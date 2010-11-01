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Блог Яндекса

ноябрь 2010
Тетрадки возвращаются
1 ноября 2010, 17:17

Новая версия Яндекс.Словарей появилась на свет несколько месяцев назад, и мы предложили вам в ней вместо Тетрадок альтернативный и более простой инструмент для хранения и повторения иностранных слов - Историю поиска. Но оказалось, что многим очень не хватает еще одной возможности старых Тетрадок - распределения слов на группы, что позволяет еще удобнее организовать с ними работу. Сегодня Тетрадки возвращаются! В новой версии сервиса у них новый облик.

Для использования Тетрадок, как и раньше, необходимо авторизоваться. Если выбрать в настройках режим автозаписи, то все слова, которые вы искали в разделе переводов, будут записаны в активную тетрадку. При отключенном режиме автозаписи вы сможете добавлять вручную только те слова, которые захотите. Если список сохраненных слов получился слишком длинным, его удобно разбить на части, создав дополнительные тетрадки. Учите языки!

Лена Корнилина, берегу друзей

Каждому дому по фотографии
2 ноября 2010, 18:14
Случалось ли вам рассказывать гостям, что ваш дом - большой, белый и с красной полосочкой наверху?
Цикл семинаров «Гибкие методики разработки. Развеиваем мифы и экспериментируем сами».
3 ноября 2010, 12:14
19 ноября мы начинаем цикл семинаров под общим названием «Гибкие методики разработки. Развеиваем мифы и экспериментируем сами». В качестве спикера мы пригласили Сергея Дмитриева— Agile coach и консультанта по бизнес-стратегиям.
Всё найдётся и всё откроется
3 ноября 2010, 15:05
Поиск Яндекса находит не только веб-страницы. Помимо html-документов в результатах поиска можно увидеть файлы и других форматов, например, документы .pdf или электронные таблицы .xls.
Яндекс объясняет непонятные слова
9 ноября 2010, 13:08
Времена меняются и мы меняемся вместе с ними.
Главный баг открытых проектов Яндекса
10 ноября 2010, 18:17
Идеология разработки с открытыми исходниками предполагает также и открытый процесс разработки. Следуя этому духу мы сегодня решили открыто исправить серьёзный баг, которому в той или иной степени подвержены почти все open source проекты Яндекса.
Яндекс на экранах телевизоров
11 ноября 2010, 13:11

Компания LG Electronics разработала LCD-телевизоры с возможностью подключения к интернету. Это значит, что просматривать любимые интернет-сервисы вы можете прямо с дивана, вооружившись пультом дистанционного управления.

В новой прошивке платформы, обновившейся автоматически сегодня, 11 ноября, у интернет-телезрителей появится виджет Яндекса. В нём  присутствуют такие сервисы Яндекса, как Новости, Погода, Пробки, Котировки, Фотки и Телепрограмма. Каждый сервис представляет собой страницу, специально сверстанную для отображения на большом экране и управления с помощью пульта.

Найти и выбрать подходящий телевизор LG с платформой NetCast вы можете на Яндекс.Маркете (серии ЖК и LED телевизоров LX9500, LE8500, LX6500, LE7500, LE5500, LD750, LD650, а также серии плазменных телевизоров – PX960, PK960, PK760). А тем из вас, у кого уже есть такой интернет-телевизор, мы предлагаем посмотреть, как выглядит Яндекс на телеэкране.

И никуда не переключайтесь!

P.S. Кроме того, с сегодняшнего дня на Яндекс.Маркете появился новый фильтр в поиске телевизоров – поддержка интернет-соединения - http://clck.ru/2R3p

Дорожные камеры в Екатеринбурге
11 ноября 2010, 14:07
Автомобилисты, привет:)
Яндекс.Бар для Safari 1.1 - уже не бета
12 ноября 2010, 07:42
В сентябре мы сообщали о выходе бета-версии панели Яндекс.Бара для браузера Safari. Мы учли ваши отзывы и замечания и кое-что изменили.
API Яндекс.Карт – 2 года
13 ноября 2010, 19:09
Сегодня ровно два года, как мы открыли API Яндекс.Карт и начали делиться картами с разработчиками и владельцами сайтов. Этот сервис уже пригодился более чем 50 тысячам интернет-проектов, а ежедневная аудитория, которая пользуется нашими картами на других ресурсах, уже превысила аудиторию самих Яндекс.Карт – и нас это только радует!
Это жж виджет
15 ноября 2010, 16:15
В России самый популярный сервис для блоггеров – «Живой журнал». Для тех, кто не мыслит свой день без ЖЖ, мы, cовместно с компанией SUP, предлагаем новый виджет. Виджет устанавливается на главную страницу Яндекса. Это значит, что публиковать новые записи вы сможете, не отходя от Яндекса.
ЙЦУКЕН, или Родина с вами
16 ноября 2010, 14:30
Представьте, вы уехали в Китай и захотели накормить местное население настоящим борщом, но не помните точный рецепт. Местные клавиатуры вряд ли вам помогут вбить в поисковую строку [рецепт борща]. Что делать? Правильно — воспользоваться экранной клавиатурой. К тому же мы её хорошенько обновили.
Путеводитель по товарам для Android
17 ноября 2010, 16:35
Год назад мы серьёзно обновили мобильную версию Яндекс.Маркета. А сегодня мы представляем вам мобильное приложение Яндекс.Маркет для смартфонов Android.
Онлайн-трансляция семинара "Гибкие методики разработки"
18 ноября 2010, 13:53
19 ноября в 19:00 в офисе Яндекса состоится первый семинар из серии "Гибкие методики разработки. Развеиваем мифы и экспериментируем сами".
Покажем и подскажем
19 ноября 2010, 16:07
Пользователи Яндекса давно привыкли к поисковым подсказкам. Зачем набирать «отоларинголог», если можно написать первые буквы, а потом просто кликнуть на подсказку. Так быстрее и удобнее. Сегодня мы добавили специальные географические подсказки на сервис, где они нужны как нигде. Конечно, вы уже поняли на какой — на Яндекс.Карты.
2500 и далее
19 ноября 2010, 17:01
В ноябре 2007 в Яндексе появился тысячный сотрудник, в августе 2008 – полуторатысячный, а в начале февраля этого года — двухтысячный. Продолжите этот ряд:
«Бутылочные горлышки» на дорогах Москвы
23 ноября 2010, 10:57
Сервис Яндекс.Пробки выявил в дорожной системе Москвы несколько десятков «бутылочных горлышек». Это такие участки, перед которыми машины едут медленно, а после них – резко ускоряются и некоторое время двигаются с большой скоростью. Именно с этих мест часто начинаются пробки в часы пик. На видео – одно из таких мест, участок Волоколамского шоссе перед каналом имени Москвы.
Хроника root.yandex.ru
23 ноября 2010, 15:49
Впервые в истории Яндекс провел специальное мероприятие для системных администраторов — cпециалистов в области Open Source и Unix.
Поделитесь своим сайтом
23 ноября 2010, 16:35
Многие из вас уже могли заметить блок «Поделиться» на страницах сервисов Яндекса, например, на Музыке или Фотках.
Яндекс.Деньги в кармане
24 ноября 2010, 16:25
У нас хорошая новость для пользователей, которые часто оказываются вдалеке от стационарного интернета — обновлена мобильная версия сайта Яндекс.Денег. Теперь она выглядит вот так: