Яндекс провёл небольшое исследование, как экономический кризис повлиял на рынок труда. Основой послужила статистика сервиса Яндекса – социальной сети для профессионалов Мой Круг. Среди тех, кто ищет работу на Моем Круге, больше половины начали поиски именно зимой 2008-2009. Теперь доля таких пользователей от активной аудитории сервиса составляет 11,6%. Две группы людей, которые сейчас интенсивнее всего ищут работу – это менеджеры среднего возраста (старше сорока лет) и студенты (моложе двадцати двух лет и без особого опыта работы). Либо они первые попали под сокращения, либо им стало сложнее найти работу - возможны оба варианта. Чаще всех ищут новые места работники компаний средних размеров – со штатом от 10 до 1000 человек. Видимо, у больших компаний есть достаточный запас прочности, а маленькие – стараются держаться за каждого сотрудника. Средний желаемый размер оклада – около 1500 долларов. Начиная с октября 2008 года, этот показатель почти не меняется, а до начала кризиса - менялся каждый месяц. Ожидания соискателей стали скромнее: до кризиса сумма в 1500 долларов была близка к минимальному среднемесячному значению желаемой зарплаты. В целом, соотношение предложений от работодателей на Моем Круге и откликов на них за последние полгода изменилось так: Число откликов на вакансии и предложений работодателей (в пересчете на миллион пользователей). Кстати, если разделить соискателей по знакам Зодиака, то больше всех не повезло с работой Близнецам и Львам. Самая удачная ситуация у Стрельцов - среди тех, кто ищет работу, их меньше всего. Львы и Близнецы ищут работу на 22% чаще, чем Стрельцы. Аналитики Моего Круга. Находим работу