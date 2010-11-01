Блог Яндекса
Новая версия Яндекс.Словарей появилась на свет несколько месяцев назад, и мы предложили вам в ней вместо Тетрадок альтернативный и более простой инструмент для хранения и повторения иностранных слов - Историю поиска. Но оказалось, что многим очень не хватает еще одной возможности старых Тетрадок - распределения слов на группы, что позволяет еще удобнее организовать с ними работу. Сегодня Тетрадки возвращаются! В новой версии сервиса у них новый облик.
Для использования Тетрадок, как и раньше, необходимо авторизоваться. Если выбрать в настройках режим автозаписи, то все слова, которые вы искали в разделе переводов, будут записаны в активную тетрадку. При отключенном режиме автозаписи вы сможете добавлять вручную только те слова, которые захотите. Если список сохраненных слов получился слишком длинным, его удобно разбить на части, создав дополнительные тетрадки. Учите языки!
Лена Корнилина, берегу друзей
Компания LG Electronics разработала LCD-телевизоры с возможностью подключения к интернету. Это значит, что просматривать любимые интернет-сервисы вы можете прямо с дивана, вооружившись пультом дистанционного управления.
В новой прошивке платформы, обновившейся автоматически сегодня, 11 ноября, у интернет-телезрителей появится виджет Яндекса. В нём присутствуют такие сервисы Яндекса, как Новости, Погода, Пробки, Котировки, Фотки и Телепрограмма. Каждый сервис представляет собой страницу, специально сверстанную для отображения на большом экране и управления с помощью пульта.
Найти и выбрать подходящий телевизор LG с платформой NetCast вы можете на Яндекс.Маркете (серии ЖК и LED телевизоров LX9500, LE8500, LX6500, LE7500, LE5500, LD750, LD650, а также серии плазменных телевизоров – PX960, PK960, PK760). А тем из вас, у кого уже есть такой интернет-телевизор, мы предлагаем посмотреть, как выглядит Яндекс на телеэкране.
И никуда не переключайтесь!
P.S. Кроме того, с сегодняшнего дня на Яндекс.Маркете появился новый фильтр в поиске телевизоров – поддержка интернет-соединения - http://clck.ru/2R3p