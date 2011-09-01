Блог Яндекса
сентябрь 2011
Всё о вашей компании – в Яндекс.Справочнике
1 сентября 2011, 16:08
Недавно мы рассказали, как легко можно находить на Яндекс.Картах кафе, аптеки или рестораны, используя поиск с фильтрами.
День за днем на Яндекс.Фотках
2 сентября 2011, 15:46
Вы любите фотографировать и смотреть фотографии? Мы очень любим. Особенно — разглядывать фото дня на Яндекс.Фотках. Каждый день его выбирают пользователи сервиса — профессиональные фотографы и просто любители. Мы так увлеклись, что написали целое исследование про фото дня за последний год.
Евро-2012: следите за отборочными матчами на Яндексе
2 сентября 2011, 19:34
Сегодня стартовали решающие отборочные матчи Чемпионата Европы по футболу. Сборные 51 страны будут бороться за право сыграть в финальном турнире Евро-2012, который пройдет в июне будущего года на стадионах Украины и Польши. С сегодняшнего дня и до жеребьевки финального турнира, которая пройдет 2 декабря, мы вместе с вами будем следить за успехами и неудачами футбольных сборных на специальном проекте Яндекса.
Бесконечная страница результатов поиска
5 сентября 2011, 15:14
На странице результатов поиска появилась кнопка «Ещё 10 ответов».
Смартфон по городу довезет
7 сентября 2011, 11:53
В июне мы анонсировали запуск маршрутов общественного транспорта на «больших» Яндекс.Картах. Этой возможностью сейчас могут воспользоваться жители Москвы, Петербурга и Казани.
Ой, в почту деньги пришли
8 сентября 2011, 13:31
Помните, весной мы рассказывали про запуск SMS-информирования? А вы нас просили сделать то же самое, только бесплатно и прямо в почту. Ну, мы и сделали.
См. вложения
8 сентября 2011, 14:03
Каждый день в Яндекс.Почте отправляются сотни тысяч писем с вложениями. Среди них могут быть и фотографии из отпуска, и рабочие документы, и любимая музыка. Зачастую вложения оказываются даже более важной частью письма, чем его текст.
Школа анализа данных – набор закрыт, филиалы открыты
9 сентября 2011, 10:17
Во всех школах страны начался учебный год. В том числе и в нашей Школе анализа данных.
Не забудьте про часы
9 сентября 2011, 19:00
Московское время — пятница. На Яндекс.Времени обновление. Теперь оно на пяти языках, в трех цветах и бесконечных часах. Чем больше у вас друзей по всему миру, тем больше часов на вашем экране.
Новый набор на Курс информационных технологий в Яндексе
12 сентября 2011, 11:54
Сегодня мы во второй раз начинаем конкурсный набор студентов и молодых специалистов на "Курс информационных технологий".
Несколько дней до завершения регистрации на Yet Another Conference 2011
12 сентября 2011, 12:56
Осталось меньше недели до начала второй технологической конференции Яндекса, которая пройдет 19 сентября в Центре международной торговли в Москве.
Подбор вкладов и кредитов на вашем сайте
12 сентября 2011, 16:10
В прошлую пятницу планировщик персональных финансов, участник третьего Яндекс.Старта и просто симпатичный нам проект Дзен-Мани стал использовать для подбора самых выгодных вкладов данные Яндекс.Услуг. А сегодня мы открыли API Яндекс.Услуг для всех желающих.
Панорамам Яндекса 2 года
13 сентября 2011, 11:23
10 сентября сервису Панорамы улиц на Яндекс.Картах исполнилось 2 года. Первой на Панорамах появилась Москва. С тех пор количество городов, где есть сервис, значительно увеличилось. Теперь виртуальную прогулку можно совершить по 131 городу России, 32 городам Украины, а также Минску и Астане. Полный список городов можно посмотреть здесь.
Платежи с банковских карт - во всех телефонах
13 сентября 2011, 14:53
Сегодня мы добавили платежи с банковских карт на мобильную версию Яндекс.Денег. Теперь платить с карты Яндекс.Деньгами умеет любой телефон - от навороченного смартфона до бюджетной модели.
Как найти «ну-вот-это-как-его-там» мобильное приложение?
13 сентября 2011, 16:09
Пульт от телевизора, книжка-раскраска, путеводитель по Парижу, говорящая кошка — благодаря огромному количеству приложений в App Store и Android Market ваш смартфон может превратиться во что угодно. Однако находить программы в App Store и Android Market, не зная их названия, часто бывает сложной задачей. Поэтому мы создали мобильный сервис «Поиск мобильных приложений». С сегодняшнего дня сервис доступен в ваших iPhone/iPod Touch и смартфонах на базе Android по адресу http://apps.yandex.ru (или http://apps.ya.ru/).
Punto Switcher – 10 лет
14 сентября 2011, 14:22
Теперь Яндекс ищет по голосу и данным телефона
15 сентября 2011, 12:28
Мы обновили поисковый виджет для Android, и в нем появилось сразу три новых разновидности поиска.
Приложение Яндекса для Windows Phone 7
15 сентября 2011, 15:42
В честь начала официальных продаж телефонов на базе Windows Phone 7 в России мы разработали специальное приложение.
Новые спутниковые снимки на Яндекс.Картах: от Норильска до Кяхты
19 сентября 2011, 14:11
У нас появились новые спутниковые снимки 85 городов, а также обновились снимки ещё 13. На слое спутниковых снимков России существенно улучшилось покрытие Сибирского и Уральского федеральных округов. На Яндекс.Картах появились фотографии из космоса таких крупных городов, как Норильск, Братск, Копейск. Новыми снимками пополнились также Центральный, Поволжский и Южный федеральные округа. Теперь можно детально рассмотреть, например, Елабугу в Татарстане, Каменск-Шахтинский в Ростовской области, или Жердевку в Тамбовской.
По Екатеринбургу, Нижнему Новгороду и Челябинску на общественном транспорте
22 сентября 2011, 13:16
С сегодняшнего дня планировать поездки на общественном транспорте на Яндекс.Картах смогут не только москвичи, петербуржцы и казанцы, но и жители Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Челябинска.