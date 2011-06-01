Не сказать, что мы искали повод, но как пропустить такое начало лета. Сами же знаете, весна приходит по колено в снегу, зима — не сразу, осенью редкие счастливцы успевают отснять желтую и красную фотосессии. А лето — так ведь вот оно, началось. И понятно, какое лето, такая и тема.