Как часто вы искали, где посидеть с друзьями в пятничный вечер? Или не знали, где ближайшая заправка? У большинства из нас постоянно возникают подобные задачи: найти почтовое отделение или аптеку по дороге с работы, выбрать фитнес-клуб или садик для ребенка. Теперь все это и многое другое можно найти на Яндекс.Картах Алматы.