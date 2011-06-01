Блог Яндекса
июнь 2011
Ура, лето! Такая тема!
1 июня 2011, 10:35
Не сказать, что мы искали повод, но как пропустить такое начало лета. Сами же знаете, весна приходит по колено в снегу, зима — не сразу, осенью редкие счастливцы успевают отснять желтую и красную фотосессии. А лето — так ведь вот оно, началось. И понятно, какое лето, такая и тема.
Школа менеджеров Яндекса
1 июня 2011, 19:27
Сегодня мы начинаем набор в «Школу менеджеров Яндекса».
«Киевстар» и Яндекс делают трафик в мобильных Яндекс.Картах бесплатным
2 июня 2011, 12:33
Жители Украины могут с сегодняшнего дня бесплатно пользоваться мобильными Яндекс.Картами. Акция действует для всех абонентов компании «Киевстар» до 1 сентября 2011 года.
Троллейбус, который идёт на восток
2 июня 2011, 15:03
А также остальные троллейбусы, трамваи, автобусы и поезда метро, которые ходят по Москве и Санкт-Петербургу — появились сегодня на Яндекс.Картах. Точнее не они сами, а возможность прокладывать маршруты на общественном транспорте.
Где всё находится
3 июня 2011, 16:32
А вы видели рекламные щиты про «турагентство сусанина»?
Лето начинается на Маркете
6 июня 2011, 17:04
Летом одни люди едут в отпуск за границу. Другие – проводят время на даче или на природе. А третьи – остаются дома. Но где бы вы ни проводили драгоценные летние дни, все товары для летнего отдыха вы найдете на одной странице Яндекс.Маркета.
В отпуск на спутнике
7 июня 2011, 14:20
Сезон отпусков и заграничных поездок в самом разгаре. Поддерживая летне-туристическую тему, мы публикуем новые спутниковые снимки столиц юго-восточной Европы: Софии, Бухареста, Братиславы, Любляны, Загреба, Тираны и Никосии.
IPv6 на Yandex.ru
8 июня 2011, 14:45
Все компьютеры в интернете общаются друг с другом, используя специальный протокол IP версии 4. Этот протокол был придуман, когда многих из нынешних пользователей Сети еще не было на свете — в 1974 году.
Новые города на Панорамах
9 июня 2011, 12:18
Это всего лишь 5 небольших фрагментов из 37 817 новых панорамных фотографий, появившихся сегодня на Яндекс.Картах:
Яндекс.Словари: всё по полочкам
9 июня 2011, 17:16
Всем известно, что одно и то же слово нередко означает совершенно разные предметы. Например, «бокс» — не только вид спорта, но и специальное помещение в больнице, герметичный ящик и даже основатель группы Uriah Heep, «лук» — растение и оружие.
Я.Субботник по разработке интерфейсов в Киеве: видео и презентации
14 июня 2011, 13:17
28 мая 2011 года в Киеве прошел третий по счету Я.Субботник в Украине. В этот раз встреча была посвящена разработке интерфейсов.
Я.Субботник в Екатеринбурге
16 июня 2011, 16:19
2 июля 2011 года к 10:00 приглашаем в гости всех, кому интересно поговорить о технологиях и решениях на примере сервисов Яндекса.
Школа анализа данных Яндекса: снова выпускной
16 июня 2011, 20:58
Сегодня мы отпраздновали третий выпускной в ШАДе. Два года обучения были действительно трудными, но пролетели незаметно.
Оденьте Почту по погоде
17 июня 2011, 11:33
В Яндекс.Почте каждый может найти тему оформления на свой вкус: и яркую, и строгую, и космическую, и пластилиновую. А сегодня мы представляем новую тему – тему, которая меняется в зависимости от погоды в вашем городе.
Firefox 5 c Яндексом
21 июня 2011, 18:28
Всего через три месяца после выпуска Firefox 4 на смену приходит новая версия браузера – пятая по счету. Firefox 5 – эволюционный продукт: в нем совсем немного нововведений в пользовательском интерфейсе и наборе возможностей, а большинство изменений связано с улучшением производительности – управлением памятью, обработкой JavaScript и более быстрой загрузкой вкладок.
iПочта
22 июня 2011, 11:03
Сегодня у нас отличная новость для владельцев телефонов от Apple — мы выпустили приложение Яндекс.Почта для iPhone.
Яндекс.Бар 5.3 подсказывает
22 июня 2011, 15:35
Сегодня вышла новая версия Яндекс.Бара – 5.3. В этой версии по умолчанию включены Поисковые подсказки для сайтов.
Яндекс отменяет визовый режим
23 июня 2011, 12:45
Раньше для использования сервисов Яндекса, требующих регистрации, обязательно нужно было заполнять длинную форму, придумывать и запоминать пароль. Скоро всё станет намного проще.
Тест-драйвы на Яндекс.Авто
23 июня 2011, 17:20
Самое сложное при покупке автомобиля — определиться с моделью. Поэтому мы постепенно размещаем на Яндекс.Авто информацию, помогающую при выборе: полгода назад мы запустили отзывы автовладельцев, а сегодня добавили статьи об автомобилях — профессиональные обзоры, собранные с авторитетных автомобильных ресурсов.
Товары в Яндекс.Маркете – теперь и в 3D
24 июня 2011, 14:10
Многие люди относят к недостаткам электронной торговли то, что в интернете невозможно посмотреть на товар с разных сторон – «покрутить» его перед покупкой.