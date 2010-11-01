Компания LG Electronics разработала LCD-телевизоры с возможностью подключения к интернету. Это значит, что просматривать любимые интернет-сервисы вы можете прямо с дивана, вооружившись пультом дистанционного управления.

В новой прошивке платформы, обновившейся автоматически сегодня, 11 ноября, у интернет-телезрителей появится виджет Яндекса. В нём присутствуют такие сервисы Яндекса, как Новости, Погода, Пробки, Котировки, Фотки и Телепрограмма. Каждый сервис представляет собой страницу, специально сверстанную для отображения на большом экране и управления с помощью пульта.

Найти и выбрать подходящий телевизор LG с платформой NetCast вы можете на Яндекс.Маркете (серии ЖК и LED телевизоров LX9500, LE8500, LX6500, LE7500, LE5500, LD750, LD650, а также серии плазменных телевизоров – PX960, PK960, PK760). А тем из вас, у кого уже есть такой интернет-телевизор, мы предлагаем посмотреть, как выглядит Яндекс на телеэкране.

И никуда не переключайтесь!

P.S. Кроме того, с сегодняшнего дня на Яндекс.Маркете появился новый фильтр в поиске телевизоров – поддержка интернет-соединения - http://clck.ru/2R3p