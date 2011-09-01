Пульт от телевизора, книжка-раскраска, путеводитель по Парижу, говорящая кошка — благодаря огромному количеству приложений в App Store и Android Market ваш смартфон может превратиться во что угодно. Однако находить программы в App Store и Android Market, не зная их названия, часто бывает сложной задачей. Поэтому мы создали мобильный сервис «Поиск мобильных приложений». С сегодняшнего дня сервис доступен в ваших iPhone/iPod Touch и смартфонах на базе Android по адресу http://apps.yandex.ru (или http://apps.ya.ru/).