на Яндекс.Погоде.
31 марта 2009, 23:50
Сегодня Яндекс.Погода дарит вам уникальный шанс испытать свою удачу и почувствовать себя азартным игроком. Грозы и метели, бури и снегопады закружатся и завертятся по мановению вашей руки! Всех карт раскрывать не будем - заходите на Яндекс.Погоду и играйте в свое удовольствие.