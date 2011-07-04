Блог Яндекса
июль 2011
Мобильный виджет Яндекса для Samsung Bada
4 июля 2011, 16:13
Если чего-то не хватало телефонам на платформе Bada, так это быстрого доступа к сервисам Яндекса. Мы решили устранить этот недостаток.
Панорамы: прогулка продолжается
7 июля 2011, 12:45
Мы продолжаем публиковать панорамы городов мира и сегодня впервые приглашаем вас виртуально посетить Казахстан. Кстати, его столица Астана буквально вчера отметила свой 13-й день рождения. Поздравляем!
Единая поисковая строка на Яндекс.Картах
8 июля 2011, 12:54
Сегодня у Яндекс.Карт поменялся интерфейс — поисковые строки "что" и "где" объединены в одну. Теперь можно писать любые запросы в одном поле – про организацию, улицу, конкретный адрес или даже нужные организации возле конкретного адреса. Карты сами поймут, что и где вы ищете, и дадут соответствующий ответ.
Город на экране телефона
11 июля 2011, 11:51
Вы договорились о встрече – вас ждут у входа в бизнес-центр, который находится по адресу: улица Крайняя, 32, корпус 5. Вы приезжаете к дому 32 – и оказывается, что это огромная территория, корпусов там штук 15, и не у всех есть номера. Что делать?
Яндекс.Карты: плюс 200 тысяч километров Земли
12 июля 2011, 14:28
Сегодня на Яндекс.Картах опубликованы новые спутниковые снимки 108 российских и 49 зарубежных городов. Этот релиз побил рекорд по километражу: общая площадь опубликованных подробных снимков – почти 200 000 км2.
Ищите организации Алматы на Яндекс.Картах
13 июля 2011, 13:59
Как часто вы искали, где посидеть с друзьями в пятничный вечер? Или не знали, где ближайшая заправка? У большинства из нас постоянно возникают подобные задачи: найти почтовое отделение или аптеку по дороге с работы, выбрать фитнес-клуб или садик для ребенка. Теперь все это и многое другое можно найти на Яндекс.Картах Алматы.
Неэкстремальный мобильный поиск для iPhone и Android
15 июля 2011, 12:26
Мобильный поиск – как экстремальный спорт. На пути к цели – получить информацию – так много преград: маленький экран, большие веб-страницы, медленный интернет. Мы всерьез задумались над тем, как сделать мобильный поиск спокойнее и удобнее, – ведь экстрима в нашей жизни и так достаточно. Важный шаг в этом направлении – новый дизайн страницы результатов поиска с большим количеством готовых ответов, не требующих перехода на ссылкам. Например, спросив про ближайшие аптеки, вы увидите карту с найденными объектами и вашим местоположением.
Дотроньтесь до новостей
15 июля 2011, 12:47
Сегодня обновился мобильный сайт Новостей m.news.yandex.ru. Мы улучшили внешний вид сайта для телефонов Android и iPhone и теперь показываем иллюстрации к сюжетам - так получается гораздо нагляднее. Оцените.
80 000 квадратных километров Украины
19 июля 2011, 16:09
… на новых спутниковых снимках появилось сегодня на Яндекс.Картах.
Первый Я.Субботник в Екатеринбурге: видео и презентации
20 июля 2011, 12:54
2 июля 2011 года в Екатеринбурге прошел первый Я.Субботник.
Яндекс.Карты для навигаторов
21 июля 2011, 18:38
Представляем вам сегодня приложение Яндекс.Карты для Windows CE — платформы, на которой работает большинство навигаторов.
Строка-прилипала
22 июля 2011, 12:35
Мы рады представить вам изменение в интерфейсе поиска! Кто-то из вас, наверное, уже сталкивался с ним, а сегодня нововведение появилось у всех. Речь идёт о «залипающей» строке поиска.
Переводите письма одним кликом
22 июля 2011, 13:39
С каждым днём становится всё сложнее ограничиваться в переписке всего одним языком общения. В каждом почтовом ящике могут встречаться письма на разных языках – от друзей, иностранных сайтов и интернет-магазинов.
Российских фермеров ждет богатый урожай
22 июля 2011, 18:22
Вы знаете, что такое Facebook? Вы играете в FarmVille или Mafia Wars?
Музыка в блогах
27 июля 2011, 12:40
У пользователей Яндекс.Музыки появилась возможность размещать треки из каталога сервиса в своих блогах, чтобы делиться с посетителями хорошей музыкой.
Почта для любознательных
28 июля 2011, 13:53
Знаете ли вы, почему пузырится шампанское? А какая песня считается самой короткой в мире? А кто придумал пазл?
Яндекс.Карты: еще больше спутниковых снимков
28 июля 2011, 16:45
С сегодняшнего дня спутниковое покрытие Яндекс.Карт увеличилось еще на 30 000 квадратных километров России, Украины и дальнего зарубежья.
Региональные поисковые подсказки для Украины, Беларуси и Казахстана
29 июля 2011, 10:59
Яндекс начал учитывать регион пользователей из Украины, Беларуси и Казахстана в поисковых подсказках. Пользователи из этих стран смогут теперь увидеть в подсказках запросы, популярные именно в их городе.
Пробки на Яндекс.Картах: тонкие настройки
29 июля 2011, 12:00
Представьте, что вы — команда сервиса Пробки и стремитесь сделать идеальный продукт. Как это сделать? Для начала нужно знать скорость движущегося потока автомобилей на каждой дороге в каждый момент времени. Но этого совсем недостаточно - пробки нужно еще правильно нарисовать. Кажется тут все просто: берете 3 цвета и «закрашиваете» дороги зеленым, желтым или красным цветом.
Яндекс.Почта напоминает о письмах без ответа
29 июля 2011, 17:03
Новая возможность пригодится тем, кто часто пишет письма, на которые обязательно нужно получить ответ. Например, если в Яндекс.Почте (или Почте для домена) вы ведёте рабочую переписку с разными людьми одновременно и по нескольким вопросам, бывает сложно помнить сразу обо всём.